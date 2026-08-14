Elektromobilność to nic innego, jak transport oparty na pojazdach z napędem elektrycznym, takich jak auta bateryjne (BEV), hybrydy (PHEV) oraz pojazdy wodorowe. Ma na celu redukcję emisji spalin i rozwój czystej energii. Jej rozwój ma ogromny potencjał poprawy jakości powietrza.

W dużych miastach w Polsce część zanieczyszczeń powietrza pochodzi z sektora transportu. Nie ma więc cienia wątpliwości, że rozwój elektromobilności nie pozostanie bez wpływu na poprawę stanu zdrowia publicznego, mniejsze będzie też narażenie na hałas.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach od lat wspiera rozwój nowoczesnej i przyjaznej środowisku infrastruktury transportowej. Tym razem, dzięki dofinansowaniu udzielonemu spółce TAURON Nowe Technologie, powstaną dwie ogólnodostępne stacje szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych. Jedna na terenie Lotniska Katowice-Pyrzowice, druga w Katowickiej Strefie Kultury. Umowy dotyczące realizacji przedsięwzięć zostały podpisane przez Mateusza Pindla, prezesa zarządu WFOŚiGW, Bartłomieja Wyczałkowskiego, prezesa zarządu spółki TAURON Nowe Technologie, oraz dwóch jego zastępców: Marcina Styrę i Romana Warchoła.

Warto zatem wiedzieć, że w myśl ustawy z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych punkty ładowania to urządzenia umożliwiające ładowanie pojedynczego pojazdu elektrycznego, pojazdu hybrydowego lub autobusu zeroemisyjnego oraz miejsca, w których wymienia się lub ładuje akumulatory służące do ich napędu. Z kolei stacje ładowania pojazdów elektrycznych obejmują punkt ładowania o normalnej lub dużej mocy, związany z obiektem budowlanym bądź wolnostojącym obiektem budowlanym z zainstalowanym co najmniej jednym punktem ładowania o normalnej albo dużej mocy.

Pierwsze z zadań pn. „Rozwój infrastruktury stacji ładowania pojazdów elektrycznych TAURON – Lotnisko Katowice-Pyrzowice” obejmuje budowę ogólnodostępnej stacji szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych i hybrydowych. Inwestycja realizowana jest w ramach programu „OZE na start”. WFOŚiGW w Katowicach przeznaczył na ten cel łącznie 3,35 mln zł, w tym 200 tys. zł dotacji oraz 3,15 mln zł pożyczki. Wkład własny inwestora wynosi 40 tys. zł. Drugie przedsięwzięcie pod nazwą „Rozwój infrastruktury stacji ładowania pojazdów elektrycznych TAURON – Katowicka Strefa Kultury” zakłada budowę kolejnej ogólnodostępnej stacji szybkiego ładowania w Katowicach. Na realizację tego zadania Fundusz przeznaczył 2,85 mln zł, w tym 200 tys. zł dotacji oraz 2,65 mln zł pożyczki. Wkład własny TAURON Nowe Technologie wynosi 40 tys. zł.

– Rozwój elektromobilności jest jednym z kluczowych elementów transformacji energetycznej i działań na rzecz poprawy jakości powietrza w naszym regionie. Inwestycje realizowane przez TAURON Nowe Technologie zwiększają dostępność infrastruktury ładowania, zachęcają mieszkańców do wyboru pojazdów niskoemisyjnych i wspierają budowę nowoczesnego, ekologicznego transportu. Cieszy nas, że środki Funduszu przyczyniają się do realizacji projektów, które mają realny wpływ na ograniczenie emisji zanieczyszczeń i poprawę jakości życia mieszkańców województwa śląskiego – podkreślił Mateusz Pindel, prezes zarządu WFOŚiGW w Katowicach.

– Transformacja energetyczna to nie tylko rozwój odnawialnych źródeł energii, ale także budowa nowoczesnego ekosystemu usług, które wspierają ograniczanie emisji i elektryfikację transportu. Elektromobilność odgrywa w tym procesie kluczową rolę, dlatego konsekwentnie rozwijamy sieć eTAURON, zapewniając kierowcom dostęp do niezawodnej infrastruktury ładowania. Pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach środki są bardzo atrakcyjnym instrumentem wsparcia dla operatorów takich jak eTAURON. Dzięki nim możemy odpowiadać na rosnące potrzeby rynku. To korzyść zarówno dla użytkowników pojazdów elektrycznych, jak i dla całego procesu transformacji energetycznej naszego regionu – dodał Bartłomiej Wyczałkowski, prezes TAURON Nowe Technologie.

Realizacja obu inwestycji przyczyni się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery poprzez rozwój infrastruktury wspierającej elektromobilność. Szacuje się, że energia elektryczna przekazywana do pojazdów za pośrednictwem nowych stacji wyniesie odpowiednio co najmniej 11 061 kWh rocznie na lotnisku w Pyrzowicach oraz 178 420 kWh rocznie w Katowickiej Strefie Kultury. Samochody korzystające z tych punktów ładowania będą mogły pokonywać średnio około 250 tys. km rocznie.

Sieć eTAURON konsekwentnie rozwija swoją obecność na rynku elektromobilności, oferując kierowcom dostęp do 200 stacji ładowania w czterech województwach południowej Polski. Część urządzeń przechodzi obecnie proces repoweringu – w 20 lokalizacjach kierowcy będą mieli niebawem dostęp do szybkich urządzeń typu DC o mocy 180 kW. Większość stacji w systemie eTAURON zasilana jest certyfikowaną energią elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych. TAURON podkreśla, że w 2035 r. będzie posiadał na swoim terenie co najmniej 1000 stacji ładowania pojazdów elektrycznych.