Nowa Strategia Transformacji Ciepłownictwa do 2040 r. po raz pierwszy wyznacza kompleksowy kierunek rozwoju ciepłownictwa systemowego, tworząc ramy dla jego modernizacji, zwiększenia efektywności i wzmocnienia konkurencyjności. Do realizacji tych celów służą 32 konkretne działania wspierające transformację sektora.

Nowa Strategia Transformacji Ciepłownictwa do 2040 r. po raz pierwszy wyznacza kompleksowy kierunek rozwoju ciepłownictwa systemowego, tworząc ramy dla jego modernizacji, zwiększenia efektywności i wzmocnienia konkurencyjności. Do realizacji tych celów służą 32 konkretne działania wspierające transformację sektora.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach aktywnie wspiera transformację energetyczną i ciepłowniczą w regionie. Dostępne formy wsparcia obejmują programy: „Czyste Powietrze”, „Ciepłe Mieszkanie”, „Zamień piec na sieć” – to tylko najważniejsze przykłady.

Tymczasem Departament Ciepłownictwa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął przygotowania do uruchomienia nowego programu priorytetowego skierowanego do przedsiębiorstw ciepłowniczych, „Fundusz Transformacji Ciepłownictwa”. W propozycji przedstawionej do konsultacji przewidziano nawet 50 proc. dotacji na zadania obejmujące dekarbonizację ciepłownictwa. Realizacja programu jest planowana na lata 2026-2030, zaś jego budżet ma wynieść co najmniej 3 mld zł pochodzących ze środków krajowych NFOŚiGW. Program będzie służył wdrażaniu reformy Krajowego Planu Odbudowy, której kamieniem milowym będzie Fundusz Transformacji Ciepłownictwa.

Specjaliści z Ministerstwa Energii policzyli, że zakładane nakłady inwestycyjne w ciepłownictwie do 2040 r. mają sięgnąć 197-231 mld zł. Strategia Transformacji Ciepłownictwa do 2040 r. opiera się na siedmiu filarach, w tym: rozwoju lokalnych źródeł dostosowanych do warunków poszczególnych regionów z coraz większą rolą wysokosprawnej kogeneracji gazowej (docelowo wykorzystującej gazy odnawialne), źródeł biomasowych, geotermalnych i kolektorów słonecznych – oraz integracji z elektroenergetyką dzięki technologiom Power-to-Heat, takim jak pompy ciepła i kotły elektryczne.

Pozostałe filary technologiczne strategii proponowanej przez resort energii to magazynowanie ciepła, szerokie wykorzystanie potencjału ciepła odpadowego pochodzącego z przemysłu, instalacji komunalnych, oczyszczalni ścieków czy centrów danych oraz cyfryzacja i inteligentne zarządzanie, tj. cyfrowe systemy monitorowania i sterowania, automatyzacja procesów oraz rozwój cyberbezpieczeństwa, które pozwolą skuteczniej zarządzać produkcją, magazynowaniem i dystrybucją ciepła, ograniczając straty i zwiększając niezawodność dostaw. Zakłada ponadto wdrożenie 32 działań mających wspierać transformacje ciepłownictwa poprzez regulacje prawne, wsparcie inwestycyjne i rozwój technologiczny, a także edukację społeczną i monitorowanie realizacji Strategii.

Wdrażanie działań będzie odbywało się we współpracy z innymi podmiotami, w tym m.in. z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, Ministerstwem Infrastruktury, Ministerstwem Rozwoju i Technologii, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Urzędem Regulacji Energetyki. Projektowana Strategia jest spójna z zaktualizowanym KPEiK i stanowi jego sektorowe rozwinięcie dla ciepłownictwa systemowego.

Punktem wyjścia jest diagnoza: węgiel odpowiada dziś za 57,4 proc. produkcji ciepła systemowego, a jedynie ok. 22 proc. polskich systemów spełnia unijne kryteria efektywnego systemu ciepłowniczego. Dodatkowo sprzedaż ciepła systematycznie spada wskutek postępującej termomodernizacji i rosnących temperatur. Strategia odpowiada na to wyzwanie przez dywersyfikację technologiczną, elektryfikację sektora (pompy ciepła, kotły elektryczne, Power-to-Heat), zagospodarowanie ciepła odpadowego oraz obniżenie parametrów temperaturowych sieci. Dzięki zastosowaniu kotłów elektrycznych możliwe będzie efektywne wykorzystanie nadwyżek energii z odnawialnych źródeł. To rozwiązanie zwiększy elastyczność całego systemu energetycznego i pozwoli lepiej wykorzystywać zieloną energię elektryczną produkowaną w Polsce – czytamy w dokumencie.

Celem Strategii Transformacji Ciepłownictwa do 2040 r. jest stworzenie długoterminowych ram strategicznych dla rozwoju sektora ciepłowniczego systemowego w Polsce, umożliwiających przeprowadzenie jego transformacji w sposób zapewniający: utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego państwa, utrzymanie społecznie akceptowalnych cen ciepła dla odbiorców końcowych, poprawę efektywności energetycznej sektora ciepłownictwa systemowego, realizację krajowych i unijnych celów w zakresie polityki energetycznej.

Warto wiedzieć, że sektor ciepłownictwa systemowego odpowiada za zaspokojenie jednej z podstawowych potrzeb społecznych, jaką jest zapewnienie dostępu do ciepła dla około 15 mln obywateli. Stabilne, bezpieczne i przystępne cenowo dostawy ciepła mają fundamentalne znaczenie dla jakości życia obywateli, funkcjonowania miast i lokalnych społeczności oraz zachowania spójności społecznej i gospodarczej kraju. Polskie systemy ciepłownicze posiadają największą liczbę przyłączonych do sieci ciepłowniczej gospodarstw domowych w Unii Europejskiej. Pod względem wolumenu dostarczonego ciepła do odbiorców Polska jest drugim w Unii Europejskiej, za Republiką Federalną Niemiec, rynkiem ciepła systemowego.