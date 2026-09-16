HALDEX S.A. to jedna z najbardziej rozpoznawalnych spółek w polskim sektorze okołogórniczym, która przez ponad sześć dekad przekształciła się z przedsiębiorstwa o charakterze międzynarodowym w nowoczesny podmiot realizujący idee gospodarki o obiegu zamkniętym i transformacji energetycznej. Dziś firma nie tylko przetwarza odpady, ale także produkuje certyfikowane surowce, inwestuje w fotowoltaikę i rozwija handel biomasą, wpisując się w strategiczne kierunki rozwoju niskoemisyjnej gospodarki.

HALDEX S.A. to jedna z najbardziej rozpoznawalnych spółek w polskim sektorze okołogórniczym

HALDEX S.A. to jedna z najbardziej rozpoznawalnych spółek w polskim sektorze okołogórniczym, która przez ponad sześć dekad przekształciła się z przedsiębiorstwa o charakterze międzynarodowym w nowoczesny podmiot realizujący idee gospodarki o obiegu zamkniętym i transformacji energetycznej. Dziś firma nie tylko przetwarza odpady, ale także produkuje certyfikowane surowce, inwestuje w fotowoltaikę i rozwija handel biomasą, wpisując się w strategiczne kierunki rozwoju niskoemisyjnej gospodarki.

Trzyosobowy Zarząd Spółki w składzie: Prezes Zarządu Zbigniew Gach, Wiceprezes Zarządu Małgorzata Moskal oraz Wiceprezes Zarządu Jan Bryda, aktywnie wspiera rozwój firmy, wyznacza nowe kierunki biznesowe, dążąc do nowoczesności i cyfryzacji w każdym realizowanym procesie, koncentrując się na wdrażaniu innowacji i poszukiwaniu nowych rozwiązań rynkowych.

Fundamenty działalności

Historia HALDEX S.A. sięga 1959 roku. Od 2005 roku HALDEX S.A. rozpoczęła działalność na zasadach ogólnych, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, co otworzyło nowe możliwości rozwojowe.

Od 2017 roku spółka funkcjonuje w strukturach Holding KW Sp. z o.o., będąc podmiotem ze stuprocentowym udziałem Skarbu Państwa

Przez kolejne dekady HALDEX koncentrował się na zagospodarowaniu produktów ubocznych i odpadów powstających w procesie wydobycia węgla kamiennego, stając się pionierem w dziedzinie odzysku surowców z hałd i zwałowisk. W ciągu wielu lat działalności zakłady spółki przerobiły miliony ton odpadów, odzyskując z nich węgiel, kamień łamany i pełnowartościowe kruszywa, a Spółka zrekultywowała hektary terenów zdegradowanych.

Połączenie z „Remaszem” i rozszerzenie profilu usług

W 2020 roku nastąpiło połączenie HALDEX S.A. z Kompanijnymi Zakładami Remontowymi „Remasz” Sp. z o.o., co znacząco poszerzyło zakres działalności spółki. Obecnie, obok zagospodarowania odpadów, HALDEX świadczy usługi w zakresie obróbki skrawaniem, prac spawalniczych i ślusarskich, remontów, przeglądów, konserwacji oraz modernizacji maszyn i urządzeń.

Struktura produkcyjna spółki opiera się na zakładach zlokalizowanych w Mikołowie i Mysłowicach, Zabrzu oraz Knurowie, a także na mobilnych węzłach krusząco-sortujących, które mogą być uruchamiane w dowolnej lokalizacji po uzgodnieniu z kontrahentem. Spółka dysponuje również terenem w Bytomiu, na którym prowadzić może usługę zagospodarowania odpadów.

Odzysk surowców i gospodarka o obiegu zamkniętym

Jednym z głównych kierunków działalności HALDEX S.A. jest odzysk wartościowych surowców z odpadów pogórniczych pochodzących z bieżącej działalności kopalń oraz ze zgromadzonych hałd. Materiały te są przetwarzane na certyfikowane produkty przeznaczone do ponownego wykorzystania w różnych sektorach gospodarki.

Spółka produkuje m.in. węgiel, kruszywa i mieszanki gruntowe, wytwarza również granulaty z mułów węglowych oraz świadczy usługi granulowania i mieszania.

Działania te wpisują się w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym, w której odpady stają się surowcem, a spółka dąży do przekształcania ich w pełnowartościowe i innowacyjne materiały dla gospodarki niskoemisyjnej, w tym w produkty przeznaczone dla przemysłu cementowego.

Inwestycje w OZE – farma fotowoltaiczna w Zabrzu

Istotnym elementem transformacji HALDEX S.A. jest rozwój odnawialnych źródeł energii. W Zabrzu spółka uruchomiła farmę fotowoltaiczną o mocy około 2 MWp, zlokalizowaną na terenie poprzemysłowym o powierzchni ponad 2,5 hektara. Instalacja powstała w miejscu dawnego osadnika, stanowiąc przykład ponownego wykorzystania trudnych gruntów.

Ze względu na niestabilne podłoże zastosowano specjalne betonowe pale fundamentowe pod konstrukcję paneli, co pozwoliło na bezpieczne posadowienie instalacji na zrekultywowanym terenie. Wytwarzana energia trafia bezpośrednio do sieci dystrybucyjnej, a zakłady należące do spółki są już zasilane energią z własnych instalacji fotowoltaicznych.

Handel biomasą i certyfikacja

Zarząd HALDEX S.A. sukcesywnie poszerza zakres działalności handlowo-operacyjnej Spółki, wpisując handel biomasą w szerszą strategię transformacji energetycznej. Spółka rozwija ten obszar jako odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie sektorów ciepłowniczego i energetycznego na paliwa odnawialne.

Prace wdrożeniowe obejmują zarówno pozyskiwanie stabilnych łańcuchów dostaw surowca, jak i zapewnienie pełnego spełnienia wymogów kryteriów zrównoważonego rozwoju, w tym certyfikacji RED II/III. Działania te mają na celu zagwarantowanie, że biomasa wprowadzana na rynek spełnia najwyższe standardy środowiskowe i społeczne.

Odpowiedzialny biznes i wsparcie lokalnych społeczności

Inwestując w regiony poprzemysłowe, HALDEX S.A. wspiera lokalne społeczności poprzez rekultywację terenów zdegradowanych i tworzenie nowych miejsc pracy. Spółka stara się zapewnić odpowiedzialne rozwiązania dla energetyki, budownictwa i rekultywacji terenów, dbając o zrównoważony rozwój środowiska, społeczności i gospodarki.

W lipcu 2025 roku w Katowicach podpisano list intencyjny dotyczący projektu przetwarzania łupka przywęglowego – odpadu powstającego przy wydobyciu węgla. Spółka aktywnie uczestniczy w innowacyjnych przedsięwzięciach badawczo-rozwojowych, dążąc do wytworzenia nowych produktów z przeznaczeniem m.in. dla przemysłu cementowego.

Dzięki ponad 67-letniemu doświadczeniu, nowoczesnym technologiom i zaangażowaniu w idee zrównoważonego rozwoju, HALDEX S.A. umacnia swoją pozycję jako lider w dziedzinie zagospodarowania odpadów, wspierając proces transformacji energetycznej w Polsce.