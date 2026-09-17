Gospodarka

Zmiany w zarządzie kluczowego zakładu Węglokoksu

Węglokoks ogłosił zmianę na stanowisku prezesa zarządu Huty Częstochowa.

Robert Passia

Opracował: Robert Passia

17 września 2026, 13:31
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Huta Częstochowa. Ogłoszono zmiany w zarządzie.

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Węglokoks ogłosił zmianę na stanowisku prezesa zarządu Huty Częstochowa.

Jak informuje Grupa Kapitałowa Węglokoks, zmiany w zarządzie spółki zbiegły się z zakończeniem fazy projektowej odbudowy działalności produkcyjnej i przekształceń właścicielskich w częstochowskim zakładzie. 

11 września pełnienie funkcji prezesa zarządu zakończył Adrian Sienicki. Sprawował on tę funkcję od listopada 2024 roku. Wcześniej pełnił stanowisko wiceprezesa Węglokoks. Obowiązki prezesa zarządu Huty Częstochowa przejął Piotr Gluźniewicz. Do tej pory pełnił on funkcję wiceprezesa zarządu ds. handlowych. 

Przypomnijmy, że 18 maja 2026 roku podpisano dokumenty, zgodnie z którymi 50,1 proc. udziałów w Hucie Częstochowa posiada Węglokoks S.A, a pozostałe 49,9 proc. Agencja Mienia Wojskowego. Huta jest istotnym elementem strategii Grupy Kapitałowej Węglokoks do 2030 roku, która zakłada kluczową rolę segmentu stalowego. 

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