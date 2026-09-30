Zmiany w radzie nadzorczej górniczej spółki
Stanisław Tokarski złożył rezygnację z pełnionej funkcji w radzie nadzorczej Południowego Koncernu Węglowego S.A.
fot: Jarosław Galusek/ARC
Kopalnia Sobieski
fot: Jarosław Galusek/ARC
Stanisław Tokarski złożył rezygnację z pełnionej funkcji w radzie nadzorczej Południowego Koncernu Węglowego S.A.
Oto pełny komunikat w tej sprawie:
Informujemy, że 29 września 2026 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Południowego Koncernu Węglowego S.A., podczas którego Przewodniczący Stanisław Tokarski złożył rezygnację z pełnionej funkcji, ze skutkiem na dzień 30 września 2026 roku.
Jednocześnie informujemy, że w pozostałym zakresie skład Rady Nadzorczej Spółki pozostaje bez zmian, tj.
Tomasz Kusio - Wiceprzewodniczący
Paweł Gniadek - Sekretarz
Bogusława Gnela - Członek
Mariusz Mandat – Członek.
Południowy Koncern Węglowy S.A. to jeden z czołowych producentów węgla energetycznego w Polsce, odgrywający kluczową rolę w krajowym sektorze energetycznym.
Spółka zarządza trzema zakładami górniczymi, zlokalizowanymi w zachodniej Małopolsce oraz wschodniej części województwa śląskiego: Zakładem Górniczym Sobieski w Jaworznie, Zakładem Górniczym Brzeszcze w Brzeszczach oraz Zakładem Górniczym Janina w Libiążu.