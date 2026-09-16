Górnictwo

Nowa wiceprezes KGHM. Będzie odpowiadać za sprawy korporacyjne

Rada nadzorcza KGHM Polska Miedź powołała Beatę Jurkschat na wiceprezesa do spraw korporacyjnych. Obowiązki obejmie od 17 września 2026 r. - podała spółka w środę, 16 września 2026 r.

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

16 września 2026, 15:03
źródło: portal gospodarka i ludzie

Beata Jurkschat, wiceprezes KGHM Polska Miedź

Rada nadzorcza KGHM Polska Miedź powołała Beatę Jurkschat na wiceprezesa do spraw korporacyjnych. Obowiązki obejmie od 17 września 2026 r. - podała spółka w środę, 16 września 2026 r.

- Rada nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 17 września 2026 roku w skład Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. XII kadencji pani Beaty Jurkschat, powierzając jej funkcję wiceprezesa zarządu ds. korporacyjnych KGHM Polska Miedź S.A. - podano w komunikacie giełdowym.

Beata Jurkschat obecnie pracuje w Ministerstwie Aktywów Państwowych, jako dyrektor departamentu odpowiadającego za nadzór nad spółkami Skarbu Państwa. Wcześniej pracowała m.in. w Agencji Rozwoju Przemysłu, PFR TFI, PKP Cargo czy Grupie Lotos. Jest absolwentką Akademii Morskiej w Gdyni.

Największym akcjonariuszem KGHM Polska Miedź jest Skarb Państwa, do którego należy 31,79 proc. akcji spółki.

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