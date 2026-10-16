Ponad 30 milionów złotych trafi do Aglomeracji Rybnickiej. Zostaną przeznaczone na rozwiązanie problemów z wodą na terenach, gdzie prowadzona jest eksploatacja.

Ponad 30 milionów złotych trafi do Aglomeracji Rybnickiej. Zostaną przeznaczone na rozwiązanie problemów z wodą na terenach, gdzie prowadzona jest eksploatacja.

Inwestycja „Regulacja stosunków wodnych na obszarze oddziaływania kopalń na terenie Aglomeracji Rybnickiej – ul. Narutowicza, Morcinka” ma na celu rozwiązanie problemów z wodą na terenach dotkniętych skutkami działalności górniczej. Chodzi m. in. o ograniczenie ryzyka lokalnych podtopień. Prace zostaną przeprowadzone w Radlinie i Rybniku.

W ramach inwestycji w Radlinie planowana jest budowa otwartego zbiornika retencyjnego pomiędzy ulicami Puszkina i Sokolską, adaptacja istniejącego wąwozu na zbiornik przepływowy oraz przebudowa kolektorów deszczowych i rowu odwadniającego. Z kolei w Rybniku przebudowana zostanie kanalizacja deszczowa na osiedlu Morcinka w dzielnicy Niewiadom. Powstaną też podziemne zbiorniki retencyjne.

Finał całej inwestycji zaplanowano na koniec 2027 roku. Jej wartość wynosi ponad 30 mln zł, z czego prawie 29 mln zł to środki Unii Europejskiej.