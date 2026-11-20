W tym roku WFOŚiGW przeznaczył blisko pół miliona zł na wsparcie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

W tym roku WFOŚiGW przeznaczył blisko pół miliona zł na wsparcie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

W województwie śląskim działa 948 młodzieżowych i dziecięcych drużyn pożarniczych, które w sumie zrzeszają ponad 12,5 tys. młodych osób. Druhny i druhowie uczestniczyli w IV Kongresie Rozwojowym Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Województwa Śląskiego pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego, którego celem było rozwijanie umiejętności młodzieży, wymiana doświadczeń oraz promocja działalności tych organizacji.

Wydarzenie odbywało się na Stadionie Śląskim w Chorzowie i zgromadziło członków MDP oraz ich opiekunów z całego województwa. Organizatorzy przygotowali warsztaty i pokazy służb ratowniczych. Uczestnicy Kongresu mogli więc od kuchni poznać specyfikę działań tych jednostek, bliżej przyjrzeć się sprzętowi specjalistycznemu i porozmawiać o codziennych trudach strażackiej profesji. Wśród stref edukacyjnych znalazło się stoisko Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, promujące aktywny rozwój młodzieży poprzez edukację z zakresu bezpieczeństwa i budowania odporności społecznej. Dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja sprzętu Państwowej Straży Pożarnej.

Swoimi umiejętnościami pochwalili się funkcjonariusze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego PSP Bytom oraz Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej PSP Jastrzębie-Zdrój. Z kolei Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach zaprezentował młodym adeptom pożarnictwa kluczowe zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przygotowano m.in. mobilną strefę edukacyjną, w której główną atrakcją były dwa zaawansowane trenażery: symulator zderzeń – dobitnie obrazujący siły działające na ludzkie ciało podczas zderzenia czołowego, a także symulator dachowania pozwalający doświadczyć fizyki towarzyszącej wywróceniu się pojazdu. Oba urządzenia w namacalny i bezpieczny sposób uświadomiły młodzieży, jak fundamentalne znaczenie dla ratowania życia ma prawidłowe zapinanie pasów bezpieczeństwa. Doświadczenie przeciążeń na własnym przykładzie było dla wielu przyszłych ratowników nie lada przeżyciem.

Istotną rolę w rozwoju Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych pełnią obozy. Druhny i druhowie mogą doskonalić tam swoje umiejętności teoretyczne i praktyczne. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wspiera tego rodzaju działania.

– Rozwijanie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych to inwestycja w przyszłość mieszkańców regionu. Młodzi ludzie już na wczesnym etapie uczą się rozpoznawania zagrożeń, zasad bezpieczeństwa oraz odpowiedzialności za swoje otoczenie. Bezpieczny strażak to bezpieczni mieszkańcy. Inwestując w sprzęt, inwestujemy w bezpieczeństwo strażaków. Inwestując w Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, zapewniamy bezpieczeństwo nas wszystkich w przyszłości – podkreślił Mateusz Pindel.

Tylko w br. na wsparcie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Fundusz przeznaczył blisko pół miliona złotych.

Gośćmi tegorocznego Kongresu byli: st. bryg. Roman Klecha – zastępca śląskiego komendanta wojewódzkiego PSP, Henryk Kiepura – sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Marek Wójcik – wojewoda śląski oraz nadbryg. Grzegorz Szyszko – zastępca komendanta głównego PSP.

Wydarzenie zostało zorganizowane m.in. przez: miasto Żory, Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych województwa śląskiego oraz Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego. Kongres odbywał się na Stadionie Śląskim.

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze odgrywają znaczącą rolę w budowaniu świadomego i odpowiedzialnego społeczeństwa. Działalność MDP rozwija poczucie odpowiedzialności za drugiego człowieka, uczy współpracy, dyscypliny i działania w sytuacjach wymagających szybkiego reagowania. To także skuteczna forma edukacji w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz inwestycja w przyszłe pokolenia tych, którzy chcą angażować się w działalność ratowniczą i społeczną.