Górnictwo

ZŁAP BOXA KGHM – inspiracje ukryte w pudełku

Jak w ciekawy i nowoczesny sposób przybliżyć dzieciom i młodzieży wartości KGHM? Koordynatorzy programu edukacyjnego „Kompetentni w branży – KGHM kluczowy partner w kształceniu zawodowym” znaleźli na to sposób.  Akcja #ZŁAPBOXAKGHM to nowoczesne podejście do edukacji poprzez zabawę i spopularyzowany przez social media globalny fenomen blindboxów. Działania prowadzono w szkołach patronackich oraz podczas wydarzeń sportowych w Lubinie.

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RED

3 czerwca 2026, 11:37
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: KGHM

Akcja KGHM

fot: KGHM

Jak w ciekawy i nowoczesny sposób przybliżyć dzieciom i młodzieży wartości KGHM? Koordynatorzy programu edukacyjnego „Kompetentni w branży – KGHM kluczowy partner w kształceniu zawodowym” znaleźli na to sposób.  Akcja #ZŁAPBOXAKGHM to nowoczesne podejście do edukacji poprzez zabawę i spopularyzowany przez social media globalny fenomen blindboxów. Działania prowadzono w szkołach patronackich oraz podczas wydarzeń sportowych w Lubinie.

„Chcieliśmy pokazać naszą firmę w nieco inny sposób, bo KGHM, to nie tylko kopalnie czy huty. To także szereg projektów czy inicjatyw, które od lat prowadzimy w ramach naszej działalności. Zainspirowani popularnym wśród młodzieży trendem blind box, uznaliśmy, że możemy zrobić coś swojego, co będzie atrakcyjne wizualnie i wartościowe edukacyjnie”  – mówi Marek Wachnik, Kierownik Wydziału Budowania Wizerunku KGHM.

W ramach inicjatywy powstała limitowana kolekcja pięciu maskotek, z których każda symbolizuje jedną z kilku wartości KGHM lub projekt CSR realizowany przez spółkę.

Maskotki ukryte są w specjalnych pudełkach rozmieszczanych podczas wydarzeń lokalnych lub w ramach dedykowanych akcji w szkołach patronackich. Zadaniem uczestników jest ich odnalezienie i skompletowanie całej kolekcji lub zdobycie specjalnej limitowanej maskotki, którą w tej edycji zabawy jest krecik.

W charakterystycznych, zielonych „boxach” można jeszcze znaleźć:

  • pszczołę – symbol współpracy i nawiązanie do projektu „Miedziowe Pszczoły”,

  • psa – utożsamianego z wartością zorientowania na cel oraz akcją „Czworonogi szCzekają”,

  • kota – symbol bezpieczeństwa i opieki nad zwierzętami na Oddziałach KGHM,

  • wiewiórkę – nawiązanie do środowiska naturalnego i koloru miedzi.

Ale to nie koniec. Każdy box zawiera również kartę informacyjną opisującą działania KGHM związane z konkretnym zwierzęciem, dzięki czemu akcja ma nie tylko charakter rozrywkowy, ale także edukacyjny.

„Akcja #ZŁAPBOXAKGHM spotkała się z dużym zainteresowaniem i bardzo pozytywnym odbiorem wśród młodzieży. Właśnie na takim zaangażowaniu młodych zależało #TeamKompetentni, gdy tworzyliśmy ten projekt” – dodaje Wachnik.

Do tej pory „Kompetentni” byli już z akcją w kilku miejscowościach, m.in. w Zespole Szkół nr 1 i MCKK w Lubinie oraz w szkołach w Chocianowie, Polkowicach i Głogowie. Akcję realizowano również w trakcie wydarzeń sportowych – na hali RCS podczas meczów piłki ręcznej kobiet czy niedawnego KGHM CUP na obiektach AP KGHM Zagłębie. Do końca roku szkolnego Zespół „Kompetentnych” planuje pojawić się ze swoją akcją jeszcze w kilku miejscach. I już teraz zapowiada, że po wakacyjnej przerwie inicjatywa będzie kontynuowana.

Program „Kompetentni w branży – KGHM kluczowy partner w kształceniu zawodowym” wystartował w 2018 roku. W projekt, oprócz szkół, zaangażowani są przedstawiciele Oddziałów i Centrali Spółki – koordynatorzy oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu. Obecnie w klasach patronackich KGHM kształci się blisko 2500 uczniów w 10 szkołach Zagłębia Miedziowego. Patronatem objęte są m.in. kierunki z obszarów elektroniki, elektryki, automatyki, przeróbki, mechatroniki, górnictwa czy hutnictwa. Ponad 545 pracowników Spółki to absolwenci „Kompetentnych”. Poza wydarzeniami o tematyce sportowej czy naukowej, uczniowie klas patronackich co roku uczestniczą w organizowanej przez Miedziową Spółkę Olimpiadzie wiedzy o górnictwie i hutnictwie „Kompetentny Gilbert”.

Szczegóły programu edukacyjnego „Kompetentni w branży” oraz lista szkół patronackich dostępne są na stronie: https://kghm.com/pl/kariera/dla-uczniow/kompetentni-w-branzy.

Powiązane tematy:

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