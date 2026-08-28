Efekty tegorocznego konkursu „Bezpieczny Strażak” zostały podsumowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Wyłonionych zostało 261 jednostek OSP z całego województwa śląskiego, które otrzymały łączne wsparcie w kwocie ponad 3.633 mln zł. Przyznane środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

Efekty tegorocznego konkursu „Bezpieczny Strażak” zostały podsumowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Wyłonionych zostało 261 jednostek OSP z całego województwa śląskiego, które otrzymały łączne wsparcie w kwocie ponad 3.633 mln zł. Przyznane środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

Bezpieczeństwo mieszkańców to wspólna odpowiedzialność. Dlatego WFOŚiGW w Katowicach konsekwentnie wspiera jednostki OSP, pomagając im rozwijać potencjał, doposażać strażaków i podnosić gotowość do działań ratowniczych.

– Współpraca z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi jest dla nas niezwykle ważna. Wiemy, że każda jednostka OSP to nie tylko sprzęt i remiza, ale przede wszystkim ludzie – druhny i druhowie, którzy w każdej chwili są gotowi nieść pomoc mieszkańcom. Dlatego jako Fundusz chcemy być realnym partnerem OSP i odpowiadać na ich najważniejsze potrzeby. Udzielane przez nas wsparcie to inwestycja w bezpieczeństwo mieszkańców, ale także w ochronę naszego środowiska i przyszłość lokalnych społeczności. Dziękujemy wszystkim druhnom i druhom za Waszą codzienną służbę, zaangażowanie i gotowość do niesienia pomocy. To dzięki Wam możemy czuć się bezpieczniej — powiedział Mateusz Pindel, prezes zarządu WFOŚiGW w Katowicach, podczas uroczystej gali, która odbyła się w Hali Sportowej w Ostrowach nad Okszą.

Uczestniczyli w niej przedstawiciele 73 jednostek OSP z powiatów: lublinieckiego, myszkowskiego, kłobuckiego oraz częstochowskiego, a także Henryk Kiepura – poseł na Sejm RP, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Grzegorz Boski – wicemarszałek województwa śląskiego, Stanisław Gmitruk – wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, st. bryg. Roman Klecha – zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach oraz samorządowcy.

Przedstawicielom OSP wręczono symboliczne czeki potwierdzające przyznanie dofinansowania na zakup sprzętu i wyposażenia wykorzystywanego podczas działań ratowniczych. Wsparcie w ramach programu trafiło m.in. do jednostek OSP Mokrzesz i Małusy Małe. Ochotnicza Straż Pożarna w Staromieściu otrzymała dofinansowanie w wysokości 15 000 zł. Podobnie jak druhny i druhowie z OSP w Bogusławicach i Kruszynie.

Strażacy ochotnicy z południowej części województwa śląskiego również mieli powody do radości. Uroczyste podsumowanie III edycji programu dotacyjnego „Bezpieczny Strażak” miało miejsce w Czechowicach-Dziedzicach. Wśród wyróżnionych jednostek znalazły się dwie Ochotnicze Straże Pożarne z Kaniowa oraz Bestwinki. Przyznano im wsparcie w kwotach 44 480 zł oraz 18 300 zł. Ponadto wśród beneficjentów były jednostki z terenu Żywiecczyzny, wyjeżdżające praktycznie każdego dnia do pożarów, wypadków drogowych oraz usuwania skutków gwałtownych zjawisk atmosferycznych. Dotacje trafią także do druhen i druhów m.in. z Nieledwia, Żabnicy, Ciśca, Pewli Ślemieńskiej, Trzebini, Koconia, Zwardonia, Rycerki Dolnej, Wieprza, Juszczyny, Milówki, Zarzecza, Pietrzykowic, Siennej, Rychwałdu, Gilowic, Czernichowa, Tresnej oraz Międzybrodzia Bialskiego.

Z kolei w powiecie pszczyńskim do dwóch jednostek OSP ze Studzienic i Poręby z powiatu pszczyńskiego trafi w sumie 24,5 tys. zł. Łącznie do 71 ochotniczych straży pożarnych dotrą środki w kwocie ponad 1,1 mln zł.

Przyczynią się z pewnością do podniesienia poziomu bezpieczeństwa druhen i druhów podczas akcji, zwiększenia gotowości bojowej oraz efektywności reagowania w akcjach związanych z klęskami żywiołowymi, katastrofami oraz w obliczu zagrożeń środowiskowych.

– Serdeczne gratulacje i podziękowania druhnom i druhom obu naszych jednostek, którzy poświęcili swój prywatny czas, wiedzę i energię na przygotowanie oraz złożenie wniosków dotacyjnych. Wasze profesjonalne podejście, skrupulatność i determinacja po raz kolejny przyniosły realne efekty – powiedział w trakcie uroczystości Grzegorz Boboń, wójt Bestwiny. – Inwestując w Ochotnicze Straże Pożarne, inwestujemy przede wszystkim w bezpieczeństwo mieszkańców, a każda złotówka przeznaczona na sprzęt, wyposażenie, samochody czy modernizację remiz zwiększa możliwości ludzi, którzy każdego dnia są gotowi chronić nasze życie, zdrowie, mienie i środowisko. Jako Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach chcemy być blisko OSP, słuchać ich potrzeb i konsekwentnie odpowiadać konkretnym wsparciem – dodał Mateusz Pindel, prezes zarządu WFOŚiGW w Katowicach.

Należy przy okazji wspomnieć, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach uruchomił w sierpniu br. nabór wniosków na zakup pojazdów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek służb ratowniczych z terenu województwa śląskiego w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 1”. Można też składać wnioski w ramach programu „Ekoremiza”, który wspiera termomodernizację remiz Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie województwa śląskiego.

W województwie śląskim działają obecnie 954 jednostki OSP.