Nowa wiceprezes KGHM. Będzie odpowiadać za sprawy korporacyjne

Rada nadzorcza KGHM Polska Miedź powołała Beatę Jurkschat na wiceprezesa do spraw korporacyjnych. Obowiązki obejmie od 17 września 2026 r. - podała spółka w środę, 16 września 2026 r.

Rada nadzorcza KGHM Polska Miedź powołała Beatę Jurkschat na wiceprezesa do spraw korporacyjnych. Obowiązki obejmie od 17 września 2026 r. - podała spółka w środę, 16 września 2026 r.

- Rada nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 17 września 2026 roku w skład Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. XII kadencji pani Beaty Jurkschat, powierzając jej funkcję wiceprezesa zarządu ds. korporacyjnych KGHM Polska Miedź S.A. - podano w komunikacie giełdowym.

Beata Jurkschat obecnie pracuje w Ministerstwie Aktywów Państwowych, jako dyrektor departamentu odpowiadającego za nadzór nad spółkami Skarbu Państwa. Wcześniej pracowała m.in. w Agencji Rozwoju Przemysłu, PFR TFI, PKP Cargo czy Grupie Lotos. Jest absolwentką Akademii Morskiej w Gdyni.

Największym akcjonariuszem KGHM Polska Miedź jest Skarb Państwa, do którego należy 31,79 proc. akcji spółki.