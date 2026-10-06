W Mysłowicach upamiętniono ofiary wybuchu metanu, do którego doszło 6 października 2014 roku.

W Mysłowicach upamiętniono ofiary wybuchu metanu, do którego doszło 6 października 2014 roku.

Katastrofa w mysłowickiej kopalni była jedną z najtragiczniejszych w polskim górnictwie węgla kamiennego po 1989 roku.



Do tragedii doszło w rejonie ściany wydobywczej nr 560. Ok. godz. 20:05 zatrzymano pracujący tam kombajn ścianowy i przystąpiono przystąpiono do zaplanowanych wcześniej prac zabezpieczających. O godzinie 20:57 nastąpiło zapalenie i wybuch metanu. Czujniki metanometrii automatycznej zarejestrowały gwałtowny wzrost stężeń metanu. Rozpoczęła się akcja ratownicza, a z rejonu ściany ewakuowano 37 pracowników.

W wyniku wybuchu stracili życie Bogdan Jankowski (42 lata), Łukasz Wasztyl (26 lat), Tymoteusz Knap (32 lata), Bogdan Lenza (28 lat) oraz Błażej Pośpiech (29 lat). 26 pracowników kopalni zostało rannych.

Jak w każdą rocznicę katastrofy odbyła się uroczystość upamiętniająca tragicznie zmarłych górników. Przedstawiciele władz Mysłowic, kopalni, związków zawodowych oraz zaproszeni goście złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą ofiary tragedii.