Zmiana w radzie nadzorczej górniczej spółki. Skład się powiększył

Jastrzębska Spółka Węglowa poinformowała w raporcie z 3 września 2026 r., iż w skład Rady Nadzorczej spółki XI kadencji powołany został Tomasz Dąbrowski.

Jastrzębska Spółka Węglowa poinformowała w raporcie z 3 września 2026 r., iż w skład Rady Nadzorczej spółki XI kadencji powołany został Tomasz Dąbrowski.

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej poinformował, iż 3 września spółka otrzymała oświadczenie ministra aktywów państwowych z 2 września 2026 roku, zgodnie z którym minister powołał - z dniem następującym po dniu podpisania oświadczenia (czyli 3 września 2026 roku) - do składu Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji Tomasza Dąbrowskiego.

Rada nadzorcza JSW liczy 10 członków. W jej skład wchodzą: Michał Rospędek (wiceprzewodniczący), Robert Kudelski (sekretarz), Artur Kisielewski, Arkadiusz Wypych, Krzysztof Wrona, Marek Szczęch, Łukasz Brzózka, Paweł Nieradzik, Paweł Bieszczad oraz Tomasz Dąbrowski.

Przypomnijmy. W maju tego roku Andrzej Karbownik, przewodniczący Rady Nadzorczej JSW, złożył rezygnację. Nowym przewodniczącym został Łukasz Czopik, który z kolei złożył rezygnację z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej spółki ze skutkiem na 30 czerwca 2026 r.

JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego w UE i jeden z wiodących producentów koksu używanego do wytopu stali. Prowadzi wydobycie w czterech kopalniach: Borynia-Zofiówka, Budryk, Knurów-Szczygłowice i Pniówek.