Złotówka traci, będzie najazd Czechów!

- Wakacje w Polsce, polskie usługi i podróże do naszego północnego sąsiada będą nieco tańsze dla czeskich konsumentów, potwierdziła analityczka Raiffeisenbanku Tereza Krček.

Tania złotówka przed świętami to dla naszych południowych sąsiadów świetna wiadomość

- Wakacje w Polsce, polskie usługi i podróże do naszego północnego sąsiada będą nieco tańsze dla czeskich konsumentów, potwierdziła analityczka Raiffeisenbanku Tereza Krček.

Czeskie media grzmią od poniedziałkowego poranka 2 listopada o najwyższym od trzech lat kursie korony w stosunku do polskiej złotówki.

- Już w piątek, 30 października, korona umocniła się do 5,53 CZK za złotego - powiedział analityk CitFin Miroslav Novák. Dziś, około godziny 10:00, kurs wynosi 5,56 CZK za złotego. Według analityków, towary w Polsce stają się w tym roku coraz tańsze dla Czechów. Na przykład w marcu ubiegłego roku korona kosztowała ponad sześć koron za złotego.

- Czescy turyści podróżujący po Polsce mogą sobie pozwolić na odrobinę luksusu – dodał Vít Hradil, analityk Investiki, w rozmowie z Czeską Agencją Prasową.. Według niego, mieszkańcy terenów przygranicznych są teraz bardziej zmotywowani do kupowania w Polsce np. mebli, materiałów budowlanych czy innych dóbr luksusowych. Dodał, że towary importowane z Polski powinny stać się również tańsze w czeskich sklepach.

- Wakacje w Polsce, polskie usługi i podróże do naszego północnego sąsiada będą nieco tańsze dla czeskich konsumentów, potwierdziła analityczka Raiffeisenbanku Tereza Krček.

- Wydając 1000 koron, Czesi zaoszczędzą około 35 koron czeskich dzięki silnemu kursowi korony w porównaniu z początkiem tego roku i nawet 75 koron czeskich w porównaniu z 2024 r. - obliczyła.

Czeskie media przypominają, że NBP zakończył cykl obniżek stóp procentowych w marcu tego roku, a stopa procentowa jest stabilna na poziomie 3,75 proc.

Według Petra Lajseka, analityka Purple Trading, polski złoty stracił w ten sposób wszelkie korzyści wynikające z tzw. dyferencjału stóp procentowych względem korony czeskiej.

- Rynek nie oczekuje na razie żadnych istotnych zmian w polityce pieniężnej w Polsce, co pozostawia przestrzeń do dalszego umocnienia korony względem złotego - dodał.

Tymczasem Zarząd Czeskiego Banku Narodowego (CNB) podniesie w czwartek podstawową stopę procentową o ćwierć punktu procentowego do czterech procent. Według analityków powodem jest przeważające ryzyko inflacyjne i utrzymująca się presja cenowa w kraju. Czeski bank centralny po raz ostatni skorygował podstawową stopę procentową w czerwcu br., kiedy to podniósł ją o ćwierć punktu procentowego do 3,75 proc. Była to pierwsza podwyżka stóp procentowych od czterech lat.