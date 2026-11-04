Zmarł Janosch. Śląski autor „Cholonka” i twórca Misia i Tygryska miał 95 lat
Zmarł Horst Eckert, znany światu jako Janosch – pisarz i ilustrator pochodzący z Zabrza, autor książek dla dzieci oraz powieści „Cholonek, czyli dobry Pan Bóg z gliny”. Jak poinformował jego wydawca z Tybingi Bernhard Feil, pisarz zmarł we wtorek, 3 listopada, na Teneryfie – podał portal Deutsche Welle. Miał 95 lat.
fot: UM Zabrze
Horst Eckert
fot: UM Zabrze
Zmarł Horst Eckert, znany światu jako Janosch – pisarz i ilustrator pochodzący z Zabrza, autor książek dla dzieci oraz powieści „Cholonek, czyli dobry Pan Bóg z gliny”. Jak poinformował jego wydawca z Tybingi Bernhard Feil, pisarz zmarł we wtorek, 3 listopada, na Teneryfie – podał portal Deutsche Welle. Miał 95 lat.
Na Górnym Śląsku Janosch znany jest przede wszystkim jako autor „Cholonka, czyli dobrego Pana Boga z gliny” – przejmującej opowieści o losach mieszkańców regionu w latach 30., 40. i 50. XX wieku. Na świecie zasłynął natomiast jako jeden z najpopularniejszych twórców literatury dziecięcej, twórca Misia i Tygryska oraz „Ach, jak cudowna jest Panama”.
Dzieciństwo w Zabrzu
Horst Eckert urodził się 11 marca 1931 roku w Zabrzu. Dorastał w biedzie, w familoku, w domu naznaczonym przemocą i alkoholizmem ojca. Jego rodzice czuli się Niemcami, choć władze traktowały ich jako Polaków.
W 1946 roku wyjechał z rodziną do Oldenburga w Dolnej Saksonii, a później związał się na długo z Monachium. Tam zaczął ilustrować bajki, a następnie pisać własne opowiadania dla dzieci.
„Cholonek” – książka o Górnym Śląsku
W 1970 roku w Niemczech ukazała się „Cholonek, czyli dobry Pan Bóg z gliny”, autobiograficzna powieść opisująca losy mieszkańców Górnego Śląska. Książka pokazywała świat biednych familoków, codziennej walki o przetrwanie, przemocy, ale też siły i przywiązania ludzi do swojej ziemi.
Dla czytelników z Górnego Śląska „Cholonek” stał się ważnym literackim świadectwem regionu. Janosch wielokrotnie podkreślał swoją śląską tożsamość, mówiąc, że czuje się Ślązakiem.
Miś, Tygrysek i Panama
Światową sławę przyniosły Janoschowi książki dla dzieci, zwłaszcza cykl o Misiu i Tygrysku. Jego debiutem w tej serii była „Ach, jak cudowna jest Panama”, opowieść o przyjaźni, marzeniach i poszukiwaniu szczęścia.
W 1978 roku książka otrzymała Niemiecką Młodzieżową Nagrodę Literacką. Bohaterowie Janoscha żyli skromnie, ale szczęśliwie – wystarczała im przyjaźń, odrobina jedzenia, słońca i bliskość natury. W jego opowieściach nie było miejsca na przemoc, którą autor sam znał z dzieciństwa; zamiast tego promował dialog, kompromis i życzliwość.
Książki Janoscha zostały przetłumaczone na 40 języków.
Życie na Teneryfie
W 1980 roku Janosch opuścił Niemcy. Początkowo zamieszkał na Ibizie, a ostatecznie na Teneryfie, gdzie spędził ostatnie dekady życia.
Stworzył ponad 150 książek, które ilustrował samodzielnie. Pisał zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, a jego postacie – zwłaszcza Miś, Tygrysek i Tygrysia Kaczka – stały się rozpoznawalne na całym świecie.