Górnictwo

Złagodzą skutki oddziaływania kopalń. Rusza inwestycja w Radlinie i Rybniku

Ponad 30 milionów złotych trafi do Aglomeracji Rybnickiej. Zostaną przeznaczone na rozwiązanie problemów z wodą na terenach, gdzie prowadzona jest eksploatacja.

Robert Passia

Opracował: Robert Passia

16 października 2026, 14:50
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

KWK Marcel w Radlinie.

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Ponad 30 milionów złotych trafi do Aglomeracji Rybnickiej. Zostaną przeznaczone na rozwiązanie problemów z wodą na terenach, gdzie prowadzona jest eksploatacja.

Inwestycja „Regulacja stosunków wodnych na obszarze oddziaływania kopalń na terenie Aglomeracji Rybnickiej – ul. Narutowicza, Morcinka” ma na celu rozwiązanie problemów z wodą na terenach dotkniętych skutkami działalności górniczej. Chodzi m. in. o ograniczenie ryzyka lokalnych podtopień. Prace zostaną przeprowadzone w Radlinie i Rybniku.

W ramach inwestycji w Radlinie planowana jest budowa otwartego zbiornika retencyjnego pomiędzy ulicami Puszkina i Sokolską, adaptacja istniejącego wąwozu na zbiornik przepływowy oraz przebudowa kolektorów deszczowych i rowu odwadniającego. Z kolei w Rybniku przebudowana zostanie kanalizacja deszczowa na osiedlu Morcinka w dzielnicy Niewiadom. Powstaną też podziemne zbiorniki retencyjne.

Finał całej inwestycji zaplanowano na koniec 2027 roku. Jej wartość wynosi ponad 30 mln zł, z czego prawie 29 mln zł to środki Unii Europejskiej.

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