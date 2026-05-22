Ostatnie tygodnie obfitowały w ważne wydarzenia dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Zawarte zostały m.in. umowy z władzami Ustronia na budowę ponad sześciokilometrowego odcinka sieci kanalizacyjnej oraz Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego i ochrony osobistej.

Wartość inwestycji w Ustroniu to ponad 4,3 mln zł. Z tej kwoty 1,6 mln zł stanowi dotacja z WFOŚiGW, kolejne 1,6 mln zł – pożyczka z Funduszu, a wkład własny miasta wyniesie 1 mln zł. Zakres projektu obejmuje budowę ponad 6,2 km nowej sieci kanalizacyjnej oraz dwóch przepompowni ścieków. W praktyce oznacza to 55 nowych przyłączy do budynków, poprawę jakości życia około 220 mieszkańców, a także realną ochronę środowiska i zasobów wodnych. Zakończenie prac przewidziano na lipiec 2027 r.

Dobra współpraca z Funduszem

– Bardzo się z tego cieszę, ponieważ jest to przykład współpracy pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Katowicach a jednostkami samorządu terytorialnego. To jest właśnie efekt programu, który w 2025 r. uruchomiliśmy po konsultacjach z samorządami. Bardzo ważne jest wsparcie inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej poza aglomeracją. Ustroń to kolejna gmina, kolejny obszar, który zostanie skanalizowany z korzyścią nie tylko dla jakości wód podpowierzchniowych, ale przede wszystkim z korzyścią dla jakości środowiska i mieszkańców – wskazał Mateusz Pindel, prezes zarządu WFOŚiGW w Katowicach.

– Dzięki dofinansowaniu skanalizujemy dzielnicę miasta, której mieszkańcy od wielu lat czekali na taką właśnie inwestycję. Prace będą prowadzone przy ul. Cieszyńskiej, w rejonie granicy administracyjnej z Goleszowem, oraz obejmą ulicę Obrzeżną. Projekt powstał kilka lat temu i musieliśmy go zaktualizować, poszerzając o domy, które powstały w międzyczasie. Dzięki uzyskanej dotacji i pożyczce jesteśmy w stanie go skutecznie zrealizować. To również efekt dobrej współpracy z Funduszem. Patrząc na nasze miasto uzdrowisko, patrząc na to, że znajdujemy się na terenie podgórskim, to tym bardziej zależało nam, aby ta inwestycja mogła powstać – przyznał Paweł Sztefek, burmistrz Ustronia.

Zapewnił, że miasto zamierza długofalowo współpracować z WFOŚiGW w Katowicach na różnych płaszczyznach.

– Współpracujemy w zakresie Zielonych Pracowni, Ekopracowni pod Chmurką czy Zielonych Przestrzeni. To jest wszystko zauważalne. Niektóre projekty są większe, niektóre są mniejsze. Nam zależy, aby te przestrzenie były dostrzegalne, nowoczesne, funkcjonalne, na wysokim poziomie – dodał.

Bezpieczny strażak to bezpieczni mieszkańcy

Z zawartych umów zadowolenia nie kryją także śląscy strażacy. To w zasadzie nie jedna, a cały pakiet czterech umów zawartych przez WFOŚiGW w Katowicach z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach na łączną kwotę prawie 9,5 mln zł. Podpisali je prezes Mateusz Pindel oraz st. bryg. Damian Legierski, śląski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.

Dzięki wsparciu Funduszu strażacy otrzymają: zestawy ratowniczych narzędzi hydraulicznych – dofinansowanie w kwocie 240 tys. zł, pianotwórcze środki gaśnicze oraz środki neutralizujące substancje niebezpieczne. W tym przypadku dofinansowanie wyniosło 215 tys. zł, ponadto środki ochrony indywidualnej dla strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczych – tu dofinansowanie zamknęło się kwotą 975 tys. zł, a także specjalistyczne pojazdy i zaplecze sprzętowe służące ograniczaniu zagrożeń dla środowiska naturalnego na sumę 8 mln zł.

– Bezpieczny strażak to bezpieczni mieszkańcy województwa śląskiego. Zawarte umowy przekładają się na realne środki, które przekazujemy na zakup pojazdów, samochodów ratowniczo-gaśniczych, ale też na zakup środków pianotwórczych, narzędzi hydraulicznych, jak również środków ochrony indywidualnej. Środki na zakup sprzętu, które przekazujemy, to realne wsparcie w momencie, kiedy strażacy, funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, ratują zdrowie, mienie, a niejednokrotnie życie ludzkie. Dzięki temu wsparciu realnie pomagamy chronić nasze środowisko. To są przede wszystkim kwestie związane z zapobieganiem poważnym awariom środowiskowym, czyli: gaszenie pożarów, ochrona w zakresie skażeń, czyli ochrona naszej przyrody i mieszkańców. Bezpieczeństwo to nie obietnica, to obowiązek. My to doskonale w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozumiemy. Dlatego corocznie stoimy ramię w ramię ze wszystkimi służbami ratowniczymi. Nie tylko z Państwową Strażą Pożarną, ale również z druhami z Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy wspólnie tworzą Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy. Wspieramy Policję, Pogotowie Ratunkowe, Straż Graniczną – przypomniał Mateusz Pindel.

Wyraz uznania

Za współpracę z WFOŚiGW podziękował st. bryg. Damian Legierski.

– Od wielu lat budujemy potencjał Państwowej Straży Pożarnej w województwie śląskim, ale również ochotniczych straży pożarnych z różnych programów. Staramy się rozbudowywać możliwości ratownicze również krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Od zeszłego roku mocno stawiamy na kwestie związane z ochroną ludności. I dlatego też nasze zasoby ludzkie i sprzętowe muszą być coraz bardziej nowoczesne i sprawne. Jednym z zadań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i ochrony ludności oraz ochrony przeciwpożarowej jest ratownictwo chemiczno-ekologiczne. Straż Pożarna prowadzi też działania związane z szeroko rozumianą ochroną środowiska naturalnego. Środki przekazane przez WFOŚiGW mamy zamiar przeznaczyć przede wszystkim na zakup samochodów pożarniczych, pojazdów pożarniczych, które będą wyposażone również w komponenty związane z ratownictwem i usuwaniem zagrożeń ekologicznych. Zakupimy również środki gaśnicze i neutralizujące, najbardziej nowoczesne, umożliwiające szybkie i efektywne usuwanie substancji toksycznych, oraz sprzęt hydrauliczny do działań ratowniczych na drogach podczas wypadków komunikacyjnych – tłumaczył dalej śląski komendant wojewódzki Straży Pożarnej w Katowicach.

Program „Bezpieczny Strażak” to realne wsparcie dla druhen i druhów, którzy każdego dnia dbają o bezpieczeństwo mieszkańców i ochronę środowiska.

Przy okazji warto dodać, że podczas tegorocznych wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka w Tarnowskich Górach brązową odznaką MSWiA „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” odznaczony został prezes WFOŚiGW Mateusz Pindel. Odznaczenie – jak podkreślono w trakcie uroczystości – stanowi wyraz uznania za działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa strażaków oraz wsparcie inicjatyw związanych z ochroną przeciwpożarową i ratownictwem.

– To jest wyróżnienie za efekty pracy wszystkich zaangażowanych pracowników WFOŚiGW w Katowicach. Przypinam je do serc tych, którym tak jak mi zależy na bezpieczeństwie strażaków. Działajmy dalej skutecznie – podkreślił, odbierając odznaczenie prezes katowickiego Funduszu.

Uroczystość miała wyjątkowy charakter nie tylko ze względu na wręczone odznaczenia. Ważnym punktem obchodów było oficjalne otwarcie nowej remizy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach. Nowoczesny obiekt zapewni strażakom lepsze warunki służby, a tym samym wpłynie na szybkość i skuteczność prowadzonych akcji ratowniczych w całym powiecie.