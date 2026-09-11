Zielone Pracownie na dobry początek

Rozpoczął się nowy rok szkolny 2026/2027. Powody do satysfakcji będą miały zwłaszcza te szkoły, które triumfowały w konkursie „Zielona Pracownia”, który od lat kontynuuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Ich uczniowie będą mogli zgłębiać swą wiedzę z dziedziny przyrody, biologii, ekologii, geografii i geologii, korzystając z nowoczesnego zaplecza naukowego.

Z ciekawości zajrzeliśmy do niektórych ze śląskich szkół. I tak uczniowie Szkoły Podstawowej nr 11 w Rudzie Śląskiej mogą już korzystać z wyjątkowego miejsca, które łączy edukację ekologiczną z terapią i integracją dzieci z niepełnosprawnościami. „Zagroda Motyli” to nazwa nowej ekopracowni. Powstała ona dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Została otwarta jeszcze w czerwcu.

Edukacja blisko natury

– Kluczową rolę w koncepcji „Zagrody Motyli” odgrywa świat owadów zapylających, a w szczególności motyli, które stały się pretekstem do szerokiego poznania ekologii i bioróżnorodności – podkreśla Sylwia Budna, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11.

Nowa ekopracownia będzie wykorzystywana przez wszystkich uczniów szkoły. Są wśród nich dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, spektrum autyzmu, niepełnosprawnością.

– To piękna przestrzeń, umożliwiająca edukację blisko natury i kształtowanie ekologicznej wrażliwości – przyznaje Anna Krzysteczko, wiceprezydent miasta.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 87,5 tys. zł, z czego 70 tys. zł pochodzi z dofinansowania WFOŚiGW, a 17,5 tys. zł to wkład własny. Nowa ekopracownia stanowi kontynuację zaangażowania miasta w rozwój edukacji ekologicznej.

W Szkole Podstawowej nr 4 w Pyskowicach również otwarto Zieloną Pracownię. Nowa sala nosi nazwę „Życie ukryte w kropli wody”. Ma pomagać uczniom w poznawaniu przyrody przez doświadczenia, obserwacje i samodzielne odkrywanie świata. Podczas uroczystego otwarcia zaproszeni goście mogli osobiście przetestować sprzęt i wziąć udział w lekcji, przekonując się, że lekcja w takich warunkach to prawdziwie naukowe doświadczenie. Wartość inwestycji wyniosła 60 tys. zł. Za te środki odnowiono salę lekcyjną, zakupiono nowe meble oraz nowoczesne pomoce dydaktyczne. Dzięki temu uczniowie pyskowickiej szkoły zyskali miejsce, w którym będą mogli poznawać tajemnice przyrody nie tylko z podręczników, ale przede wszystkim przez praktyczne zajęcia, eksperymenty i obserwacje.

W Tychach uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 rozpoczęli nowy rok szkolny nie tylko od powrotu do szkolnych ławek. 1 września oficjalnie oddano bowiem do użytku pracownię o nazwie nawiązującej do znajdujących się w sąsiedztwie szkoły parku i stawów. Zielona Pracownia pod nazwą „Odkrywamy Trzy Stawy” została przygotowana przede wszystkim z myślą o prowadzeniu zajęć z biologii, geografii i innych przedmiotów przyrodniczych. Szkoła Podstawowa nr 12, działająca w Zespole Szkół Specjalnych nr 8, otrzymała na jego realizację 48 tys. zł dotacji z WFOŚiGW w Katowicach. Druga z nowych przestrzeni znajduje się na świeżym powietrzu. „Eko Baza – Eko głowa, Eko serce, Eko talerz” powstała w ramach programu „Ekopracownia pod chmurką 2025”. Eko Baza została podzielona na trzy części, z których każda ma nieco inne zadanie. „Eko talerz” ma przybliżać uczniom zasady zdrowego odżywiania oraz pokazywać, skąd bierze się żywność. Powstały tam m.in. podwyższone rabaty przeznaczone pod ogródek warzywny i zielny, a także niewielki sad z krzewami i niskopiennymi drzewami owocowymi oraz kompostownik. „Eko głowa” łączy naukę z aktywnością na świeżym powietrzu. Uczniowie będą mogli poznawać tutaj zagadnienia związane z przyrodą, biologią czy geografią, a także uczyć się poprzez doświadczenie i zabawę. Trzecia część to „Eko serce”. Ta strefa ma przede wszystkim uwrażliwiać uczniów na otaczającą ich przyrodę. Jak informuje tyski magistrat, na rewitalizację szkolnego ogrodu ZSS nr 8 otrzymał 70 tys. zł również z funduszy pochodzących z WFOŚiGW, a kolejne 17,5 tys. zł dołożyło miasto Tychy.

Pracownie inspirujące do nauki

Dzięki pozyskanym środkom nowoczesne pracownie inspirujące do nauki przedmiotów przyrodniczych powstaną także w Szkole Podstawowej nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Rafała Pomorskiego w Tychach. Zaplanowano tam uruchomienie przestrzeni edukacyjnej pod nazwą „Eko-odkrywcy” (dofinansowanie: 60 tys. zł, wkład własny: 15 tys. zł). III Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Tychach. Tam zaprojektowano pracownię pod nazwą „Zielona GeoPrzestrzeń” (dofinansowanie: 48 735 zł, wkład własny: 12 183,80 zł). Z kolei w Zespole Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach ruszyć ma niebawem „Pracownia Ochrony Środowiska” z dofinansowaniem w wysokości 39 821 zł i wkładem własnym w kwocie 10 500 zł.

Pierwszy pełny rok szkolny w Zielonej Pracowni spędzą także uczniowie IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku-Białej. Zielona Pracownia służy tam do nauki geografii i przyrody i nosi nazwę „Zielona Pracownia – Ziemia w naszych rękach – poznaj, zrozum, zmieniaj!”. Pracownia jest wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne – mapy, atlasy, modele edukacyjne, zestawy badawcze, sprzęt multimedialny (monitor interaktywny) oraz ergonomiczne meble szkolne. Koszt projektu wyniósł 60 tys. zł, część została sfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, a 12 tys. zł pochodzi ze środków Rady Rodziców IV LO. Za te pieniądze przeprowadzono remont i modernizację sali, tworząc funkcjonalną i estetyczną przestrzeń edukacyjną, oraz zakupiono wyposażenie.

Również uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego im. A. Osuchowskiego w Cieszynie mają powody do radości. Otrzymali 60 tys. zł na projekt pn. „Nad Olzą: Cyfrowe Laboratorium Ekologii Pogranicza”. Podobnie jak ich koleżanki i koledzy z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Cieszynie. „Cyfrowe Laboratorium Ekologii Pogranicza” skupi się na zagadnieniach środowiskowych charakterystycznych dla regionu przygranicznego, natomiast „BioChem & Beauty Lab” w Skoczowie pozwoli uczniom zgłębiać wiedzę z pogranicza biologii, chemii i kosmetologii. Nowe Zielone Pracownie w szkołach będą zachęcać do pogłębiania wiedzy uczniów i praktycznego podejścia do nauki.