Umowy w tej sprawie spółka podpisała z Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz z wykonawcą zadania – firmą PESA Bydgoszcz. Europejski system sterowania pociągiem pojawi się w 15 elektrycznych pojazdach POLREGIO głównie na trasach w środkowej i południowej Polsce.



Pociągi będą kursowały również po odcinkach wchodzących w skład głównych połączeń transportowych w ramach Unii Europejskiej. Mowa o trasach w województwach dolnośląskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, śląskim i świętokrzyskim.

Doposażenie kolejnych jednostek w ETCS to przede wszystkim inwestycja w bezpieczeństwo. Maszynista ma dostępne wszystkie istotne informacje – o aktualnej sytuacji na torach, dozwolonej prędkości czy innych parametrach – bezpośrednio na pulpicie w kabinie pojazdu. Umożliwia mu to szybszą reakcję w nieprzewidzianych sytuacjach - mówi Andrzej Pawłowski, prezes POLREGIO.

System ma się pojawić w pociągach POLREGIO w III kwartale 2029 roku. Koszt inwestycji wyniesie ponad 33,1 mln zł brutto, unijne dofinansowanie to niemal 24 mln zł.