Ekologia z gwarancją bezpieczeństwa

Prawie 2,8 mln zł otrzymają władze Pawłowic na zakup specjalistycznego samochodu asenizacyjnego do utrzymania i eksploatacji systemów odprowadzania ścieków. To jedna z niewielu tego rodzaju inwestycji w ostatnich latach w naszym regionie.

Prawie 2,8 mln zł otrzymają władze Pawłowic na zakup specjalistycznego samochodu asenizacyjnego do utrzymania i eksploatacji systemów odprowadzania ścieków. To jedna z niewielu tego rodzaju inwestycji w ostatnich latach w naszym regionie.

Co to takiego asenizacja? Nic innego jak zabieg sanitarny polegający na wywozie nieczystości ciekłych z szamb przydomowych, przydomowych oczyszczalni ścieków, zakładów produkcyjnych, w tym z zakładowych oczyszczalni ścieków, a także gospodarstw rolnych. Usługi asenizacyjne obejmują wywóz ścieków komunalnych i przemysłowych pochodzących zarówno ze zbiorników odpływowych, jak również bezodpływowych. Nieczystości trafiają następnie na tak zwane pola asenizacyjne. Dzięki możliwości samooczyszczania gleby, wykorzystuje się je jako nawóz.

Pawłowice podpisały we wrześniu br. umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zakup samochodu asenizacyjnego do utrzymania i eksploatacji systemów odprowadzania ścieków.

Dbałość o ochronę środowiska

– Dla nas to ważna sprawa. Ten samochód specjalistyczny bardzo nam się przyda. Dla naszej wiejskiej gminy bez wsparcia byłby to ogromny wydatek. W sytuacji, kiedy mamy pożyczkę z WFOŚiGW i z budżetu gminy musimy dopłacić tylko 5 procent, to taka pomoc jest nie do przecenienia. To istotny moment dla rozwoju naszej gminy i dbałości o ochronę środowiska – podkreśliła wójt Pawłowic Joanna Śmieja.

Efekt ekologiczny określono na poziomie 16 927 RLM, czyli równoważnej liczby mieszkańców obsługiwanej przez pojazd w ramach systemu gospodarki ściekowej. Nowoczesny sprzęt ma przyczynić się do sprawniejszego utrzymania infrastruktury, ograniczenia ryzyka awarii oraz zmniejszenia zagrożeń związanych z niewłaściwym funkcjonowaniem systemu kanalizacyjnego. Istotnym elementem inwestycji jest również ochrona środowiska, w szczególności ograniczenie ryzyka zanieczyszczenia wód gruntowych i powierzchniowych oraz zapewnienie prawidłowego transportu i zagospodarowania nieczystości ciekłych – podkreślili eksperci z WFOŚiGW w Katowicach.

Budowa sieci kanalizacyjnej w Pawłowicach rozpoczęła się w 1994 r. W zasadzie gmina jest już skanalizowana w 99 proc. Bez kanalizacji pozostaje jedynie kilka przysiółków.

– W sumie to 236 km sieci, ale należy jeszcze zadbać o tę sieć, żeby była drożna, sprawna, jednak najważniejsze w tym jest to, że woda będzie podlegała recyklingowi, i to właśnie dzięki zakupowi tego pojazdu będziemy w stanie osiągnąć nasze cele – dodała Joanna Śmieja.

Pawłowice w ostatnich latach znacznie zintensyfikowały inwestycje w gospodarkę ściekową. Dobiegła m.in. końca jedna z najważniejszych inwestycji gminy Tarczyn – rozbudowa oczyszczalni ścieków w SHRO Pawłowice. Jest to projekt o ogromnym znaczeniu dla ochrony środowiska, poprawy jakości życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju infrastruktury gminy. Dotychczasowa oczyszczalnia mogła przetwarzać jedynie 38 m sześc. ścieków na dobę. Dzięki modernizacji osiągnięto przepustowość do 400 m sześc. dziennie, co zaspokoi już potrzeby ponad 3,6 tys. mieszkańców! W ramach inwestycji powstały m.in.: nowoczesne reaktory biologiczne i osadniki wtórne, pompownie, biofiltr i budynek techniczny oraz instalacja paneli fotowoltaicznych o mocy 25 kW, które pozwolą zasilać obiekt energią odnawialną. Przebudowano także sieci technologiczne, drogi wewnętrzne i ogrodzenie, a teren wokół oczyszczalni został uporządkowany i w dużej części pozostawiony jako biologicznie czynny obszar zielony. Dzięki tej inwestycji oczyszczalnia spełnia najwyższe normy środowiskowe, a oczyszczone wody trafią do rowu melioracyjnego w pełnej zgodności z przepisami. To gwarancja bezpieczeństwa ekologicznego dla całej gminy. Projekt realizowany był z troską o środowisko i mieszkańców – z dbałością o zieleń, właściwe gospodarowanie odpadami i minimalizowanie uciążliwości w trakcie prac. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 13 794 450 zł.

Chronimy zasoby wodne

Tegoroczne działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wspierające rozwój sieci kanalizacyjnych w regionie, warto szczególnie podkreślić. Zawarta została m.in. umowa o dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w gminie Ustroń. Projekt – przypomnijmy – obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Obrzeżnej, Komunalnej i Cieszyńskiej. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 4 293 333,71 zł, z czego koszty kwalifikowane określono na poziomie 3 278 000,00 zł. Kluczową rolę w montażu finansowym odgrywa WFOŚiGW, który zapewnia wsparcie w formie dotacji oraz nieumarzalnej pożyczki – każda z tych form pokrywa 50 proc. kosztów kwalifikowanych, czyli po 1 639 000,00 zł. Pozostała część inwestycji finansowana jest ze środków własnych gminy. Realizacja zadania rozpoczęła się 27 lutego 2026 r., a zakończenie prac zaplanowano na 31 lipca 2027 r. Efektem będzie możliwość podłączenia 55 budynków do nowej sieci kanalizacyjnej. Tym samym ponad 200 mieszkańców zyska dostęp do nowoczesnej infrastruktury sanitarnej. W wymiarze środowiskowym projekt przyczyni się do ograniczenia negatywnego wpływu ścieków na gleby i wody podziemne, co ma szczególne znaczenie dla miejscowości o statusie uzdrowiska. Inwestycja wpisuje się w szerszy program rozwoju infrastruktury kanalizacyjnej na terenach poza aglomeracjami, który WFOŚiGW rozwija od 2025 r.

– Są środki w Funduszu na tego typu przedsięwzięcia. Wystarczy po nie śmiało sięgać. Rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej to jedna z kluczowych inwestycji środowiskowych realizowanych na poziomie lokalnym. Dzięki wsparciu Funduszu mieszkańcy zyskują dostęp do nowoczesnych i bezpiecznych rozwiązań w zakresie gospodarki ściekowej, a jednocześnie skutecznie chronimy zasoby wodne i poprawiamy stan środowiska naturalnego. To przykład współpracy samorządu i Funduszu, która przynosi wymierne korzyści ekologiczne i społeczne – podkreśla Mateusz Pindel, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.



