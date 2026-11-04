Zmarł Horst Eckert, znany światu jako Janosch – pisarz i ilustrator pochodzący z Zabrza, autor książek dla dzieci oraz powieści „Cholonek, czyli dobry Pan Bóg z gliny”. Jak poinformował jego wydawca z Tybingi Bernhard Feil, pisarz zmarł we wtorek, 3 listopada, na Teneryfie – podał portal Deutsche Welle. Miał 95 lat.

Zmarł Horst Eckert, znany światu jako Janosch – pisarz i ilustrator pochodzący z Zabrza, autor książek dla dzieci oraz powieści „Cholonek, czyli dobry Pan Bóg z gliny”. Jak poinformował jego wydawca z Tybingi Bernhard Feil, pisarz zmarł we wtorek, 3 listopada, na Teneryfie – podał portal Deutsche Welle. Miał 95 lat.

Na Górnym Śląsku Janosch znany jest przede wszystkim jako autor „Cholonka, czyli dobrego Pana Boga z gliny” – przejmującej opowieści o losach mieszkańców regionu w latach 30., 40. i 50. XX wieku. Na świecie zasłynął natomiast jako jeden z najpopularniejszych twórców literatury dziecięcej, twórca Misia i Tygryska oraz „Ach, jak cudowna jest Panama”.

Dzieciństwo w Zabrzu

Horst Eckert urodził się 11 marca 1931 roku w Zabrzu. Dorastał w biedzie, w familoku, w domu naznaczonym przemocą i alkoholizmem ojca. Jego rodzice czuli się Niemcami, choć władze traktowały ich jako Polaków.

W 1946 roku wyjechał z rodziną do Oldenburga w Dolnej Saksonii, a później związał się na długo z Monachium. Tam zaczął ilustrować bajki, a następnie pisać własne opowiadania dla dzieci.

„Cholonek” – książka o Górnym Śląsku

W 1970 roku w Niemczech ukazała się „Cholonek, czyli dobry Pan Bóg z gliny”, autobiograficzna powieść opisująca losy mieszkańców Górnego Śląska. Książka pokazywała świat biednych familoków, codziennej walki o przetrwanie, przemocy, ale też siły i przywiązania ludzi do swojej ziemi.

Dla czytelników z Górnego Śląska „Cholonek” stał się ważnym literackim świadectwem regionu. Janosch wielokrotnie podkreślał swoją śląską tożsamość, mówiąc, że czuje się Ślązakiem.

