Górnictwo

Zmiany kadrowe w górniczo-energetycznym gigancie

Czwartkowe zwyczajne walne zgromadzenie PGE zdecydowało m.in. o powołaniu siedmiu osób do rady nadzorczej spółki - wynika z uchwał walnego opublikowanych w czwartek przez PGE. Zdecydowano także o pokryciu blisko 7 mld straty za ub.r. z kapitału zapasowego spółki.

Pap

19 czerwca 2026, 08:00
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: PGE

PGE Polska Grupa Energetyczna jest spółką akcyjną notowaną na GPW

fot: PGE

Czwartkowe zwyczajne walne zgromadzenie PGE zdecydowało m.in. o powołaniu siedmiu osób do rady nadzorczej spółki - wynika z uchwał walnego opublikowanych w czwartek przez PGE. Zdecydowano także o pokryciu blisko 7 mld straty za ub.r. z kapitału zapasowego spółki.

PGE poinformowała w czwartkowym komunikacie giełdowym, że odbywające się w czwartek zwyczajne walne zgromadzenie podjęło uchwały o powołaniu w skład rady nadzorczej z dniem 19 czerwca br.: Michała Domagały, Andrzeja Sadkowskiego, Anny Kowalik, Elżbiety Niebisz, Piotra Stolarczyka, Andrzeja Kozyry oraz Andrzeja Rzońcy.

W skład rady nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna wchodzi od pięciu do dziewięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie. Skarb Państwa jest uprawniony do powoływania oraz odwoływania jednego członka rady nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia składanego zarządowi spółki. 

Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad wszystkimi obszarami działania PGE

Zgodnie z informacją na stronie PGE obecnie w skład rady nadzorczej wchodzi dziewięciu członków; oprócz wymienionych wyżej osób są to również Arkadiusz Krężel i Wojciech Wróbel.

Zgodnie z opublikowanymi uchwałami, czwartkowe walne zgodziło się na pokrycie straty netto PGE za rok obrotowy 2025 w wysokości ponad 6,95 mld zł z kapitału zapasowego spółki.

Walne ponadto udzieliło absolutorium członkom zarządu i rady nadzorczej za 2025 r.

Obecnie w zarządzie PGE zasiada pięć osób: Dariusz Lubera (prezes); Katarzyna Rozenfeld (wiceprezes ds. operacyjnych); Marcin Laskowski (wiceprezes ds. regulacji); Piotr Dziubałtowski (wiceprezes ds. wsparcia i rozwoju) oraz Przemysław Jastrzębski (wiceprezes ds. finansowych).

W skład zarządu PGE wchodzi od jednego do siedmiu członków, w tym prezes. Pozostali członkowie pełnią funkcję wiceprezesów. Członków zarządu powołuje się na wspólną, trzyletnią kadencję.

PGE Polska Grupa Energetyczna jest spółką akcyjną notowaną na GPW, największym przedsiębiorstwem elektroenergetycznym i dostawcą energii elektrycznej oraz ciepła w Polsce. Skarb Państwa ma w PGE niecałe 61 proc. akcji.

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