Znamy najczęstsze przyczyny wypadków w górnictwie

Eksploatacja maszyn i urządzeń w złym stanie technicznym lub niezgodnie z instrukcją obsługi – to jedna z przyczyn wypadków w górnictwie.

Ograniczenie liczby wypadków i niebezpiecznych zdarzeń związanych z transportem materiałów i przewozem ludzi to jeden z priorytetów Strategii działania urzędów górniczych na lata 2024-2027

Eksploatacja maszyn i urządzeń w złym stanie technicznym lub niezgodnie z instrukcją obsługi – to jedna z przyczyn wypadków w górnictwie.

W latach 2021-2025 najczęstszymi przyczynami wypadków zbiorowych były: wstrząsy, tąpnięcia oraz odprężenia (42 wypadki zbiorowe, w wyniku których poszkodowanych zostało 218 pracowników); zdarzenia związane z transportem pracowników (16 wypadków zbiorowych, w wyniku których poszkodowanych zostało 57 pracowników); opady skał lub obsypanie urobkiem (8 wypadków zbiorowych, w wyniku których poszkodowanych zostało 19 pracowników) oraz zapalenia metanu (3 wypadki zbiorowe, w wyniku których poszkodowanych zostało 73 pracowników) – podał Wyższy Urząd Górniczy.

W tym samym okresie, w podziemnych zakładach górniczych zaistniało 40 wypadków śmiertelnych i ciężkich, których przyczyną było nieprzestrzeganie przepisów w zakresie eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji technicznych lub niezgodny z dokumentacją ich stan techniczny.

Najwięcej, bo 16 wypadków odnotowano w transporcie poziomym oraz podczas eksploatacji maszyn i urządzeń w przodkach i ścianach. W tym przypadku odnotowano 8 wypadków.

W tym samym okresie - jak wyliczył nadzór górniczy - zaistniało również pięć wypadków śmiertelnych i ciężkich związanych z eksploatacją urządzeń i instalacji znajdujących się pod ciśnieniem. Trzy wypadki związane z były z transportem pionowym, a osiem wypadków z eksploatacją pozostałych maszyn i urządzeń dołowych.

Ponadto w latach 2021-2025 w podziemnych zakładach górniczych zaistniały 22 wypadki związane z eksploatacją instalacji elektrycznych, w tym trzy śmiertelne.

W 2025 r. w podziemnych zakładach górniczych miały miejsce cztery wypadki śmiertelne – dwa zdarzyły się w kopalniach węgla kamiennego i po jednym w kopalni rud miedzi oraz w zakładzie prowadzącym działalność na podstawie art. 2 ust.1 Pgg odnoszącego się do budowy, rozbudowy oraz utrzymywania systemów odwadniania zlikwidowanych zakładów.

Odnotowano poza tym trzy wypadki ciężkie - wszystkie w kopalniach węgla kamiennego - będące następstwem niewłaściwej eksploatacji maszyn i urządzeń.

W 2025 r. zaistniał jeden wypadek ciężki w zakładzie prowadzącym działalność określoną w art. 2 ust. 1 pkt 4 Pgg, a związaną z budową tuneli.

Głównymi przyczynami tych wypadków było: nieprzestrzeganie zasad i warunków prowadzenia transportu kolejkami podwieszonymi, wykonywanie prac szczególnie odpowiedzialnych (robót szybowych) niezgodnie z technologią, przebywanie pracowników w miejscu niebezpiecznym, w zasięgu pracy maszyn, urządzeń lub instalacji, eksploatacja maszyn i urządzeń w złym stanie technicznym lub niezgodnie z instrukcją obsługi lub dokumentacją techniczno-ruchową, wykonywanie napraw maszyn i urządzeń niezgodnie z technologią lub podczas ich pracy, wykorzystywanie maszyn i urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem, a także wykonywanie prac przy urządzeniach elektrycznych będących pod napięciem - wynika z podsumowania sporządzonego przez ekspertów WUG.

Natomiast w 2024 r. w podziemnych zakładach górniczych miały miejsce cztery wypadki śmiertelne, w tym trzy w kopalniach węgla kamiennego, jeden w kopalni rud miedzi oraz dwa wypadki ciężkie - wszystkie w kopalniach węgla kamiennego – będące następstwem niewłaściwej eksploatacji maszyn i urządzeń.