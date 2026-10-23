Zielone oazy na Śląsku z unikalnym wsparciem

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyznał dofinansowanie w ramach programu „Ochrona parków wpisanych do rejestru zabytków i parków o charakterze regionalnym”. Wsparciem objęto dziewięć wniosków, a łączna kwota przyznanego dofinansowania wynosi do 647 698,74 zł. To dobra wiadomość dla nas wszystkich, bowiem miejsca te oprócz ogromnej wartości przyrodniczej, pełnią istotną rolę w zachowaniu dziedzictwa kulturowego i historycznego. Dzięki wsparciu możliwe będzie zachowanie tych miejsc i ich walorów dla kolejnych pokoleń.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyznał dofinansowanie w ramach programu „Ochrona parków wpisanych do rejestru zabytków i parków o charakterze regionalnym”. Wsparciem objęto dziewięć wniosków, a łączna kwota przyznanego dofinansowania wynosi do 647 698,74 zł. To dobra wiadomość dla nas wszystkich, bowiem miejsca te oprócz ogromnej wartości przyrodniczej, pełnią istotną rolę w zachowaniu dziedzictwa kulturowego i historycznego. Dzięki wsparciu możliwe będzie zachowanie tych miejsc i ich walorów dla kolejnych pokoleń.

Celem programu jest wspieranie przedsięwzięć z zakresu ochrony przyrody, służących zachowaniu i ochronie cennej zieleni parkowej, w tym zabytkowego i unikatowego drzewostanu. Dofinansowanie pozwoli na prowadzenie działań związanych z ochroną wartościowych terenów zielonych oraz zachowaniem ich walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Szczególne znaczenie mają parki zabytkowe oraz parki o charakterze regionalnym.

Dobrym przykładem może być gmina Lipie, która otrzymała 24 480 zł na pielęgnację drzewostanu w zabytkowym Parku w Parzymiechach. Uporządkowanie zieleni było jednym z podstawowych działań, które podjęto, gdy gmina uzyskała możliwość zajęcia się parkiem. Od teraz prace pielęgnacyjne będą mogły być prowadzone na bieżąco, co powinno zapobiec ponownemu niekontrolowanemu rozrostowi samosiejek i ponownemu upodabnianiu się parku do zdziczałego lasu. Opieka nad parkową zielenią i jej przywracanie do pożądanego stanu to tylko jeden z kierunków działań, które gmina podejmuje, by przywrócić parkowi w Parzymiechach dawną, wyjątkową urodę.

W samym centrum miasta

Z kolei rewitalizacja zabytkowego Parku Planty w Mikołowie jest kluczowym elementem szerokiego projektu proekologicznego pod hasłem „Mikołów dla Klimatu”. Choć główne, wielomilionowe finansowanie na błękitno-zielone inwestycje miasto pozyskało z Funduszy Norweskich, to poszczególne działania z zakresu ochrony przyrody, edukacji ekologicznej i bioróżnorodności są stale wspierane i współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Tym razem przekazane środki w kwocie 144 996 zł wykorzystane zostaną na pielęgnację i wzbogacenie systemu roślinności parkowej. Warto wiedzieć, że park znajduje się w samym centrum miasta. Zajmuje powierzchnię ok. 13 ha i został założony pod koniec XVIII w. W 2001 r. park został odnowiony i wpisany do rejestru zabytków województwa śląskiego. Na jego terenie znajdują się place zabaw, staw oraz uroczy domek parkowy.

Środki z WFOŚiGW w wysokości 73 703 zł zasilą działania w ramach ochrony drzewostanu w Zabytkowym Parku Habsburgów w Żywcu. To już drugi etap projektu mającego na celu pielęgnację i zabezpieczenie unikatowej zieleni wpisanej do rejestru zabytków województwa śląskiego. Pierwszy etap obejmował – przypomnijmy – prace pielęgnacyjne, sanitarne i porządkowe w wybranych częściach zabytkowego parku. Celem było poprawienie kondycji i wyglądu drzewostanu, zwiększenie bezpieczeństwa osób korzystających z parku oraz ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych tego terenu. W ramach zadania prowadzono m.in. specjalistyczne zabiegi w koronach drzew, usuwanie drzew w złym stanie, frezowanie pozostałych pni oraz wykonywanie nasadzeń zastępczych. Działania w ramach drugiego etapu skoncentrują się również na poprawie stanu drzew i zieleni. Park Habsburgów jest wpisany do rejestru zabytków województwa śląskiego.

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich jest placówką o charakterze monoprofilowym. Swoją działalność opiera na wieloletniej tradycji i doświadczeniu znakomitych specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Szpital otrzyma 87 137 zł na realizację zadania pn. „Prace pielęgnacyjno-sanitarne w zabytkowym parku w Kochcicach przy ul. Zamkowej”. Dofinansowanie pozwoli na przeprowadzenie prac służących ochronie i utrzymaniu tego cennego terenu. Pielęgnacja drzewostanu i działania o charakterze sanitarnym mają znaczenie zarówno dla zachowania walorów przyrodniczych parku, jak i jego wartości krajobrazowych.

Rewitalizacja i bioróżnorodność

Zabytkowa Willa Caro jest miejscem wyjątkowym w Gliwicach, przykładem doskonale zachowanej XIX-wiecznej rezydencji w stylu renesansowej architektury willowej. Ongiś należała do gliwickiego przemysłowca Oscara Caro i jeszcze przed II wojną światową została przekazana przez miasto na stałą siedzibę Muzeum. Obecnie willę i ogród otacza wiernie zrekonstruowane kamienno-metalowe ogrodzenie. Środki przekazane przez WFOŚiGW, sięgające 40 tys. zł, pozwolą na rewitalizację i zwiększenie bioróżnorodności gatunkowej roślin wokół tego cennego zabytku.

Natomiast Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski może cieszyć się z dotacji na pielęgnację drzewostanu w zespole pałacowo-parkowym w Rudołtowicach. Na to przedsięwzięcie WFOŚiGW przekazał ponad 37 tys. zł. Tamtejszy ośrodek działający od 1992 r. i mieszczący się w zabytkowym, XVIII-wiecznym zespole pałacowo-parkowym zapewnia kompleksową pomoc edukacyjną, leczniczą i rewalidacyjną dzieciom oraz młodzieży z poważnymi dysfunkcjami wzroku oraz sprzężonymi niepełnosprawnościami.

Ponadto środki z katowickiego WFOŚiGW w wysokości 45 312 zł umożliwią realizację zadań proekologicznych Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej. Prace pielęgnacyjne i konserwacyjne przeprowadzone zostaną w Zabytkowym Parku Pszczyńskim na terenie Zagrody Wsi Pszczyńskiej, Pokazowej Zagrody Żubrów oraz Herbaciarni. Zakłady Produkcyjne B-D w Zawierciu otrzymają zaś dotację w kwocie ponad 133 tys. zł na planowaną rewitalizację zabytkowego parku przy Pałacu w Koniecpolu. Poza tym Park Śląski w Chorzowie przeznaczy 62,5 tys. zł z WFOŚiGW w Katowicach na rewaloryzację szaty roślinnej Parku Śląskiego poprzez nasadzenia rodzimych gatunków drzew, krzewów i roślin cebulowych.