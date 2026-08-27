Zmienia się teren po kopalni Saturn. Obiekty będą pełnić nowe funkcje

O postępach w rewitalizacji obiektów należących dawniej do KWK Saturn poinformował w mediach społecznościowych burmistrz Czeladzi Zbigniew Szaleniec. Jak przypomniał, na pokopalnianym terenie trwa remont byłych warsztatów mechanicznych, w których powstaje kryta pływalnia. Remontowany jest również zabytkowy szyb basztowy.

Wkrótce rozpocznie się remont kopalnianej ciepłowni, gdzie powstanie centrum wspinaczkowe. Na ukończeniu jest projekt remontu szybu pierwszego, gdzie po remoncie powstanie restauracja. Wyremontowana będzie także przestrzeń pomiędzy kopalnianymi budynkami, na której powstanie zielony skwer, ozdobi go rzeźba zaprojektowana przed laty przez włoską artystkę, która miała wystawę w GSW "Elektrownia" – napisał burmistrz Czeladzi.

Po rewitalizacji pokopalniany teren ma też służyć działalności gospodarczej. Ma ona zapewnić środki na społeczną, kulturalną czy rekreacyjną funkcję tego miejsca. Od pewnego czasu znajduje się tam dyskont, a w sąsiedztwie powstanie również centrum handlowe. W budowie jest także osiedle apartamentowców z 300 mieszkaniami.

Początki działalności Kopalni Węgla Kamiennego „Saturn” w Czeladzi przypadły na lata 60. XIX wieku. Był to jeden z najnowocześniejszych zakładów przemysłowych w Zagłębiu Dąbrowskim. W jego sąsiedztwie powstało także osiedle patronackie dla pracowników. W czasach PRL nazwę kopalni zmieniono na KWK „Czerwona Gwardia”, a po upadku komunizmu przywrócono dawną nazwę. Zakład zakończył wydobycie i został postawiony w stan likwidacji w latach 90. XX wieku.



