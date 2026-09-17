Zmiany w radzie nadzorczej górniczej spółki

Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka poinformował, że Bartosz Krysta zrezygnował z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Bogdanki. Przyczyny rezygnacji nie podano. Tymczasem od połowy września Bartosz Krysta jest wiceprezesem zarządu innej spółki.

Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka poinformował, że Bartosz Krysta zrezygnował z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Bogdanki. Przyczyny rezygnacji nie podano. Tymczasem od połowy września Bartosz Krysta jest wiceprezesem zarządu innej spółki.

Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka z siedzibą w Bogdance informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, złożone przez Pana Bartosza Krystę, ze skutkiem na koniec dnia 13 września 2026 r. Przyczyna rezygnacji nie została wskazana – poinformowała spółka w raporcie bieżącym z 10 września.

Tymczasem już 14 września 2026 nowym wiceprezesem zarządu ds. rozwoju i transformacji Polimex Mostostal został Bartosz Krysta.

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka to jeden z największych producentów węgla kamiennego w Polsce. Węgiel wykorzystywany jest głównie do produkcji energii elektrycznej i cieplnej a największym jego odbiorcą jest branża elektroenergetyczna na wschodzie i północnym - wschodzie Polski.

Lubelski Węgiel Bogdanka wchodzi w skład Grupy Enea, jako filar obszaru Wydobycie. Od 2009 roku jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.