W Katowicach mają od lipca zmodernizowaną linię sortowniczą odpadów zbieranych selektywnie w instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania. Zarządza nią Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Inwestycja stanowi ważny element rozwoju regionalnego systemu gospodarki odpadami i przyczyni się do zwiększenia efektywności odzysku surowców oraz ograniczenia ilości odpadów kierowanych na składowiska.

W Katowicach mają od lipca zmodernizowaną linię sortowniczą odpadów zbieranych selektywnie w instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania. Zarządza nią Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Inwestycja stanowi ważny element rozwoju regionalnego systemu gospodarki odpadami i przyczyni się do zwiększenia efektywności odzysku surowców oraz ograniczenia ilości odpadów kierowanych na składowiska.

Inwestycja zwiększa możliwości przetwarzania odpadów do 39 tys. t rocznie, poprawia efektywność pracy zakładu i pozwala skuteczniej odzyskiwać surowce wtórne. Jest także kolejnym etapem wieloletniego programu modernizacji infrastruktury komunalnej realizowanego przez spółkę. W jej ramach zmodernizowano linię sortowniczą odpadów, wybudowano nowe obiekty, infrastrukturę technologiczną, zamontowano nowoczesne urządzenia zwiększające efektywność procesu sortowania i stworzono warunki do skuteczniejszego odzysku surowców oraz ograniczenia ilości odpadów kierowanych do unieszkodliwienia.

– Konsekwentnie inwestujemy w rozwiązania służące zarówno mieszkańcom, jak i ochronie środowiska, ponieważ nowoczesna gospodarka odpadami to jeden z fundamentów odpowiedzialnego rozwoju miasta. Uruchomienie tej linii technologicznej to inwestycja, która nie tylko zwiększa możliwości odzysku cennych surowców, ale także pomaga Katowicom osiągać ambitne cele środowiskowe i budować gospodarkę o obiegu zamkniętym – wyjaśnia Bogumił Sobula, wiceprezydent Katowic.

Efektywniej i odpowiedzialniej

Modernizacja objęła wymianę około 90 proc. urządzeń. Proces recyklingu rozpoczyna się od otwierania worków i podziału odpadów według wielkości. Separatory balistyczne rozdzielają materiał na frakcje płaskie i przestrzenne, natomiast siedem separatorów optycznych, wykorzystujących technologię podczerwieni, rozpoznaje między innymi różne rodzaje tworzyw sztucznych oraz papier. Rozpoznane materiały są następnie kierowane do odpowiednich strumieni odzysku za pomocą dysz sprężonego powietrza. System uzupełniają separatory metali żelaznych i nieżelaznych oraz stanowiska ręcznej kontroli jakości. Część pozostałości, których nie można poddać recyklingowi materiałowemu, jest wykorzystywana do produkcji paliwa alternatywnego RDF. Może ono być stosowane między innymi w cementowniach oraz ciepłowniach jako substytut węgla. Pozwala to ograniczyć masę odpadów kierowanych na składowiska.

– Nowoczesna gospodarka odpadami to jeden z kluczowych elementów transformacji środowiskowej naszego regionu. Cieszy nas, że dzięki wspólnemu zaangażowaniu i skutecznemu wykorzystaniu środków publicznych powstają inwestycje, które zwiększają poziom odzysku surowców, ograniczają ilość odpadów trafiających na składowiska i realnie wpływają na poprawę jakości środowiska. To kolejny krok w kierunku bardziej efektywnej i odpowiedzialnej gospodarki o obiegu zamkniętym na Śląsku – podkreśla Iwona Gejdel-Targosz, wiceprezes WFOŚiGW w Katowicach.

Modernizacja sortowni uzupełnia wcześniejsze inwestycje, obejmujące między innymi instalację biologicznego przetwarzania odpadów, systemy ograniczające emisję zapachów, odnawialne źródła energii oraz rozwój infrastruktury służącej mieszkańcom.

Katowice dają przykład

– Dzięki nowoczesnym technologiom znacząco zwiększamy skuteczność sortowania odpadów, poprawiamy jakość odzyskiwanych surowców i przygotowujemy system gospodarki odpadami na wyzwania kolejnych lat. Ta inwestycja jest częścią szerokiego programu modernizacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Katowice, który obejmuje rozwój infrastruktury, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz wdrażanie rozwiązań ograniczających wpływ naszej działalności na środowisko. Wszystko po to, aby gospodarka odpadami w Katowicach była jeszcze bardziej efektywna, nowoczesna i przyjazna mieszkańcom – mówi Robert Potucha, prezes zarządu MPGK Katowice.

– Nowoczesne instalacje pozwalają odzyskać więcej surowców, ograniczając tym samym ilość odpadów trafiających na składowiska i pomagając samorządom spełniać coraz bardziej wymagające cele związane z recyklingiem. To przykład inwestycji, w których publiczne środki przynoszą długofalowe korzyści mieszkańcom i środowisku – zwraca z kolei uwagę Paweł Augustyn, zastępca prezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wartość inwestycji wyniosła około 41 mln zł netto. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wsparł projekt dotacją w wysokości 11,6 mln zł oraz preferencyjną pożyczką w wysokości 27,1 mln zł.

Modernizacja instalacji w MPGK Katowice to kolejny przykład inwestycji wspierających rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym oraz realizację celów związanych z ochroną środowiska i efektywnym gospodarowaniem odpadami. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach od wielu lat finansuje inwestycje służące rozwojowi nowoczesnej gospodarki odpadami. W latach 2014-2026 MPGK w Katowicach otrzymało z Funduszu wsparcie o łącznej wartości 48 323 450 zł.

