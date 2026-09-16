Sąd zawiesił postępowanie w sprawie tzw. decyzji węglowej

Sąd Okręgowy w Warszawie zawiesił postępowanie ws. tzw. decyzji węglowej z lipca 2022 r. - poinformowały w środę PKP Cargo. W związku z wykonaniem tej decyzji spółka domaga się od Skarbu Państwa ponad 1,5 mld zł.

Sąd Okręgowy w Warszawie zawiesił postępowanie ws. tzw. decyzji węglowej z lipca 2022 r. - poinformowały w środę PKP Cargo. W związku z wykonaniem tej decyzji spółka domaga się od Skarbu Państwa ponad 1,5 mld zł.

Przewoźnik przekazał w komunikacie giełdowym, że zarządca masy sanacyjnej PKP Cargo w restrukturyzacji poinformował, że 16 września 2026 r. otrzymał postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15 września 2026 r. o podjęciu zawieszonego postępowania i jednocześnie jego ponownym zawieszeniu na podstawie art. 178 k.p.c.

PKP Cargo złożyły wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania 9 września.

“W okresie zawieszenia postępowania Strony postępowania będą kontynuować działania zmierzające do polubownego zakończenia sporu“ - dodano.

Pod koniec grudnia 2025 r. PKP Cargo pozwało Skarb Państwa na 1,522 mld zł. Spółka żąda odszkodowania za wykonanie tzw. decyzji węglowej Prezesa Rady Ministrów z lipca 2022 r. nakazującej przewoźnikowi transport węgla kupionego za granicą przez PGE Paliwa oraz Węglokoks. W 2024 r. ówczesny zarząd PKP Cargo ogłosił, że wykonanie tzw. decyzji węglowej wiązało się ze szkodą dla przewoźnika, który musiał porzucić komercyjne i rentowne zlecenia i skierować tabor do bałtyckich portów, gdzie oczekiwał na importowany węgiel.

W marcu br. Sąd Okręgowy w Warszawie zawiesił postępowanie, o co wnioskował zarządca masy sanacyjnej spółki oraz reprezentująca Skarb Państwa prokuratoria generalna. Strony miały po zawieszeniu prowadzić rozmowy “zmierzające do polubownego zakończenia sprawy“.

Grupa PKP Cargo oferuje usługi logistyczne, łącząc transport kolejowy, samochodowy oraz morski. Świadczy samodzielne przewozy towarowe na terenie Polski, Czech, Słowacji, Niemiec, Austrii, Holandii, Węgier, Litwy i Słowenii. W lipcu 2024 r. sąd otworzył postępowanie restrukturyzacyjne PKP Cargo.