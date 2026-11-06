Mniej węgla i czystsze powietrze. Zobacz, co powstaje w Gliwicach

W Gliwicach rozpoczął się kolejny etap budowy Parku Zielonej Energii – jednej z istotnych inwestycji związanych z modernizacją lokalnego systemu ciepłowniczego i transformacją energetyczną regionu. Projekt realizowany przez PEC Gliwice łączy nowoczesne ciepłownictwo, kogenerację, magazynowanie ciepła oraz wykorzystanie energii słonecznej.

W Gliwicach rozpoczął się kolejny etap budowy Parku Zielonej Energii – jednej z istotnych inwestycji związanych z modernizacją lokalnego systemu ciepłowniczego i transformacją energetyczną regionu. Projekt realizowany przez PEC Gliwice łączy nowoczesne ciepłownictwo, kogenerację, magazynowanie ciepła oraz wykorzystanie energii słonecznej.

Na większości obiektów technologicznych zakończono już zasadnicze prace przygotowawcze związane ze wzmocnieniem i przygotowaniem terenu. Wykonano makroniwelację oraz wzmocniono grunt poprzez palowanie. Kolejne etapy inwestycji weszły już w fazę robót konstrukcyjnych i instalacyjnych. Obecnie prowadzone są roboty instalacyjne pod kolejne obiekty, m.in. halę rozładunku, budynek socjalny z nastawnią, instalację odbioru odpadów paleniskowych oraz układ oczyszczania spalin.

– Park Zielonej Energii to jedna z najważniejszych inwestycji w historii naszego systemu ciepłowniczego. Widzimy już bardzo wyraźnie, jak projekt przechodzi z etapu przygotowań do intensywnej fazy budowy. Postęp prac na wielu obiektach jednocześnie pokazuje skalę tego przedsięwzięcia – podkreśla Krzysztof Szaliński, prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Gliwice.

Akumulator ciepła

Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów inwestycji będzie akumulator ciepła. Zbiornik osiągnie około 37 m wysokości, a jego pojemność wyniesie 12 tys. m sześc. – niemal tyle, ile mieści pięć basenów olimpijskich. Farma solarna ma stanowić integralną część Parku Zielonej Energii. Będzie się składała z czterech pól solarnych o łącznej mocy 13,2 MWt, obejmujących 1135 kolektorów słonecznych na powierzchni blisko 37 tys. mkw. Produkowane w ten sposób ciepło będzie zasilać miejską sieć ciepłowniczą, szczególnie w okresie wiosenno-letnim, kiedy zapotrzebowanie dotyczy głównie przygotowania ciepłej wody użytkowej. Gliwicka instalacja będzie największym tego typu obiektem współpracującym z systemem ciepłowniczym w Polsce – informują w gliwickim PEC.

– Farma solarna i magazyn ciepła będą ważnym uzupełnieniem całego systemu. Dzięki nim będziemy mogli w większym stopniu wykorzystywać odnawialne źródła energii oraz magazynować nadwyżki ciepła powstające w okresach niższego zapotrzebowania. To rozwiązania, które realnie zwiększą elastyczność i efektywność miejskiej sieci ciepłowniczej – dodaje prezes PEC-Gliwice.

Sercem Parku Zielonej Energii będzie blok energetyczny z kotłem wielopaliwowym pracującym w wysokosprawnej kogeneracji. Instalacja będzie mogła przetwarzać rocznie około 40 tys. ton odpadów komunalnych nienadających się do recyklingu, w tym paliwo alternatywne RDF i odpady wielkogabarytowe. Moc instalacji wyniesie około 21 MWt ciepła i do 4,63 MWe energii elektrycznej, co w skali roku pozwoli produkować 136 tys. MWh ciepła dla miejskiej sieci ciepłowniczej oraz ponad 20 tys. MWh energii elektrycznej. Instalacja zostanie wyposażona w nowoczesne systemy oczyszczania spalin – odpylania, odsiarczania i odazotowania – spełniające rygorystyczne normy środowiskowe. Z kolei magazyn ciepła będzie miał pojemność ok. 12 mln litrów wody.

Efektywne ciepłownictwo

– W ramach Parku Zielonej Energii tworzymy nowoczesny system, który zapewni mieszkańcom większe bezpieczeństwo energetyczne, lepszą jakość powietrza i większą niezależność miasta od zewnętrznych kryzysów. To odpowiedzialne myślenie o Gliwicach – nie tylko na najbliższe lata, ale na kolejne pokolenia – zwraca uwagę Katarzyna Kuczyńska-Budka, prezydent Gliwic.

Park Zielonej Energii to przykład inwestycji, w której transformacja energetyczna przekłada się na konkretne rozwiązania technologiczne i środowiskowe wspierające efektywność energetyczną, ograniczanie emisji oraz bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców. To także ważny krok w kierunku nowoczesnego i bardziej efektywnego ciepłownictwa, odpowiadającego na potrzeby mieszkańców oraz wyzwania związane z ochroną środowiska. Zakładane jest m.in. ograniczenie zużycia węgla o około 25 tys. ton rocznie oraz redukcja emisji dwutlenku węgla o ponad 43 tys. t rocznie.

Wartość inwestycji wynosi około 340 mln zł. Jest wspierana finansowo przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotacją w kwocie ponad 270 mln zł – z czego ok. 70 mln zł stanowi dotacja, a 200 mln zł pożyczka. Warto wspomnieć, że w uroczystości podpisania aktu erekcyjnego Parku Zielonej Energii, 23 września br. wzięli udział m.in. Miłosz Motyka, minister energii, posłanka Gabriela Lenartowicz oraz Mateusz Pindel, prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.