Zmiany w radzie nadzorczej górniczej spółki

Oto pełny komunikat w tej sprawie:

Informujemy, że 29 września 2026 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Południowego Koncernu Węglowego S.A., podczas którego Przewodniczący Stanisław Tokarski złożył rezygnację z pełnionej funkcji, ze skutkiem na dzień 30 września 2026 roku.

Jednocześnie informujemy, że w pozostałym zakresie skład Rady Nadzorczej Spółki pozostaje bez zmian, tj.