Zmiany w składzie zarządu JSW

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej poinformował, iż Rada Nadzorcza spółki podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 10 czerwca 2026 roku Adama Rozmusa na stanowisko zastępcy prezesa zarządu ds. technicznych i operacyjnych spółki XII kadencji.

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej poinformował, iż Rada Nadzorcza spółki podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 10 czerwca 2026 roku Adama Rozmusa na stanowisko zastępcy prezesa zarządu ds. technicznych i operacyjnych spółki XII kadencji.

Adam Rozmus uzupełnia skład zarządu, którego trzon został wyłoniony 14 maja 2026 roku. Wówczas Rada Nadzorcza zdecydowała, że na czele spółki stanie Bogusław Oleksy jako prezes zarządu. Wraz z nim powołano trzech zastępców: Tomasza Gawlika - ds. rozwoju, Jolantę Gruszkę - ds. handlu, Artura Wojtkowa - ds. pracy i polityki Społecznej. Do czasu powołania osoby odpowiedzialnej za obszar ekonomiczny, Rada Nadzorcza powierzyła Bogusławowi Oleksemu czasowe pełnienie funkcji zastępcy prezesa ds. ekonomicznych.

Zastępcą prezesa zarządu ds. technicznych i operacyjnych został Adam Rozmus, Rada Nadzorcza spółki podjęła uchwałę o powołaniu go na to stanowisko z dniem 10 czerwca.

Przypomnijmy. 29 maja JSW poinformowała, że do spółki wpłynęło oświadczenie Adama Rozmusa, dotyczące jego kandydowania w konkursie ogłoszonym przez Radę Nadzorczą na stanowisko zastępcy prezesa zarządu ds. technicznych i operacyjnych XII kadencji.

Tymczasem 16 marca wiceprezes Adam Rozmus wydał oświadczenie, że nie będzie ubiegał się o powołanie do zarządu JSW kolejnej kadencji. Informację podała wówczas JSW w raporcie. „Przyczyny decyzji nie zostały podane” – poinformowała wówczas spółka.

15 maja Rada Nadzorcza JSW ogłosiła wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na członka zarządu XII kadencji - na stanowisko zastępcy prezesa zarządu ds. technicznych i operacyjnych JSW. Poprzedni konkurs, ogłoszony na to stanowisko, nie został rozstrzygnięty.