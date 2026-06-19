Sztandarowy konkurs Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach od dwunastu już lat wspiera edukację dzieci i młodzieży. W sumie powstało już 789 nowoczesnych Zielonych Pracowni na terenie całego województwa śląskiego.

Sztandarowy konkurs Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach od dwunastu już lat wspiera edukację dzieci i młodzieży. W sumie powstało już 789 nowoczesnych Zielonych Pracowni na terenie całego województwa śląskiego.

– Decyzją zarządu, po wnikliwej analizie komisji konkursowej, wybraliśmy 95 nowych Zielonych Pracowni, które powstaną na terenie województwa śląskiego. Przeznaczamy w tym roku na ten cel kwotę ponad 5 600 000 zł. Rozumiemy, że edukacja, szczególnie młodego pokolenia, edukacja przyrodnicza, ekologiczna, jest bardzo ważną kwestią. Radość dzieci, przede wszystkim uśmiech, ale też możliwość zdobywania wiedzy w nowoczesnych Zielonych Pracowniach, to jest dla nas najważniejsze. Ale równie istotne są zaangażowanie i pasja nauczycieli, społeczności szkolnej. Zielone Pracownie to są te miejsca, gdzie teoria spotyka się z praktyką. Tam nauka rozpoczyna się fascynującą przygodą z przyrodą i jej poznawaniem. Pamiętajmy, że za kilkanaście lat młode pokolenie będzie podejmowało decyzje, w jakim kierunku będziemy dalej zmierzali. I będzie brało odpowiedzialność nie tylko za ważne dziedziny życia społecznego, ale również za sprawy klimatu i środowiska. Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom – powiedział Mateusz Pindel, prezes zarządu WFOŚiGW, otwierając tegoroczną uroczystość.

Rekordowy rok

Kwota, jaką Fundusz w Katowicach przez minione dwanaście edycji przeznaczył na realizację tego zadania, to ponad 36 330 000 zł. Bieżąca, dwunasta edycja, okazała się rekordowa. Do Funduszu wpłynęło 212 wniosków od szkół podstawowych, szkół średnich z terenu województwa śląskiego.

– Konkursowi towarzyszy ogromne zainteresowanie. Widzimy radość, uśmiech dzieci i młodzieży, ale przede wszystkim satysfakcję nauczycieli, którzy pracują w nowoczesnych pracowniach. Dzieci i młodzież mogą rozwijać swoje pasje z zakresu edukacji ekologicznej, fizyki, biologii, geografii i przedmiotów dotyczących edukacji ekologicznej – dodała Iwona Gajdel-Targosz, wiceprezes zarządu WFOŚiGW w Katowicach.

O tym, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wiedzie prym w dziedzinie wspierania edukacji ekologicznej, mówił Henryk Kiepura, wiceminister edukacji narodowej.

– Zielone Pracownie to niejedyna inicjatywa w tym kierunku, Niebawem ruszy wsparcie dla przedszkoli finansowane przez katowicki WFOŚiGW. I to jest właśnie to, co możemy robić najlepszego dla młodego pokolenia – przyznał.

Wspomniał przy okazji o Branżowych Centrach Umiejętności, a więc nowoczesnych, placówkach oświatowych, kształcących i szkolących w wąskich dziedzinach zawodowych. Działają w całym kraju w liczbie ponad 120, oferując bezpłatne, specjalistyczne kursy dla uczniów, studentów, dorosłych, w tym osób planujących przekwalifikowanie zawodowe. Kształcą również w kierunkach ekologicznych. Jak zaznaczył wiceminister – pod tym względem Śląskie też jest liderem.

Paulina Hennig-Kloska, minister klimatu i środowiska, w swym liście do uczestników uroczystości podkreśliła z kolei, że inwestycja w edukację młodzieży jest dziś jedną z najważniejszych inwestycji w bezpieczeństwo środowiskowe, gospodarcze i społeczne naszego kraju.

„Dlatego z satysfakcją gratuluję wszystkim laureatom i laureatkom Konkursu Zielona Pracownia. Państwa sukces jest efektem zaangażowania i kreatywności oraz odpowiedzialnego podejścia do edukacji ekologicznej. Konkurs Zielona Pracownia od lat wspiera powstawanie i tworzenie nowoczesnych przestrzeni edukacyjnych, w których młode pokolenie może zdobywać wiedzę poprzez obserwacje, doświadczenie i praktyczne działania” – podkreśliła Paulina Hennig-Kloska.

– Niech patrzą na Śląsk, na śląski samorząd, na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i niech się wszyscy od nas uczą, bo to, jak skutecznie my wydajemy pieniądze i jak dobrze te pieniądze są lokowane, może być przykładem w całej Polsce – potwierdził Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji.

Zwycięzcom pogratulował także Miłosz Motyka, minister energii:

„Konkurs Zielona Pracownia łączy w sobie edukację ekologiczną, troskę o środowisko oraz wsparcie dla nowoczesnej nauki w szkołach. To inicjatywa o szczególnym znaczeniu, ponieważ pokazuje, że edukacja środowiskowa zaczyna się blisko uczniów, w szkole, w dobrze przygotowanej sali, miejscu, które zachęca do odkrywania świata, zadawania pytań i poszukiwania odpowiednich rozwiązań” – napisał szef resortu energii.

Oni najbardziej się cieszyli

Wśród placówek, które triumfowały w tegorocznej edycji Konkursu Zielona Pracownia, znalazł się m.in. Zespół Szkół Technicznych w Rybniku, kształcący także w kierunkach górniczych.

– Tym razem otrzymujemy środki na pracownię biologiczną. Znajdą się w niej pomoce naukowe, aby młodzież mogła chłonąć jak najwięcej wiadomości. Mamy bowiem rozszerzenie z biologii na kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. To będzie już kolejna pracownia, bo w ostatnich czterech latach powstały już podobne, w tym: robotyki, automatyki, systemów górniczych w ramach Branżowych Centrów Umiejętności – powiedział nam Piotr Tokarz, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku.

Pracownię zaprojektowali oczywiście uczniowie pod kierunkiem opiekunki Anity Piątkowskiej, nauczycielki biologii.

Ze zwycięstwa cieszyli się także nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Londzina w Zabrzegu.

– Ta pracownia była zawsze naszym wielkim marzeniem. Z naszej inicjatywy powstał projekt i przy wsparciu gminy udało się. Położymy nacisk na pracę doświadczalną. Chcemy, aby lekcje były ciekawe i inspirujące – przyznały zgodnie Barbara Barchańska – dyrektor szkoły oraz Anna Sygut – nauczycielka biologii.

Jakub Klimczyński, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej, w powiecie bielskim, przybył do Koszęcina wraz z grupą uczniów, którzy mieli udział w powstawaniu pracowni.

– Nasza Zielona Pracownia ze strefą naukowych przygód stanowi połączenie teorii z praktyką. Będzie miała charakter interdyscyplinarny. Biologia, przyroda i geografia w jednym miejscu – krótko opisał pomysł, który z pewnością szybko obróci się

w rzeczywistość.

Szczególnym momentem uroczystości był koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, który dostarczył uczestnikom wielu wzruszeń i po raz kolejny pokazał bogactwo polskiej kultury oraz tradycji.