Zima – kto już o niej myśli?
Choć za oknem śniegu jeszcze nie ma, właśnie teraz warto zaplanować zimowy wypoczynek dla całej rodziny. Hotele***NAT zapraszają zarówno w góry - do Krynicy Zdroju, Bukowiny Tatrzańskiej, Ustronia i Wisły, jak i nad Bałtyk - do Sarbinowa oraz Świnoujścia. Niezależnie od tego, czy szukacie śnieżnych stoków, morskiego spaceru czy ciepłego basenu, każdy znajdzie wersję zimowego odpoczynku dla siebie.
fot: NAT
Stacja narciarska Cieńków
fot: NAT
Choć za oknem śniegu jeszcze nie ma, właśnie teraz warto zaplanować zimowy wypoczynek dla całej rodziny. Hotele***NAT zapraszają zarówno w góry - do Krynicy Zdroju, Bukowiny Tatrzańskiej, Ustronia i Wisły, jak i nad Bałtyk - do Sarbinowa oraz Świnoujścia. Niezależnie od tego, czy szukacie śnieżnych stoków, morskiego spaceru czy ciepłego basenu, każdy znajdzie wersję zimowego odpoczynku dla siebie.
Góry: aktywnie i klimatycznie
Zimowy wyjazd w góry to klasyczny scenariusz: narty, sanki, spacery po ośnieżonych szlakach, a po powrocie – ciepła herbata, relaks w strefie wellness i wspólny czas przy stole. W Bukowinie Tatrzańskiej hotel*** NAT znajduje się blisko wyciągów, szlaków i basenów termalnych.
W Krynicy Zdroju zimę docenią zarówno miłośnicy sportu, jak i osoby szukające spokoju. Hotel*** NAT położony jest kilka minut od deptaka i Pijalni Głównej, ma salę zabaw dla dzieci, saunę oraz bazę rehabilitacyjno-zabiegową. Zimą w okolicy czekają atrakcje dla narciarzy, ale też saneczkarzy i miłośników lodowiska.
Ustroń i Wisła to propozycja dla rodzin, które chcą połączyć ruch z regeneracją. W Hotelu*** NAT Ustroń dostępne są basen, jacuzzi, sauny, sala zabaw, plac zabaw i zabiegi zdrowotne, a z hotelowego basenu można podziwiać stok Czantorii. Wisła natomiast to raj dla narciarzy i snowboardzistów, gdyż Hotel znajduje się bezpośrednio przy Stacji Narciarskiej Cieńków.
Morze zimą: cisza, spacery i SPA
Zimowe morze ma zupełnie inny urok niż latem: pusta plaża, szum fal, chłodne powietrze i czas na prawdziwy reset. Hotele*** NAT nad Bałtykiem działają przez cały rok, a zimą organizują ferie z animacjami dla dzieci, seanse saunowe dla dorosłych, warsztaty z dietetykiem oraz aktywne poranki w basenie.
W Świnoujściu Hotel NAT znajduje się zaledwie 150 metrów od szerokiej, piaszczystej plaży i 100 metrów od promenady. Po spacerze nad morzem można skorzystać z krytego basenu, saun, jacuzzi, sali gimnastycznej oraz zabiegów w strefie wellness.
Sarbinowo to spokojniejsza alternatywa dla rodzin i par, które chcą odpocząć od miejskiego zgiełku. Nadmorskie obiekty NAT oferują bliskość plaży, basen oraz lokalną kuchnię – od ryb prosto z Bałtyku po dania górskie w obiektach położonych na południu kraju.
Ferie pełne atrakcji
Dla dzieci zimowy pobyt nie może ograniczać się do „siedzenia w pokoju”. W hotelach*** NAT rodziny znajdą baseny, sale zabaw, place zabaw oraz duże, ogrodzone tereny rekreacyjne. W sezonie ferii organizowane są animacje, które pozwalają dzieciom spędzić czas aktywnie, a rodzicom – choćby krótko – odpocząć.
Przykładowy dzień podczas ferii może wyglądać tak: poranny basen, zimowy spacer lub narty, popołudniowe animacje dla najmłodszych, wieczorny relaks w saunie dla dorosłych i wspólna kolacja. To połączenie ruchu, odpoczynku i czasu z bliskimi.
Zaplanujcie zimę już dziś
Zimowy wypoczynek warto rezerwować wcześniej – szczególnie jeśli zależy Wam na feriach, pokoju rodzinnym albo pobycie w konkretnym terminie. Hotele*** NAT oferują pakiety i oferty specjalne, a wybór między górami a morzem można dopasować do potrzeb każdej osoby w rodzinie.
Wybierzcie zimowy wypoczynek dopasowany do potrzeb całej rodziny. Rezerwacje i informacje: tel. 32 326 23 50, www.nat.pl.