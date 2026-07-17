Śląscy pszczelarze otrzymali 112 tys. zł dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Za te pieniądze będą mogli wymienić stare ule na nowe i zakupić niezbędne do hodowli pszczół leki. Wpłynie to na kondycję pszczół poprzez zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia infekcji. Pszczelim rodzinom z pewnością przybędzie sił.

Śląscy pszczelarze otrzymali 112 tys. zł dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Za te pieniądze będą mogli wymienić stare ule na nowe i zakupić niezbędne do hodowli pszczół leki. Wpłynie to na kondycję pszczół poprzez zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia infekcji. Pszczelim rodzinom z pewnością przybędzie sił.

„Gdy zginie ostatnia pszczoła na kuli ziemskiej, ludzkości pozostaną tylko cztery lata życia” - te słowa wypowiedział podobno sam Einstein.

I choć nie był pszczelarzem, to miał w tym względzie wiele racji. Pszczoły bowiem mają ogromne znaczenie dla człowieka i przyrody. To właśnie ich pracy zawdzięczamy produkcję aż jednej trzeciej żywności. Zapylają kwitnące sady, łany rzepaku i większość roślin będących surowcem do produkcji potraw na nasze stoły. Bawełna, oleje, nasiona roślin ozdobnych, które sadzimy w ogrodach i na balkonach, a także warzyw, takich jak marchew i kapusta, pochodzą z zapylania. A zatem o pszczoły dbać trzeba.

Na terenie trutowiska Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach zawarta została 8 bm. umowa pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach a Śląskim Związkiem Pszczelarzy. Zakłada ona dofinansowania wymiany starych uli na nowe - drewniane lub styropianowe. Na ten cel przeznaczono ponad 112 tys. zł. To już szósta edycja programu łączącego wsparcie inwestycyjne z edukacją środowiskową.

Jest, było i będzie

- Pszczoła to mała istota, ale ma ogromne znaczenie nie tylko dla samego ekosystemu, dla bioróżnorodności, ale również dla nas, jako mieszkańców województwa śląskiego i całego kraju i dla świata. Bez zaangażowania, bez pracy tych małych owadów nie byłby możliwy rozwój przyrody, ekologii, jak i bezpieczeństwo żywnościowe naszego kraju. Dlatego jako instytucja, która w swoim DNA ma wspieranie ważnych zadań z punktu widzenia ochrony środowiska, po raz kolejny podjęliśmy decyzję o wsparciu dla Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach. Dzięki naszemu wsparciu już od pięciu lat, Śląski Związek Pszczelarzy zakupił blisko 2000 nowych uli. To bardzo ważne i bardzo duże wsparcie - zaznaczył Mateusz Pindel, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Przedsięwzięcie pod nazwą „Poprawa zdrowotności pszczół poprzez wymianę starych, zużytych uli na nowe - etap VI” koncentruje się na poprawie warunków higienicznych w pasiekach, co przekłada się na kondycję rodzin pszczelich oraz ograniczenie ryzyka chorób. Zaplanowano zakup około 320 nowych uli - drewnianych lub styropianowych - które zastąpią zużyte konstrukcje w pasiekach liczących do 9 rodzin pszczelich.

To właśnie najmniejsi pszczelarze, często wykluczeni z innych form wsparcia, są głównymi beneficjentami programu. Zorganizowane zostaną także zajęcia edukacyjne, mające na celu podniesienie świadomości pszczelarzy i zwrócenie uwagi na znaczenie zabiegów higienicznych w hodowli tych owadów. W ramach szóstej edycji zaplanowano przeprowadzenie ośmiu takich spotkań szkoleniowych, skierowanych do pszczelarzy i osób zainteresowanych tematyką ochrony środowiska. Obejmą one grupę około 110 osób z terenu województwa śląskiego.

Trzy trutowiska

Za wsparcie finansowe serdecznie dziękował Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Zbigniew Binko, prezes zarządu Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach.

Pszczelarze otrzymują wsparcie na zakup sprzętu pszczelarskiego z dotacji Ministerstwa Rolnictwa. To jest wsparcie rynku produktów pszczelich. A zatem pół na pół. Jest wsparcie Skarbu Państwa i są środki z Brukseli. Natomiast jeżeli chodzi o zakup sprzętu pszczelarskiego, to mogą do tego podejść tylko pszczelarze, którzy hodują powyżej 10 rodzin pszczelich. I w taki sposób narodził się projekt Mały Pszczelarz.

Po jego przedyskutowaniu z zarządem WFOŚiGW okazało się, że istnieje możliwość wsparcia właśnie tych hodowców - wyjaśniał Zbigniew Binko. Warto wiedzieć o tym, że w Polsce działają tylko trzy trutowiska. Jedno na Mierzei Wiślanej, drugie mieści się w lesie w Katowicach-Murckach na polanie Hamerla, a trzecie w Wiśle Łabajowie. Te dwa ostatnie należą do Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach.

- Dysponujemy własną linią przewodniczą, Karolinką. Podjęliśmy uchwałę, że będziemy matki unasieniać w sposób naturalny. Mamy rodziny ojcowskie z odpowiednią linią. Mamy też pas ochronny trutowiska, do którego dajemy matki pochodzące tutaj z rodzin ojcowskich. Więc wszystko tu jest utrzymane w takich ryzach, jak powinno być. Cieszymy się, że tradycje pszczelarskie są na Śląsku wciąż kultywowane. W 2003 r. w naszych szeregach było 1700 pszczelarzy i około 23 tys. pszczelich rodzin. Obecnie, dzięki dotacjom unijnym, dzięki wsparciu z WFOŚiGW, jest nas ok. 2600. Liczba pszczelich rodzin też się zwiększyła prawie dwukrotnie z 23 tys. na 44 tys. - wyjaśniał dalej tajniki pszczelarstwa Zbigniew Binko.

Gwoli wyjaśnienia pszczoły Karolinka typu nizinnego wykazują bardzo dobrą miodność w warunkach gospodarki intensywnej. Bardzo dobrze trzymają się plastrów, zapasy miodu gromadzą w nadstawkach. Świetnie znoszą zimę i szybko na wiosnę wracają do pełni sił. Można je wykorzystywać na pożytkach wczesnych, zwłaszcza rzepakowych. Wysoka siła rodzin utrzymuje się przez cały sezon.

Wsparcie dla pszczelarzy to tylko jeden z elementów szerszej strategii WFOŚiGW w Katowicach. Fundusz angażuje się również w projekty związane z ochroną zagrożonych gatunków oraz rehabilitacją dzikich zwierząt. W ostatnim czasie dofinansowanie otrzymały m.in. działania na rzecz ochrony sowy płomykówki, reintrodukcji głuszca czy ochrony chomika europejskiego w Jaworznie. Wspierane są także inicjatywy związane z ochroną nietoperzy oraz funkcjonowaniem ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt.