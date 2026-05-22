Kalejdoskop ekologiczny

Rewolucja w programie Czyste Powietrze. Gminy dostaną więcej pieniędzy, mieszkańcy – nowe wsparcie

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował nowe porozumienia dla gmin

Kajetan Berezowski

22 maja 2026, 14:13
źródło: Trybuna Górnicza

W ramach ogólnopolskiej akcji „Funduszowy Maj”, promującej Fundusze Europejskie, doradcy energetyczni Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach odwiedzili gminę Pietrowice Wielkie. Uczestnicy akcji mieli możliwość uzyskania kompleksowych informacji dotyczących: dostępnych źródeł finansowania inwestycji z zakresu efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, działań związanych z adaptacją do zmian klimatu, zagadnień technologicznych i technicznych związanych z realizacją tego typu przedsięwzięć.

Integralną częścią wydarzenia była również prelekcja edukacyjna dotycząca zagadnień związanych ze zużyciem energii w budynkach mieszkalnych, przyczynami jej nadmiernego zużycia oraz praktycznymi sposobami ograniczania strat energii. Rozmawiano także na temat możliwości wsparcia inwestycji proekologicznych ze środków Funduszy Europejskich. Warto wiedzieć, że w maju WFOŚiGW ruszył z cyklem spotkań informacyjnych dla mieszkańców, poświęconych programowi Czyste Powietrze. Najbliższe spotkania odbędą się w Woźnikach – 29 maja oraz w Ornontowicach – 3 czerwca br.

Warto też wiedzieć, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował nowe porozumienia dla gmin na prowadzenie punktów konsultacyjno-informacyjnych programu Czyste Powietrze. Gminy mogą liczyć na wyższe wsparcie sięgające 42 tys. zł (wcześniej 35 tys. zł) i finansowanie szkoleń dla pracowników. Samorządy będą mogły je podpisać do 30 września br. To kolejny krok w konsekwentnym wzmacnianiu roli gmin w programie Czyste Powietrze – jako najbliższego mieszkańcom punktu kontaktu i wsparcia w procesie inwestycji. Gminy mogą już zapoznawać się z nowym wzorem porozumienia i przygotowywać się do przystąpienia do kolejnego etapu współpracy w programie Czyste Powietrze. Termin zawarcia porozumień lub aneksów upływa 30 września 2026 r., dlatego warto już teraz rozpocząć proces, aby skorzystać z nowych zasad wsparcia.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który od 2020 r. finansuje gminne punkty konsultacyjno-informacyjne, szacuje, że w kolejnym roku budżet na ich funkcjonowanie może przekroczyć 93 mln zł. Nowe porozumienia – jak podano w komunikacie – to także dostosowanie systemu do zmian w programie – w tym roli gminnych operatorów. W nowej edycji programu (od 31 marca 2025 r.) przejęli oni część zadań związanych z obsługą beneficjentów. Obecnie wnioski w najwyższym poziomie dofinansowania oraz z prefinansowaniem składane są wyłącznie przez operatorów. Zmiany oznaczają przede wszystkim stabilniejsze finansowanie lokalnych punktów wsparcia mieszkańców, większe możliwości rozwoju kompetencji pracowników gmin oraz uporządkowanie systemu obsługi programu.

Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.

