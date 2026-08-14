Energetyka

Premier: Na ostatnie dwa tygodnie sierpnia obniżony VAT na paliwa i ceny maksymalne na stacjach

Między 17 a 31 sierpnia zostanie przywrócona część programu CPN w postaci obniżonego podatku VAT na paliwa - poinformował w czwartek premier Donald Tusk. Jego zdaniem sprawi to, że ceny powinny spaść od 90 gr do ponad 1 zł za litr. Do końca miesiąca obowiązywać będą też maksymalne ceny na stacjach.

Pap

14 sierpnia 2026, 10:54
źródło: Polska Agencja Prasowa

Premier Donald Tusk

Między 17 a 31 sierpnia zostanie przywrócona część programu CPN w postaci obniżonego podatku VAT na paliwa - poinformował w czwartek premier Donald Tusk. Jego zdaniem sprawi to, że ceny powinny spaść od 90 gr do ponad 1 zł za litr. Do końca miesiąca obowiązywać będą też maksymalne ceny na stacjach.

Powrót programu „Ceny Paliw Niżej”

- Pierwsza rzecz, na którą Polacy czekali z utęsknieniem i ja to dobrze rozumiem, jeżdżąc po Polsce, to decyzja, jaką podjęliśmy wspólnie z ministrem finansów i ministrem ds. energii o przywróceniu istotnej części programu CPN, czyli "Ceny Paliw Niżej" - powiedział Donald Tusk w czwartek na konferencji prasowej.

Poinformował, że na czas powrotów z wakacji VAT na paliwa będzie obniżony do 8 proc.

- Powinno się to przełożyć na obniżkę mniej więcej, w zależności od paliwa, od 90 gr do ponad złotówki za litr, w porównaniu do tego, jakby wyglądały ceny, gdyby nie ta obniżka - wskazał szef rządu.

Podkreślił, że w efekcie "Polska będzie w absolutnej czołówce europejskiej, jeśli chodzi o najniższe ceny paliw".

Obniżka VAT od 17 do 31 sierpnia

Premier poinformował, że obniżka VAT ma obowiązywać od poniedziałku 17 sierpnia do 31 sierpnia włącznie.

- Żeby nikt nie wykorzystał tej sytuacji, podobnie jak wcześniej, każdego dnia minister energii, minister Motyka (Miłosz Motyka) będzie informował jaka jest możliwie najwyższa cena na te paliwa na stacjach benzynowych - wskazał także premier.

Donald Tusk podkreślił, że minister finansów "dokonywał cudów", by "móc obniżyć VAT przy tej napiętej sytuacji finansowej", która wynika m.in. z wydatków na obronność.

Według premiera "wysiłek byłby mniejszy, a ulga byłaby większa, gdyby nie fatalna decyzja prezydenta Nawrockiego". Odniósł się w ten sposób do decyzji prezydenta Karola Nawrockiego o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków osiągniętych w okresie od marca do grudnia 2026 r. ze zbycia paliw ciekłych. Wpływy z tego podatku miały częściowo zrekompensować stratę dochodów budżetowych, która powstała w wyniku wprowadzonego w marcu pakietu przepisów CPN, który obowiązywał do końca czerwca.

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