PKP Cargo S.A. w restrukturyzacji złożyło do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy zmienione propozycje układowe w toczącym się postępowaniu sanacyjnym - poinformowała we wtorek spółka. Dokument określa zasady restrukturyzacji zobowiązań i jest efektem uzgodnień prowadzonych m.in. z wierzycielami.

PKP Cargo S.A. w restrukturyzacji złożyło do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy zmienione propozycje układowe w toczącym się postępowaniu sanacyjnym - poinformowała we wtorek spółka. Dokument określa zasady restrukturyzacji zobowiązań i jest efektem uzgodnień prowadzonych m.in. z wierzycielami.

"W dniu 15 września 2026 roku PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji złożyła do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy zmienione Propozycje Układowe w toczącym się postępowaniu sanacyjnym. Dokument określa zasady restrukturyzacji zobowiązań Spółki i jest efektem uzgodnień prowadzonych z Wierzycielami oraz Radą Wierzycieli. Najważniejsze zmiany względem poprzedniej wersji dotyczą wprowadzenia mechanizmu Dodatkowego Zaspokojenia Wierzycieli" - przekazała spółka w komunikacie.

Dodatkowe źródło środków

Jak wyjaśniono, zmienione propozycje "zachowują dotychczasowy podział Wierzycieli na sześć grup oraz podstawowe założenia co do wysokości, źródeł oraz terminów zaspokojenia". Wprowadzone zostało jednak dodatkowe źródło środków na zaspokojenie zobowiązań wierzycieli, którym będą środki faktycznie otrzymane przez spółkę w związku z roszczeniem wobec Skarbu Państwa dotyczącym tzw. Decyzji Węglowej.

"Spółka proponuje przeznaczenie na ten cel 50 proc. faktycznie i nieodwołalnie otrzymanych od Skarbu Państwa środków w związku z prowadzonym postępowaniem odszkodowawczym, po pomniejszeniu o wskazane w Propozycjach Układowych obciążenia publicznoprawne i bezpośrednie koszty dochodzenia roszczenia" - przekazało PKP Cargo.

Zaznaczyło, że ten mechanizm będzie obowiązywał do 31 grudnia 2036 r. lub do momentu całkowitego rozliczenia roszczenia wobec Skarbu Państwa. Dodatkowe środki mają być dzielone proporcjonalnie pomiędzy uprawnionych wierzycieli z grup I, III oraz IV. Łączna kwota nie będzie mogła jednak przekroczyć wysokości pierwotnych wierzytelności objętych układem.

W komunikacie wyjaśniono, że - podobnie jak w poprzednich propozycjach - wierzyciele zostali podzieleni na sześć grup obejmujących poszczególne kategorie interesów. Najmniejsi wierzyciele handlowi oraz leasingowi otrzymają spłatę 100 proc. należności głównych. Z kolei spłatę należności głównych oraz ubocznych przewidziano dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wierzyciele finansowi oraz więksi wierzyciele handlowi mają otrzymać spłatę 50 proc. należności głównych, a wierzytelności podmiotów kolejowych kontrolowanych przez Skarb Państwa zostaną w połowie skonwertowane na akcje PKP Cargo.

Jak dodano, źródłem finansowania gotówkowej części układu ma być planowane dokapitalizowanie spółki, w tym emisja akcji uchwalona przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKP Cargo w czerwcu 2026 r.

Prezes PKP Cargo Zbigniew Prus, cytowany w komunikacie zwrócił uwagę, że złożone propozycje układowe są efektem "wielu miesięcy intensywnej pracy" oraz dialogu z wierzycielami.

"Zależało nam na wypracowaniu rozwiązań, które z jednej strony zapewnią Spółce możliwość skutecznego zakończenia procesu restrukturyzacji i dalszego rozwoju, a z drugiej pozwolą zwiększyć potencjalny poziom zaspokojenia Wierzycieli. Jednocześnie proponowane rozwiązania uwzględniają potrzeby Spółki związane z planowanym pozyskaniem kapitału w drodze emisji akcji. Wierzymy, że przedstawione propozycje odpowiadają na najważniejsze oczekiwania uczestników postępowania i tworzą solidne podstawy do przyjęcia Układu " - stwierdził Prus.

W komunikacie dodano, że złożone we wtorek propozycje układowe będą stanowiły podstawę dalszych etapów postępowania restrukturyzacyjnego, w tym głosowania nad układem przez wierzycieli.

Zaznaczono też, że wszystkie płatności przewidziane w ramach podstawowych warunków układu mają zostać zrealizowane w ciągu roku od końca miesiąca, w którym nastąpi obwieszczenie o prawomocnym zatwierdzeniu układu.