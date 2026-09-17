Połączenie JELCZ i RFK. Kluczowy będzie przyszły rok

Podpisano porozumienie w sprawie połączenia spółek JELCZ i RFK. Fuzja powinna nastąpić do 30 czerwca 2027 roku.

Co z połączeniem JELCZ i RFK?

Podpisano porozumienie w sprawie połączenia spółek JELCZ i RFK. Fuzja powinna nastąpić do 30 czerwca 2027 roku.

Dokument zawarły Polimex Mostostal, Polska Grupa Zbrojeniowa, Huta Stalowa Wola, JELCZ, Agencją Rozwoju Przemysłu, Towarzystwo Finansowe „Silesia” i spółka RFK. Celem konsolidacji ma być stworzenie silniejszej organizacji zdolnej do realizacji strategicznych programów na rzecz bezpieczeństwa kraju i rozwoju krajowego sektora obronnego.

Podpisane porozumienie określa główne założenia przyszłej umowy inwestycyjnej, która – w przypadku jej zawarcia - będzie regulować warunki połączenia spółek oraz zasady udziału inwestorów w kapitale JELCZ po zakończeniu procesu integracji – podaje Polimex Mostostal

Połączenie w połowie przyszłego roku?

Porozumienie ma charakter niewiążący. Zgodnie z dokumentem, intencją stron jest podjęcie działań mających doprowadzić do połączenia nie później niż do 30 czerwca 2027 roku. Przyszła umowa ma zawierać standardowe zasady biznesowe, m.in. mechanizmy związane z kupowaniem i sprzedawaniem udziałów i dotyczące długoterminowego zaangażowania inwestorów.



Dokument został podpisany podczas XXXIV Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach.