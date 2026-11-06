Kalejdoskop ekologiczny

Mniej węgla i czystsze powietrze. Zobacz, co powstaje w Gliwicach

W Gliwicach rozpoczął się kolejny etap budowy Parku Zielonej Energii – jednej z istotnych inwestycji związanych z modernizacją lokalnego systemu ciepłowniczego i transformacją energetyczną regionu. Projekt realizowany przez PEC Gliwice łączy nowoczesne ciepłownictwo, kogenerację, magazynowanie ciepła oraz wykorzystanie energii słonecznej. 

Kajetan Berezowski

Kajetan Berezowski

6 listopada 2026, 13:04
źródło: Trybuna Górnicza

fot: materiały prasowe

fot: materiały prasowe

W Gliwicach rozpoczął się kolejny etap budowy Parku Zielonej Energii – jednej z istotnych inwestycji związanych z modernizacją lokalnego systemu ciepłowniczego i transformacją energetyczną regionu. Projekt realizowany przez PEC Gliwice łączy nowoczesne ciepłownictwo, kogenerację, magazynowanie ciepła oraz wykorzystanie energii słonecznej. 

Na większości obiektów technologicznych zakończono już zasadnicze prace przygotowawcze związane ze wzmocnieniem i przygotowaniem terenu. Wykonano makroniwelację oraz wzmocniono grunt poprzez palowanie. Kolejne etapy inwestycji weszły już w fazę robót konstrukcyjnych i instalacyjnych. Obecnie prowadzone są roboty instalacyjne pod kolejne obiekty, m.in. halę rozładunku, budynek socjalny z nastawnią, instalację odbioru odpadów paleniskowych oraz układ oczyszczania spalin.

– Park Zielonej Energii to jedna z najważniejszych inwestycji w historii naszego systemu ciepłowniczego. Widzimy już bardzo wyraźnie, jak projekt przechodzi z etapu przygotowań do intensywnej fazy budowy. Postęp prac na wielu obiektach jednocześnie pokazuje skalę tego przedsięwzięcia – podkreśla Krzysztof Szaliński, prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Gliwice.

Akumulator ciepła

Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów inwestycji będzie akumulator ciepła. Zbiornik osiągnie około 37 m wysokości, a jego pojemność wyniesie 12 tys. m sześc. – niemal tyle, ile mieści pięć basenów olimpijskich. Farma solarna ma stanowić integralną część Parku Zielonej Energii. Będzie się składała z czterech pól solarnych o łącznej mocy 13,2 MWt, obejmujących 1135 kolektorów słonecznych na powierzchni blisko 37 tys. mkw. Produkowane w ten sposób ciepło będzie zasilać miejską sieć ciepłowniczą, szczególnie w okresie wiosenno-letnim, kiedy zapotrzebowanie dotyczy głównie przygotowania ciepłej wody użytkowej. Gliwicka instalacja będzie największym tego typu obiektem współpracującym z systemem ciepłowniczym w Polsce – informują w gliwickim PEC.

– Farma solarna i magazyn ciepła będą ważnym uzupełnieniem całego systemu. Dzięki nim będziemy mogli w większym stopniu wykorzystywać odnawialne źródła energii oraz magazynować nadwyżki ciepła powstające w okresach niższego zapotrzebowania. To rozwiązania, które realnie zwiększą elastyczność i efektywność miejskiej sieci ciepłowniczej – dodaje prezes PEC-Gliwice.

Sercem Parku Zielonej Energii będzie blok energetyczny z kotłem wielopaliwowym pracującym w wysokosprawnej kogeneracji. Instalacja będzie mogła przetwarzać rocznie około 40 tys. ton odpadów komunalnych nienadających się do recyklingu, w tym paliwo alternatywne RDF i odpady wielkogabarytowe. Moc instalacji wyniesie około 21 MWt ciepła i do 4,63 MWe energii elektrycznej, co w skali roku pozwoli produkować 136 tys. MWh ciepła dla miejskiej sieci ciepłowniczej oraz ponad 20 tys. MWh energii elektrycznej. Instalacja zostanie wyposażona w nowoczesne systemy oczyszczania spalin – odpylania, odsiarczania i odazotowania – spełniające rygorystyczne normy środowiskowe. Z kolei magazyn ciepła będzie miał pojemność ok. 12 mln litrów wody.

Efektywne ciepłownictwo

– W ramach Parku Zielonej Energii tworzymy nowoczesny system, który zapewni mieszkańcom większe bezpieczeństwo energetyczne, lepszą jakość powietrza i większą niezależność miasta od zewnętrznych kryzysów. To odpowiedzialne myślenie o Gliwicach – nie tylko na najbliższe lata, ale na kolejne pokolenia – zwraca uwagę Katarzyna Kuczyńska-Budka, prezydent Gliwic.

Park Zielonej Energii to przykład inwestycji, w której transformacja energetyczna przekłada się na konkretne rozwiązania technologiczne i środowiskowe wspierające efektywność energetyczną, ograniczanie emisji oraz bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców. To także ważny krok w kierunku nowoczesnego i bardziej efektywnego ciepłownictwa, odpowiadającego na potrzeby mieszkańców oraz wyzwania związane z ochroną środowiska. Zakładane jest m.in. ograniczenie zużycia węgla o około 25 tys. ton rocznie oraz redukcja emisji dwutlenku węgla o ponad 43 tys. t rocznie.

Wartość inwestycji wynosi około 340 mln zł. Jest wspierana finansowo przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotacją w kwocie ponad 270 mln zł – z czego ok. 70 mln zł stanowi dotacja, a 200 mln zł pożyczka. Warto wspomnieć, że w uroczystości podpisania aktu erekcyjnego Parku Zielonej Energii, 23 września br. wzięli udział m.in. Miłosz Motyka, minister energii, posłanka Gabriela Lenartowicz oraz Mateusz Pindel, prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.

Powiązane tematy:

gliwice pec gliwice

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Kalejdoskop ekologiczny

Szkała w Radzionkowie: Niezwykła historia śląskiego górnictwa skalnego

Radzionkowska Szkała jest miejscem wyjątkowym na szlaku pamiątek poprzemysłowych Śląska. Barwy jesieni podkreślają jego urok jako lokalnego rezerwatu przyrody. Aż trudno uwierzyć, że ponad sto lat temu rozwijał się tu przemysł, eksploatowano wapienie. Dziś pamiątką po tamtych czasach są strome zbocza lasu i gdzieniegdzie wydobywające się spod ziemi skały.

Kalejdoskop ekologiczny

Zielone oazy na Śląsku z unikalnym wsparciem

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyznał dofinansowanie w ramach programu „Ochrona parków wpisanych do rejestru zabytków i parków o charakterze regionalnym”. Wsparciem objęto dziewięć wniosków, a łączna kwota przyznanego dofinansowania wynosi do 647 698,74 zł. To dobra wiadomość dla nas wszystkich, bowiem miejsca te oprócz ogromnej wartości przyrodniczej, pełnią istotną rolę w zachowaniu dziedzictwa kulturowego i historycznego. Dzięki wsparciu możliwe będzie zachowanie tych miejsc i ich walorów dla kolejnych pokoleń.

Kalejdoskop ekologiczny

Ciepło w domach i akceptowalne ceny. Jak będzie wyglądać transformacja polskiego ciepłownictwa?

Stabilne, bezpieczne i przystępne cenowo dostawy ciepła mają fundamentalne znaczenie dla jakości życia obywateli, funkcjonowania miast i lokalnych społeczności oraz zachowania spójności społecznej i gospodarczej kraju. Stopniowe odchodzenie od paliw kopalnych na rzecz źródeł nisko- i bezemisyjnych, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw ciepła oraz akceptowalnych kosztów dla odbiorców – to obecnie priorytetowe działania w tym sektorze.

Kalejdoskop ekologiczny

Energy Days z doradcą energetycznym

Idea jest taka, aby doradca energetyczny był do dyspozycji osób fizycznych, gmin, przedsiębiorstw oraz wspólnot i spółdzielni.