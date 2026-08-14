Wcześniejsze uzasadnienie budowy drugiej nitki Rurociągu Pomorskiego nie jest już aktualne, ale nie oznacza to rezygnacji z realizacji tej inwestycji w przyszłości - poinformował wiceminister energii Konrad Wojnarowski. Ewentualna realizacja ma być uzależniona od zmiany uwarunkowań rynkowych.

Wcześniejsze uzasadnienie budowy drugiej nitki Rurociągu Pomorskiego nie jest już aktualne, ale nie oznacza to rezygnacji z realizacji tej inwestycji w przyszłości - poinformował wiceminister energii Konrad Wojnarowski. Ewentualna realizacja ma być uzależniona od zmiany uwarunkowań rynkowych.

Rurociąg Pomorski oddano do użytku w 1975 roku z myślą o zaopatrzeniu w ropę zarówno polskich rafinerii, jak i rafinerii we wschodnich Niemczech. Należący do spółki PERN rurociąg łączy bazy spółki w Gdańsku i Miszewku Strzałkowskim koło Płocka.

W odpowiedzi na interpelację poselską Wojnarowski zwrócił uwagę, że opracowane około 10 lat temu pierwotne założenia projektu budowy drugiej nitki Rurociągu Pomorskiego zakładały istotną rolę dostaw ropy ze wschodu oraz pracy systemu przesyłowego w relacji wschód-północ-południe.

- Nie znajdują one jednak odzwierciedlenia w obecnych realiach rynkowych oraz geopolitycznych. Głównym kierunkiem dostaw ropy naftowej do Polski jest północ, z wykorzystaniem infrastruktury Naftoportu w Gdańsku, który stanowi podstawę systemu zaopatrzenia krajowych rafinerii - wskazał Wojnarowski.

236 km rurociągu przez trzy województwa

Działająca pierwsza nitka rurociągu ma około 236 km i przebiega przez województwa: mazowieckie, kujawsko-pomorskie i pomorskie.

Jak poinformowało PAP biuro prasowe PERN, inwestycja w drugą nitkę uzyskała decyzję środowiskową i pozwolenia na budowę. Pierwotnie inwestycja miała zostać ukończona w 2029 r. O analizach dotyczących tego, czy inwestycja ma zostać przeprowadzona, PERN informował już w 2024 r.

Wiceminister energii zwrócił uwagę, że po modernizacji znacząco zwiększono zdolności przesyłowe Rurociągu Pomorskiego, co pozwala zachować rezerwę przepustowości.

- W praktyce oznacza to, że istniejąca infrastruktura jest w stanie zabezpieczyć zarówno zapotrzebowanie krajowe, jak i w określonym zakresie potrzeby regionalne, w tym wynikające z sytuacji nadzwyczajnych - poinformował Wojnarowski.

Projekt pozostaje w analizach

Budowa drugiej nitki rurociągu nie została ujęta w najnowszym projekcie Krajowego Planu w dziedzinie Energii i Klimatu. Wojnarowski wskazał jednak, że nie oznacza to rezygnacji z możliwości realizacji tego przedsięwzięcia w przyszłości.

- Projekt pozostaje w analizach, a PERN S.A. utrzymuje gotowość inwestycyjną, w tym posiadaną dokumentację oraz uzyskane decyzje administracyjne - przekazał wiceminister.

Dodał, że "ewentualna realizacja inwestycji będzie uzależniona od zmiany uwarunkowań rynkowych, pojawienia się zapotrzebowania po stronie odbiorców oraz potwierdzenia jej zasadności z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego państwa".

PERN z siedzibą w Płocku (Mazowieckie) to podmiot strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Spółka odpowiada za tłoczenie rurociągami ropy naftowej do krajowych rafinerii Grupy Orlen w Płocku i w Gdańsku oraz rafinerii w Niemczech, a także za magazynowanie w swoich bazach na terenie całego kraju surowca i paliw.