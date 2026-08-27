Górnictwo

Zmienia się teren po kopalni Saturn. Obiekty będą pełnić nowe funkcje

Na terenie po byłej kopalni Saturn w Czeladzi postępują remonty poprzemysłowych obiektów.

Robert Passia

Robert Passia

27 sierpnia 2026, 09:57
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Szyb basztowy byłej kopalni Saturn jest wyjątkowy

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Na terenie po byłej kopalni Saturn w Czeladzi postępują remonty poprzemysłowych obiektów.

O postępach w rewitalizacji obiektów należących dawniej do KWK Saturn poinformował w mediach społecznościowych burmistrz Czeladzi Zbigniew Szaleniec. Jak przypomniał, na pokopalnianym terenie trwa remont byłych warsztatów mechanicznych, w których powstaje kryta pływalnia. Remontowany jest również zabytkowy szyb basztowy.

Wkrótce rozpocznie się remont kopalnianej ciepłowni, gdzie powstanie centrum wspinaczkowe. Na ukończeniu jest projekt remontu szybu pierwszego, gdzie po remoncie powstanie restauracja. Wyremontowana będzie także przestrzeń pomiędzy kopalnianymi budynkami, na której powstanie zielony skwer, ozdobi go rzeźba zaprojektowana przed laty przez włoską artystkę, która miała wystawę w GSW "Elektrownia" – napisał burmistrz Czeladzi.

Po rewitalizacji pokopalniany teren ma też służyć działalności gospodarczej. Ma ona zapewnić środki na społeczną, kulturalną czy rekreacyjną funkcję tego miejsca. Od pewnego czasu znajduje się tam dyskont, a w sąsiedztwie powstanie również centrum handlowe. W budowie jest także osiedle apartamentowców z 300 mieszkaniami. 

Początki działalności Kopalni Węgla Kamiennego „Saturn” w Czeladzi przypadły na lata 60. XIX wieku. Był to jeden z najnowocześniejszych zakładów przemysłowych w Zagłębiu Dąbrowskim. W jego sąsiedztwie powstało także osiedle patronackie dla pracowników. W czasach PRL nazwę kopalni zmieniono na KWK „Czerwona Gwardia”, a po upadku komunizmu przywrócono dawną nazwę. Zakład zakończył wydobycie i został postawiony w stan likwidacji w latach 90. XX wieku.


 

Powiązane tematy:

saturn kopalnia saturn czeladź rewitalizacja

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Polecane
Historia

Od Jana Wyżykowskiego do KGHM. Jak powstawało pierwsze polskie zagłębie miedziowe?

To był prawdziwy przełom. 23 marca 1957 roku cztery rdzenie wiertnicze z okolic Sieroszowic zmieniły los Dolnego Śląska i całej Polski – potwierdziły obecność chalkozynu i dały początek Legnicko‑Głogowskiemu Okręgowi Miedziowemu (LGOM) oraz KGHM Polska Miedź. W ciągu kilkunastu lat „z niczego” wyrosło wielkie zagłębie wydobywczo‑hutnicze.

Surowce

Dyskutowali o bezpieczeństwie w górnictwie. „Wsłuchujemy się w głos branży”

W ministerstwie energii dyskutowano o nowych przepisach dotyczących kwalifikacji górniczych.

Z ostatniej chwili
Jastrzębska Spółka Węglowa

JSW: Jest termin wypłaty nagrody barbórkowej za 2025

JSW Związki poinformowały o terminie realizacji pierwszej raty pozostałej do wypłaty kwoty nagrody barbórkowej za 2025 rok. 

Polecane
Węgiel kamienny

W górnictwie pracuje już mniej niż 67 tys. osób. Od początku roku z kopalń odeszło 5 tysięcy osób

Według danych Agencji Rozwoju Przemysłu w branży górnictwa węgla kamiennego w Polsce w dniu 31 czerwca br. zatrudnionych było 66 417 osób.