Transformacja od A do Z

Zielony Kampus dla studentów na doświadczenia, pomiary i badania

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach był gospodarzem 2nd BAUHAUS4EU Forum i gościł przedstawicieli 9 zagranicznych uczelni członkowskich. W ramach wydarzenia otwarto Green Campus, zieloną przestrzeń dla studentów.

Monika Krezel

Monika Krężel

28 czerwca 2026, 14:38
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: UE Katowice

Green Campus. Przestrzeń będzie się jeszcze rozwijać

fot: UE Katowice

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach był gospodarzem 2nd BAUHAUS4EU Forum i gościł przedstawicieli 9 zagranicznych uczelni członkowskich. W ramach wydarzenia otwarto Green Campus, zieloną przestrzeń dla studentów.

Forum gromadzi przedstawicieli uczelni partnerskich z Niemiec, Szwecji, Portugalii, Włoch, Francji, Bułgarii, Albanii, Grecji oraz Polski. Są to studenci, doktoranci, kadra naukowa i administracyjna, a także reprezentanci instytucji krajowych i europejskich oraz partnerów społeczno-gospodarczych, jak również władz miejskich i regionalnych. W wydarzeniu wzięło udział około 300 uczestników z całej Europy.

W ramach katowickiego Forum otwarto Green Campus, czyli zieloną przestrzeń dla całej społeczności akademickiej, studentów, doktorantów, naukowców, pracowników administracji. Miejsce to w sposób szczególny służyć będzie integracji, spotkaniom z uczelnianymi partnerami z kraju i zagranicy.

Zielony Kampus jest inspirowany założeniami i wartościami przyświecającymi sojuszowi BAUHAUS4EU - A European University for Resilient, Inclusive, Sustainable and Beautiful Regions. Strefa ta powstała dla społeczności akademickiej, ale też dzięki tej społeczności. W jej stworzenie - od koncepcji, przez projektowanie, po nasadzenia roślinności - zaangażowana była i jest społeczność Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Strefa ta działa na rzecz zrównoważonego rozwoju. Powstała z poszanowaniem środowiska naturalnego, również z wykorzystaniem trwałych materiałów, odpornych na czynniki zewnętrzne. Nawierzchnię ścieżek wykonano ze specjalnej wodoprzepuszczalnej mieszanki mineralno-epoksydowej. Wreszcie strefa ta to przestrzeń bioróżnorodna, piękna, estetyczna, ale i uniwersalna - doskonała dla wypoczynku i relaksu w zgodzie z naturą, networkingu. Ale Zielony Kampus będzie także miejscem prowadzenia pomiarów i badań w ramach uczelnianego Centrum Ekonomii Zmian Klimatu, miejscem nauki służącej edukacji klimatycznej.

Zielona przestrzeń będzie się jeszcze rozwijać. W niedalekiej przyszłości, w ramach działania pn. "Laboratorium Ekonomicznej Edukacji Klimatycznej - Ekonomia i Klimat dla adaptacji", w projekcie Śląskieg Centrum Klimatu, miejsce to zostanie wyposażone dodatkowo w infrastrukturę do realizacji edukacyjnych demonstracji pomiarowych. Będzie to specjalistyczna wiata pomiarowa, ławka solarna oraz donice z roślinami jako mini ogrody w strefie bioróżnorodności, ze zbiornikiem na wodę deszczową. Specjalny zespół opracuje metodyki prowadzenia zajęć ze studentami, wykorzystujące pozyskane dane dotyczące energii odnawialnej i bioróżnorodności. 

Celem tych działań jest edukowanie studentów o tym, jak włączyć w rachunek efektywności rozwiązania obejmujące energię odnawialną oraz jak ważna jest dbałość o bioróżnorodność w przestrzeni i jaką niesie to ze sobą wartość. W ramach Laboratorium prowadzone będą też liczne zajęcia pokazowe.

 

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