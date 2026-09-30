Pilne
Górnictwo

Zmiany w radzie nadzorczej górniczej spółki

Stanisław Tokarski złożył rezygnację z pełnionej funkcji w radzie nadzorczej Południowego Koncernu Węglowego S.A.

Aldona Cichy

Aldona Minorczyk-Cichy

30 września 2026, 09:45
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Jarosław Galusek/ARC

Kopalnia Sobieski

fot: Jarosław Galusek/ARC

Stanisław Tokarski złożył rezygnację z pełnionej funkcji w radzie nadzorczej Południowego Koncernu Węglowego S.A.

Oto pełny komunikat w tej sprawie: 

Informujemy, że 29 września 2026 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Południowego Koncernu Węglowego S.A., podczas którego Przewodniczący Stanisław Tokarski złożył rezygnację z pełnionej funkcji, ze skutkiem na dzień 30 września 2026 roku.

Jednocześnie informujemy, że w pozostałym zakresie skład Rady Nadzorczej Spółki pozostaje bez zmian, tj. 

  • Tomasz Kusio - Wiceprzewodniczący

  • Paweł Gniadek - Sekretarz

  • Bogusława Gnela - Członek

  • Mariusz Mandat – Członek.

Południowy Koncern Węglowy S.A. to jeden z czołowych producentów węgla energetycznego w Polsce, odgrywający kluczową rolę w krajowym sektorze energetycznym. 

Spółka zarządza trzema zakładami górniczymi, zlokalizowanymi w zachodniej Małopolsce oraz wschodniej części województwa śląskiego: Zakładem Górniczym Sobieski w Jaworznie, Zakładem Górniczym Brzeszcze w Brzeszczach oraz Zakładem Górniczym Janina w Libiążu. 

Powiązane tematy:

pkw górnictwo sobieski

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Polecane
Jastrzębska Spółka Węglowa

JSW pokazała wyniki za pierwsze półrocze 2026 roku. Ma ponad miliard złotych straty

Grupa Kapitałowa JSW zakończyła pierwsze półrocze 2026 roku stratą netto w wysokości 1,04 mld zł, niespełna o połowę niższą niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W drugim kwartale wynik netto Grupy był ujemny i wyniósł 427,5 mln zł, wobec 615,9 mln zł straty odnotowanej w pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku. Mimo straty wyniki pierwszego półrocza pokazują pierwsze efekty działań restrukturyzacyjnych ukierunkowanych na stabilizację sytuacji finansowej oraz trwałą poprawę efektywności działalności Grupy JSW.

Węgiel kamienny

Resort doda przepisy dotyczące podziemnych składowisk do Prawa geologicznego i górniczego

Przeniesienie regulacji dotyczących składowania odpadów pod ziemią z rozporządzenia do Prawa geologicznego i górniczego, a także ich uaktualnienie - zakłada projekt nowelizacji ustawy, który został we wtorek opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Chodzi o ustawy projekt nowelizacji ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o odpadach, przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Polecane
Węgiel kamienny

Hałda Pokój - o co chodzi w tym konflikcie? Wyjaśnia SRK

Kto i co wiedział na temat hałdy Pokój? Szczegółowo wyjaśniamy. Rekultywacja zapożarowanej hałdy Pokój w Rudzie Śląskiej była konieczna. To bezsprzeczny wniosek płynący z wielu stron. Takie działanie to proces opierający się na ścisłej współpracy z miastem, w którym taka hałda się znajduje. Tak było i w tym przypadku, odkąd SRK przejęła obiekt - czytamy w informacji SRK.

Węgiel kamienny

Elektrownie węglowe na maksymalnych obrotach. Powodem kryzys energetyczny w Indiach

Indie nakazały ponad 100 elektrowniom węglowym pracę z maksymalną wydajnością od 1 października do końca roku – informuje Reuters.