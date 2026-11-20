Są środki na przygotowanie dokumentacji dla 16 inwestycji przeciwpowodziowych i retencyjno-renaturyzacyjnych. Ponad 70 mln zł dofinansowania z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) trafi do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Przedsięwzięcia, których szacunkowa wartość przekracza 1,3 mld zł, zwiększą z pewnością bezpieczeństwo mieszkańców oraz wzmocnią odporność regionów na skutki zmian klimatu.

Przyznane pieniądze pozwolą na opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie analiz technicznych i środowiskowych oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, retencji i renaturyzacji wód. Kilka inwestycji realizowanych będzie w województwie śląskim. To m.in. przebudowa wałów na cieku Jasienica w Czechowicach-Dziedzicach, przygotowanie zabezpieczeń przeciwpowodziowych Cieszyna, przygotowanie zabezpieczeń przeciwpowodziowych zlewni cieku Starowiejskiego w Pszczynie, przebudowa i podwyższenie wałów przeciwpowodziowych rzeki Gostynki w Tychach – na odcinkach lewego i prawego wału oraz odbudowa koryta i umocnień rzeki Olzy w gminie Gorzyce, w tym usunięcie lokalnych wyrw i odbudowa fragmentów prawego brzegu rzeki na odcinku o długości około 5,85 km.

Umowy o dofinansowanie podpisali Robert Gajda, wiceprezes zarządu NFOŚiGW, oraz Mateusz Balcerowicz, prezes zarządu Wód Polskich.

Inwestycje na długie lata

– To inwestycja w bezpieczeństwo mieszkańców na wiele lat. Dzięki ponad 70 mln zł wsparcia z Funduszy Europejskich przygotujemy dokumentację dla 16 kluczowych przedsięwzięć o wartości przekraczającej 1,3 mld zł. To projekty, które mają ograniczać skutki powodzi w szczególności na terenach południowo-zachodniej części Polski dotkniętych powodzią z 2024 r., zwiększać odporność na zmiany klimatu i tworzyć podstawy dla kolejnych dużych inwestycji przeciwpowodziowych w Polsce – powiedział Mateusz Balcerowicz.

Przebudowa wałów przeciwpowodziowych na cieku Jasienica w Czechowicach-Dziedzicach była długo oczekiwana przez mieszkańców miasta. Na przygotowanie tej inwestycji przewidziano ponad 2 mln zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji, wykonanie niezbędnych analiz oraz uzyskanie decyzji administracyjnych. W Pszczynie planowane jest przygotowanie projektu zabezpieczenia przeciwpowodziowego zlewni cieku Staromiejskiego. Wartość tego etapu przekracza 1 mln zł. W Cieszynie na przygotowanie projektów związanych z ochroną miasta przed powodzią przewidziano około 4,3 mln zł. Planowane działania w Tychach obejmują odcinki lewego i prawego wału Gostynki. Przygotowanie dokumentacji będzie pierwszym etapem inwestycji, której celem jest poprawa ochrony przeciwpowodziowej terenów położonych w sąsiedztwie rzeki. Środki zostaną wykorzystane na opracowanie dokumentacji projektowej, przeprowadzenie analiz technicznych i środowiskowych oraz uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych. Prace przygotowawcze mają zakończyć się do 2029 r. Po ich wykonaniu Wody Polskie będą mogły rozpocząć starania o finansowanie robót budowlanych. Jednym z rozważanych źródeł są fundusze europejskie przewidziane na lata 2028-2034.

Konieczne ograniczanie ryzyka

Należy dodać, że znaczna część przedsięwzięć będzie realizowana na obszarze dorzecza Odry, gdzie kluczowe znaczenie ma wzmacnianie odporności na przyszłe wezbrania oraz ograniczanie ryzyka powodziowego.

– Prace przygotowawcze są kluczowym etapem każdego procesu inwestycyjnego. To właśnie na etapie opracowania dokumentacji, analiz i uzyskiwania niezbędnych decyzji tworzone są podstawy do skutecznej realizacji inwestycji, które w przyszłości zwiększą bezpieczeństwo powodziowe mieszkańców oraz odporność naszych regionów na skutki zmian klimatu – przyznał Jan Grygier, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

Inwestycje koncentrują się na wzmocnieniu systemu ochrony przeciwpowodziowej. W ramach przedsięwzięć przewidziano modernizację wałów przeciwpowodziowych, budowę i rozbudowę polderów oraz zbiorników retencyjnych, a także odbudowę rzek i infrastruktury dotkniętej skutkami powodzi.

– Zmiany klimatu sprawiają, że inwestycje zwiększające odporność na powodzie i poprawiające retencję wody stają się koniecznością. Dzięki ponad 70 mln zł wsparcia z programu FEnIKS przygotowanych zostanie 16 ważnych przedsięwzięć, które w kolejnych latach przełożą się na realne zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i ochronę infrastruktury. To przykład odpowiedzialnego planowania inwestycji, które łączą nowoczesne rozwiązania przeciwpowodziowe z działaniami wspierającymi środowisko i naturalną retencję wód – podkreślił Robert Gajda, wiceprezes zarządu NFOŚiGW.

Dofinansowanie projektów przygotowawczych realizowane jest w ramach programu FEnIKS, w działaniu „Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom”.

Odpowiedź na potrzeby samorządów

Warto wiedzieć, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach również wspiera inwestycje z dziedziny gospodarki wodnej. Doświadczyły tego m.in. Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej. WFOŚiGW dofinansował inwestycję, która poprawi stan infrastruktury wodociągowej i zwiększy bezpieczeństwo dostaw wody pitnej dla mieszkańców. Ostatnie wsparcie obejmuje modernizację i rozbudowę sieci wodociągowej w Cieszynie, w rejonie ulic Frysztackiej, Majowej oraz części ulicy Mokrej. Umowę podpisali Mateusz Pindel, prezes zarządu WFOŚiGW w Katowicach, oraz Beata Halama, prezes zarządu Spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano przebudowę i budowę infrastruktury wodociągowej wraz z przyłączami. Zakres prac obejmuje: 3776 m przebudowanej i nowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami, 47 przyłączy i przepięć wodociągowych, poprawę warunków zaopatrzenia w wodę dla 280 mieszkańców. Szczególnie istotnym efektem będzie ograniczenie strat wody. Zgodnie z założeniami inwestycji mają one spaść z poziomu 35,17 proc. do zaledwie 5 proc. Oznacza to bardziej efektywne wykorzystanie zasobów wodnych, poprawę sprawności infrastruktury oraz większe bezpieczeństwo dostaw. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach programu „Bezpieczeństwo dostaw wody pitnej na obszarze województwa śląskiego”.