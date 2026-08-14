Energetyka

PSE ogłaszają harmonogram przetargów na lata 2026–2027

PSE od września 2026 r. do końca III kwartału 2027 r. planują ogłosić przetargi o wartości do 4,94 mld zł – poinformowały Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Pap

14 sierpnia 2026, 11:00
źródło: Polska Agencja Prasowa

Sieć przesyłowa PSE

PSE od września 2026 r. do końca III kwartału 2027 r. planują ogłosić przetargi o wartości do 4,94 mld zł – poinformowały Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

PSE podały w komunikacie, że od września 2026 r. do III kwartału 2027 r. planują ogłoszenie 28 postępowań dotyczących budowy nowych elementów sieci przesyłowej, rozbudowy stacji elektroenergetycznych oraz modernizacji istniejącej infrastruktury. Celem publikacji harmonogramu jest umożliwienie potencjalnym wykonawcom wcześniejszego zaplanowania zasobów i przygotowania do udziału w postępowaniach.

Największe inwestycje w sieci przesyłowej

Największe inwestycje obejmują budowę dwutorowej linii 400 kV Gdańsk Błonia–Olsztyn Mątki oraz budowę linii 220 kV Ełk Bis–granica RP w ramach projektu Harmony Link. W obu przypadkach przewidywana skala finansowa sięga 600 mln zł.

Znaczące będą również: budowa stacji 400 kV Krzemienica (450 mln zł) oraz budowa stacji 220/110 kV Norki i Wigry, których wartość może wynieść po 300 mln zł.

PSE – operator krajowego systemu przesyłowego

Polskie Sieci Elektroenergetyczne są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Spółka zarządza siecią przesyłową obejmującą linie najwyższych napięć 400 kV i 220 kV o łącznej długości ponad 16,5 tys. km oraz 112 stacji elektroenergetycznych służących do zmiany napięcia i rozdziału energii elektrycznej.

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