Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wsparł kolejne dwie ważne inwestycje związane z infrastrukturą wodociągową w regionie. W ramach programu „Bezpieczeństwo dostaw wody pitnej na obszarze województwa śląskiego” zawarte zostały umowy z gminą Bestwina oraz Wodociągami Cieszyńskimi.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wsparł kolejne dwie ważne inwestycje związane z infrastrukturą wodociągową w regionie. W ramach programu „Bezpieczeństwo dostaw wody pitnej na obszarze województwa śląskiego” zawarte zostały umowy z gminą Bestwina oraz Wodociągami Cieszyńskimi.

Wodociągi Cieszyńskie realizowały nowatorski projekt wykorzystujący energię odnawialną w infrastrukturze wodociągowej. Inwestycja obejmowała montaż turbiny wodnej o mocy 9 kW na rurociągu doprowadzającym wodę do zbiornika na Kaplicówce w Skoczowie. Inwestycja ustabilizuje pracę systemu wodociągowego, zwiększy niezależność energetyczną obiektu oraz wpłynie na poprawę bezpieczeństwa dostaw wody pitnej. Dodatkowo turbina pozwoli na produkcję około 24 MWh energii elektrycznej rocznie ze źródeł odnawialnych. Koszt inwestycji wynosi ponad 408 tys. zł. Nie ma ona – jakby się wydawało – jedynie lokalnego charakteru. Celem nadrzędnym całego przedsięwzięcia jest bowiem zwiększenie niezawodności systemów wodociągowych, ograniczenie strat wody oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców regionu. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wsparł przedsięwzięcie w pełnej wysokości kosztów kwalifikowanych.

– Program „Bezpieczeństwo dostaw wody pitnej na obszarze województwa śląskiego” jest realną odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorstw wodociągowych. Infrastruktura wodna wymaga ciągłych inwestycji, i to nie tylko w modernizację sieci, ale również ujęć wody, zbiorników i nowoczesnych technologii. To jest proces, który w zasadzie nigdy się nie kończy. Pracujemy bowiem nie tylko dla obecnych mieszkańców, ale również dla przyszłych pokoleń. Dlatego tak istotna jest współpraca samorządów, instytucji i przedsiębiorstw. Bez dialogu i wspólnego działania nie uda się zapewnić bezpieczeństwa dostaw wody – podkreśliła Beata Halama, prezes zarządu Wodociągów Cieszyńskich.

Jeśli chodzi o Bestwinę, dofinansowanie zostało przeznaczone na wymianę około 3,5 km sieci wodociągowej w sołectwie Kaniów. Inwestycja była odpowiedzią na poważne problemy, z jakimi mieszkańcy gminy zmagali się w lipcu ub.r. Wówczas doszło do skażenia wody, w której wykryto podwyższone stężenia manganu i żelaza oraz obecność bakterii z grupy coli. Badania próbek wody pobranych 7 i 8 kwietnia wykazują utrzymujące się przekroczenia parametrów w przypadku manganu, żelaza oraz mętności. Skala potrzeb modernizacyjnych lokalnej infrastruktury wodociągowej stała się problemem do rozwiązania na już.

– Rok temu mieszkańcy Bestwiny zmagali się z poważnym kryzysem związanym z jakością i dostępnością wody pitnej. Stan ponad 40-letniej infrastruktury wodociągowej sprawił, że konieczne stało się znaczące przyspieszenie zaplanowanych wcześniej inwestycji. Dzięki szybkiemu uruchomieniu programu przez WFOŚiGW mogliśmy rozpocząć kolejny etap modernizacji sieci i wymienić 3,5 km wodociągu w Kaniowie. Jest to pierwsza z planowanych inwestycji, ponieważ docelowo wymiany wymaga blisko 70 proc. sieci. Nowoczesna infrastruktura to nie tylko większe bezpieczeństwo dostaw wody i mniej awarii, ale również lepsza jakość życia mieszkańców. Jesteśmy wdzięczni za to wsparcie, które pozwala samorządom skuteczniej realizować tak ważne przedsięwzięcia – podkreślił Grzegorz Boboń, wójt Bestwiny.

Cała inwestycja stanowi ogromne wyzwanie dla samorządu liczącego około 12,5 tys. mieszkańców. A zatem wsparcie ze strony WFOŚiGW jest nie do przecenienia i z pewnością przyspieszy termin jej zakończenia.

– Podpisanie stanowi istotny krok w realizacji programu „Bezpieczeństwo dostaw wody pitnej na obszarze województwa śląskiego”. Woda jest jednym z najcenniejszych zasobów, dlatego inwestujemy zarówno w mikroretencję, jak i w strategiczne przedsięwzięcia modernizujące infrastrukturę wodociągową. Łączne wsparcie w wysokości 1,7 mln zł trafiło do gminy Bestwina oraz Wodociągów Cieszyńskich, gdzie zostaną zrealizowane inwestycje zwiększające bezpieczeństwo dostaw wody dla mieszkańców. Szczególnie istotna jest modernizacja sieci w Bestwinie, która odpowiada na problemy z dostępem do wody, z jakimi gmina mierzyła się w ubiegłym roku. Program powstał dzięki ścisłej współpracy z samorządami i środowiskiem wodociągowców, co pokazuje, że potrafimy szybko reagować na realne potrzeby mieszkańców. Dotychczas do Funduszu wpłynęło już 15 wniosków o łącznej wartości ponad 12,5 mln zł, a podpisane dziś umowy są trzecim i czwartym projektem realizowanym w ramach tego programu. Przed nami kolejne decyzje i dalsze inwestycje wzmacniające bezpieczeństwo wodne województwa śląskiego – podsumował Mateusz Pindel, prezes Zarządu WFOŚiGW w Katowicach przypominając, że wspólnym mianownikiem inwestycji jest zwiększenie niezawodności infrastruktury, poprawa jakości dostaw wody oraz budowanie odporności systemów wodociągowych na przyszłe wyzwania.

Prezes katowickiego WFOŚiGW przypomniał, że sporym zainteresowaniem cieszył się również program mikroretencji. Ma on na celu zwiększenie retencji wód opadowych przy budynkach jednorodzinnych. Przyczyni się do ochrony lokalnych zasobów wodnych, łagodzenia skutków suszy i przeciwdziałania podtopieniom. W ciągu zaledwie miesiąca od rozpoczęcia naboru wpłynęło ponad 1060 wniosków na łączną sumę ok. 7 mln zł, co stanowi już jedną trzecią dostępnej alokacji środków. Zakończył się również nabór dotyczący inwestycji wodno-kanalizacyjnych realizowanych poza aglomeracjami. W ramach programu wpłynęły 32 wnioski o łącznej wartości blisko 96,5 mln zł. Zapowiedziano, że kolejna edycja programu zostanie uruchomiona w 2027 r.