Gospodarka

Nowoczesny system w pociągach zwiększy bezpieczeństwo. Będzie m. in. na śląskich trasach

Dzięki unijnemu dofinansowaniu, POLREGIO doposaży 15 pociągów w zaawansowany system ETCS.

Robert Passia

Opracował: Robert Passia

17 września 2026, 10:22
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: POLREGIO

Zwiększy się bezpieczeństwo pociągów POLREGIO.

fot: POLREGIO

Dzięki unijnemu dofinansowaniu, POLREGIO doposaży 15 pociągów w zaawansowany system ETCS.

Umowy w tej sprawie spółka podpisała z Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz z wykonawcą zadania – firmą PESA Bydgoszcz. Europejski system sterowania pociągiem pojawi się w 15 elektrycznych pojazdach POLREGIO głównie na trasach w środkowej i południowej Polsce. 

Pociągi będą kursowały również po odcinkach wchodzących w skład głównych połączeń transportowych w ramach Unii Europejskiej. Mowa o trasach w województwach dolnośląskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, śląskim i świętokrzyskim.

Doposażenie kolejnych jednostek w ETCS to przede wszystkim inwestycja w bezpieczeństwo. Maszynista ma dostępne wszystkie istotne informacje – o aktualnej sytuacji na torach, dozwolonej prędkości czy innych parametrach – bezpośrednio na pulpicie w kabinie pojazdu. Umożliwia mu to szybszą reakcję w nieprzewidzianych sytuacjach - mówi Andrzej Pawłowski, prezes POLREGIO.

System ma się pojawić w pociągach POLREGIO w III kwartale 2029 roku. Koszt inwestycji wyniesie ponad 33,1 mln zł brutto, unijne dofinansowanie to niemal 24 mln zł.

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