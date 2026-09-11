Będzie cieplej, efektywniej i bezpieczniej

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Bytomiu zainwestuje ponad 32 mln zł w utrzymanie, remonty i rozwój infrastruktury ciepłowniczej. W tym roku z ciepła systemowego skorzystają mieszkańcy oraz użytkownicy nowych budynków mieszkalnych, placówek oświatowych i obiektów użyteczności publicznej w Bytomiu i Radzionkowie. Do sieci zostanie podłączona również remontowana zabytkowa Elektrociepłownia Szombierki. Część przedsięwzięć zostanie zrealizowana przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Bytomiu zainwestuje ponad 32 mln zł w utrzymanie, remonty i rozwój infrastruktury ciepłowniczej. W tym roku z ciepła systemowego skorzystają mieszkańcy oraz użytkownicy nowych budynków mieszkalnych, placówek oświatowych i obiektów użyteczności publicznej w Bytomiu i Radzionkowie. Do sieci zostanie podłączona również remontowana zabytkowa Elektrociepłownia Szombierki. Część przedsięwzięć zostanie zrealizowana przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Bytomskie PEC dostarcza ciepło dla celów ogrzewania pomieszczeń oraz podgrzewu ciepłej wody użytkowej na obszarze Bytomia i Radzionkowa. Przyłączyło już do sieci ok. 40 tys. mieszkań w Bytomiu i ponad 2 tys. w Radzionkowie. Latem br. przyłączono kolejne budynki do sieci ciepłowniczej i wykonano szereg modernizacji. Łączne nakłady na inwestycje w br. wyniosą ponad 25 mln zł, natomiast wartość zaplanowanych prac remontowych zbliży się do 7 mln zł.

Po pierwsze mieszkańcy

Wspólnym celem tych przedsięwzięć jest zapewnienie mieszkańcom niezawodnych dostaw ciepła, zwiększenie efektywności systemu oraz ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko. Warto również dodać, że wiele z prowadzonych prac pozostaje na co dzień niewidocznych dla mieszkańców, jednak to właśnie one – jak podkreślają eksperci w bytomskim PEC – mają kluczowe znaczenie dla sprawnego funkcjonowania całego systemu ciepłowniczego.

– Dla mieszkańców najważniejsze jest to, aby ciepło docierało do ich domów bezpiecznie i niezawodnie. Dlatego konsekwentnie rozwijamy sieć ciepłowniczą, modernizujemy jej kluczowe elementy i wdrażamy rozwiązania, które zwiększają efektywność systemu oraz ograniczają jego negatywny wpływ na środowisko – podkreśla Sławomir Kamiński, prezes zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Bytomiu.

Z ciepła systemowego skorzystają mieszkańcy oraz użytkownicy nowych budynków mieszkalnych, placówek oświatowych i obiektów użyteczności publicznej w Bytomiu i Radzionkowie. Do sieci zostaną podłączone m.in.: kompleks Arche S.A. przy ul. Kosynierów 34 w zabytkowej Elektrociepłowni Szombierki, Przedszkole i Żłobek Miejski przy ul. Smolenia 20, Szkoła Podstawowa nr 6 przy ul. Królowej Jadwigi 2, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 przy ul. Korfantego 14, a także budynki mieszkalne przy ul. Długiej (działki nr 1944/89 i 4079/89), ul. Strzelców Bytomskich (działka nr 5441/25), ul. Podgórnej 12 oraz ul. Artura 10 w Radzionkowie. Kontynuowane będą również prace związane z przyłączeniem budynku przy ul. Północnej (działka nr 3396/37).

Część przedsięwzięć zostanie zrealizowana przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Dzięki nim kolejne obiekty zostaną podłączone do sieci ciepłowniczej, zastępując indywidualne źródła ogrzewania opalane węglem, ciepłem systemowym. Przyczyni się to do ograniczenia emisji zanieczyszczeń i poprawy jakości powietrza.

PEC Bytom konsekwentnie modernizuje również infrastrukturę ciepłowniczą, aby zapewnić mieszkańcom niezawodne dostawy ciepła oraz ograniczyć straty energii podczas jej przesyłu. W planach znajdują się m.in. przebudowa sieci ciepłowniczej na odcinku od komory stacji zasuw Z-3 przy ul. Hlonda do komory K-22 przy ul. Długiej, dokończenie dokumentacji projektowej dla odcinka od komory przy pawilonach handlowych przy ul. Wrocławskiej 63M do przejścia za torami kolejowymi i rzeką Bytomką, a także modernizacja węzłów cieplnych przy ul. Kraszewskiego 23 oraz ul. Reptowskiej 53.

Ponadto PEC rozwija rozwiązania wykorzystujące odnawialne źródła energii. Kontynuowany jest projekt zakładający dostarczanie ciepła do budynków przy ul. Ostatniej 1a i 2a, b, c, d oraz ul. Świętochłowickiej 15 i 17 z wykorzystaniem hybrydowej instalacji OZE, która zastąpi dotychczasową kotłownię węglową. Instalacje fotowoltaiczne powstaną przy ul. Godulskiej 15a, ul. Nowakowskiego 13b oraz ul. Orzegowskiej 52b.

Z kolei w grupowym węźle cieplnym przy ul. Adamka 26j opracowana zostanie koncepcja wykorzystania odnawialnych źródeł energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej w okresie letnim, natomiast przy ul. Wyzwolenia 4 powstanie węzeł autokonsumpcji energii z paneli fotowoltaicznych. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz zastosowanie węzła autokonsumpcji z instalacji fotowoltaicznej pozwoli na bardziej efektywne zagospodarowanie wyprodukowanej mocy i ograniczenie zapotrzebowania na prąd pobierany z sieci. Rozwiązania te przełożą się na niższe koszty eksploatacji obiektu oraz zwiększą efektywność energetyczną całej infrastruktury.

Są dalsze plany

Jak zapewniają w PEC, w planach jest również montaż nowoczesnych systemów inteligentnego sterowania siecią ciepłowniczą w trzech komorach ciepłowniczych, które pozwolą jeszcze skuteczniej monitorować jej pracę i szybciej reagować na ewentualne zakłócenia. Dodatkowo stacje ładowania pojazdów elektrycznych powstaną przy ul. Orzegowskiej 52b, ul. Adamka 26j, ul. Bema 1b, ul. Wyzwolenia 4 oraz ul. Pomorskiej 2b.

Realizowany jest ponadto szeroki program remontów infrastruktury ciepłowniczej. Obejmuje on m.in.: remont sieci ciepłowniczej oraz komór K10 i K11 w rejonie ul. Sikorskiego w Radzionkowie, modernizację armatury na Magistrali Północnej, Magistrali Spinającej i Magistrali Południowej, remont studni zaworowej i armatury przy ul. Łagiewnickiej oraz rur osłonowych nad rzeką Bytomką. Prace zostaną wykonane także na terenie byłej Elektrociepłowni Szombierki, gdzie wyremontowane zostaną podpory Magistrali Północnej i Południowej, a także dach grupowego węzła cieplnego przy ul. Wrocławskiej 63c.

W lipcu rozpoczęła się również przebudowa infrastruktury ciepłowniczej przy ul. Kilara. W ramach zadania zmodernizowana zostanie komora ciepłownicza, a przestarzała sieć napowietrzna zostanie zastąpiona nowoczesnym rurociągiem w technologii preizolowanej, ułożonym pod ziemią. Program remontowy obejmuje także odnowienie pomieszczeń w ośmiu węzłach cieplnych oraz modernizację układów automatyki w kolejnych czternastu. Duży zakres robót zaplanowano również w Ciepłowni Radzionków. Obejmie on m.in. remont 130-metrowego komina, urządzeń kotłowych, wentylatorów, filtrów, instalacji elektrycznych oraz aparatury kontrolno-pomiarowej. Prace prowadzone będą także na obiektach technicznych i budynkach należących do przedsiębiorstwa.

W opinii Mariusza Wołosza, prezydenta Bytomia, rozwój sieci ciepłowniczej to korzyść zarówno dla mieszkańców, jak i dla środowiska. Dzięki realizowanym przedsięwzięciom mieszkańcy zyskają nowocześniejszy, bardziej efektywny i bezpieczniejszy system ciepłowniczy, przygotowany na wyzwania kolejnych lat. Każda taka inwestycja oznacza większe bezpieczeństwo dostaw ciepła, poprawę jakości powietrza i kolejny krok w stronę nowoczesnego, zrównoważonego Bytomia.