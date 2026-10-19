Zima – kto już o niej myśli?

Choć za oknem śniegu jeszcze nie ma, właśnie teraz warto zaplanować zimowy wypoczynek dla całej rodziny. Hotele***NAT zapraszają zarówno w góry - do Krynicy Zdroju, Bukowiny Tatrzańskiej, Ustronia i Wisły, jak i nad Bałtyk - do Sarbinowa oraz Świnoujścia. Niezależnie od tego, czy szukacie śnieżnych stoków, morskiego spaceru czy ciepłego basenu, każdy znajdzie wersję zimowego odpoczynku dla siebie.

Choć za oknem śniegu jeszcze nie ma, właśnie teraz warto zaplanować zimowy wypoczynek dla całej rodziny. Hotele***NAT zapraszają zarówno w góry - do Krynicy Zdroju, Bukowiny Tatrzańskiej, Ustronia i Wisły, jak i nad Bałtyk - do Sarbinowa oraz Świnoujścia. Niezależnie od tego, czy szukacie śnieżnych stoków, morskiego spaceru czy ciepłego basenu, każdy znajdzie wersję zimowego odpoczynku dla siebie.

Góry: aktywnie i klimatycznie

Zimowy wyjazd w góry to klasyczny scenariusz: narty, sanki, spacery po ośnieżonych szlakach, a po powrocie – ciepła herbata, relaks w strefie wellness i wspólny czas przy stole. W Bukowinie Tatrzańskiej hotel*** NAT znajduje się blisko wyciągów, szlaków i basenów termalnych.

W Krynicy Zdroju zimę docenią zarówno miłośnicy sportu, jak i osoby szukające spokoju. Hotel*** NAT położony jest kilka minut od deptaka i Pijalni Głównej, ma salę zabaw dla dzieci, saunę oraz bazę rehabilitacyjno-zabiegową. Zimą w okolicy czekają atrakcje dla narciarzy, ale też saneczkarzy i miłośników lodowiska.

Ustroń i Wisła to propozycja dla rodzin, które chcą połączyć ruch z regeneracją. W Hotelu*** NAT Ustroń dostępne są basen, jacuzzi, sauny, sala zabaw, plac zabaw i zabiegi zdrowotne, a z hotelowego basenu można podziwiać stok Czantorii. Wisła natomiast to raj dla narciarzy i snowboardzistów, gdyż Hotel znajduje się bezpośrednio przy Stacji Narciarskiej Cieńków.

Morze zimą: cisza, spacery i SPA

Zimowe morze ma zupełnie inny urok niż latem: pusta plaża, szum fal, chłodne powietrze i czas na prawdziwy reset. Hotele*** NAT nad Bałtykiem działają przez cały rok, a zimą organizują ferie z animacjami dla dzieci, seanse saunowe dla dorosłych, warsztaty z dietetykiem oraz aktywne poranki w basenie.

W Świnoujściu Hotel NAT znajduje się zaledwie 150 metrów od szerokiej, piaszczystej plaży i 100 metrów od promenady. Po spacerze nad morzem można skorzystać z krytego basenu, saun, jacuzzi, sali gimnastycznej oraz zabiegów w strefie wellness.

Sarbinowo to spokojniejsza alternatywa dla rodzin i par, które chcą odpocząć od miejskiego zgiełku. Nadmorskie obiekty NAT oferują bliskość plaży, basen oraz lokalną kuchnię – od ryb prosto z Bałtyku po dania górskie w obiektach położonych na południu kraju.

Ferie pełne atrakcji

Dla dzieci zimowy pobyt nie może ograniczać się do „siedzenia w pokoju”. W hotelach*** NAT rodziny znajdą baseny, sale zabaw, place zabaw oraz duże, ogrodzone tereny rekreacyjne. W sezonie ferii organizowane są animacje, które pozwalają dzieciom spędzić czas aktywnie, a rodzicom – choćby krótko – odpocząć.

Przykładowy dzień podczas ferii może wyglądać tak: poranny basen, zimowy spacer lub narty, popołudniowe animacje dla najmłodszych, wieczorny relaks w saunie dla dorosłych i wspólna kolacja. To połączenie ruchu, odpoczynku i czasu z bliskimi.

Zaplanujcie zimę już dziś

Zimowy wypoczynek warto rezerwować wcześniej – szczególnie jeśli zależy Wam na feriach, pokoju rodzinnym albo pobycie w konkretnym terminie. Hotele*** NAT oferują pakiety i oferty specjalne, a wybór między górami a morzem można dopasować do potrzeb każdej osoby w rodzinie.