Zielona energia w firmie może być elementem strategii środowiskowej, a nie tylko deklaracją. Przedsiębiorstwa mogą korzystać z energii ze źródeł odnawialnych m.in. dzięki umowom PPA, a jej pochodzenie dokumentować za pomocą gwarancji pochodzenia. Rozwiązania te pozwalają zwiększać udział OZE, a także dokumentować działania na rzecz ograniczania wpływu firmy na środowisko.

Zielona energia w firmie może być elementem strategii środowiskowej, a nie tylko deklaracją. Przedsiębiorstwa mogą korzystać z energii ze źródeł odnawialnych m.in. dzięki umowom PPA, a jej pochodzenie dokumentować za pomocą gwarancji pochodzenia. Rozwiązania te pozwalają zwiększać udział OZE, a także dokumentować działania na rzecz ograniczania wpływu firmy na środowisko.

Zielona energia a ESG – jakie ma znaczenie?

ESG obejmuje m.in. wpływ przedsiębiorstwa na środowisko, sposób gospodarowania zasobami oraz działania klimatyczne. Raportowanie ESG staje się elementem zarządzania przedsiębiorstwem. Firmy, które uwzględniają te aspekty w swojej działalności, nie tylko wykorzystują je do podejmowania decyzji biznesowych, ale i budują wizerunek odpowiedzialnego partnera.

Jednym z obszarów związanych z OZE w strategii ESG jest sposób zakupu energii. Przedsiębiorstwo może np. korzystać z energii odnawialnej dla firm poprzez zawarcie umowy PPA. Certyfikowany Sprzedawca Energii jak E.ON przygotowuje wtedy ofertę na podstawie profilu zużycia i potrzeb firmy, a warunki kontraktu określają zasady zakupu energii w uzgodnionym okresie.

Jak zielona energia wspiera cele ESG firmy?

Korzystanie z energii ze źródeł odnawialnych może wspierać realizację środowiskowych celów ESG, m.in. poprzez ograniczanie emisji gazów cieplarnianych związanych ze zużyciem energii.

Jak już wspomniano, dobrym sposobem na realizację tych celów jest umowa PPA, która umożliwia korzystanie z energii z OZE bez konieczności budowy własnej instalacji. Energia może pochodzić od wybranego przez firmę wytwórcy albo być kupowana za pośrednictwem sprzedawcy.

Zielona energia i redukcja emisji CO2 to kwestie, które mogą wspierać realizację celów środowiskowych przedsiębiorstwa. Jedną z korzyści korzystania z rozwiązań opartych na energii odnawialnej, jest właśnie ograniczenie emisji CO2.

Energia elektryczna a ślad węglowy firmy i emisje Scope 2

Przy ocenie wpływu środowiskowego znaczenie ma również energia kupowana na potrzeby działalności. Dlatego relacja między zieloną energią a emisjami Scope 2 może być istotnym elementem planu dekarbonizacji przedsiębiorstwa.

Jak zmniejszyć emisje Scope 2? Jednym z dostępnych kierunków jest zwiększenie udziału energii z OZE, przy uwzględnieniu zasad stosowanych do kalkulacji emisji Scope 2.

Zielona energia a raportowanie ESG – jak potwierdzić pochodzenie energii?

Twoja firma może uzupełnić swoją strategię o gwarancje pochodzenia. Jeśli zdecydujesz się na zawarcie umowy z E.ON, to po zakupie gwarancji otrzymasz certyfikat potwierdzający ten zakup. To właśnie potwierdzenie zakupu energii pochodzącej z OZE pozwala udokumentować, że Twoja firma wspiera odnawialnye źródła energii.

Gwarancje pochodzenia są więc narzędziem, które umożliwia potwierdzenie zakupu określonej ilości zielonej energii i raportowanie ESG, czyli raportowanie danych środowiskowych.

Wymagania ESG kontrahentów i łańcuch dostaw

Kwestie środowiskowe coraz częściej wychodzą poza granice jednej organizacji. Przykładowo wiele firm obecnie wymaga od swoich dostawców i partnerów regularnego analizowania wpływu na klimat i środowisko oraz wdrażania działań ograniczających ten wpływ. Dotyczy to m.in. emisji gazów cieplarnianych i zużycia zasobów. To pokazuje, że ESG w łańcuchu dostaw może przekładać się na konkretne kryteria współpracy.

Czy kontrahenci mogą wymagać korzystania z zielonej energii? Tak, mogą wprowadzać własne wymagania środowiskowe wobec dostawców, zależnie od polityki zakupowej i warunków współpracy.

FAQ – Najczęściej zadawane pytania o zieloną energię w strategii energetycznej firmy

Przeczytaj odpowiedzi na częste pytania, które mogą Ci pomóc uwzględnić energię z OZE w strategii ESG swojego przedsiębiorstwa.

1. Jakie są najważniejsze korzyści z zielonej energii dla firmy?

Zielona energia może wspierać realizację celów środowiskowych firmy, działania na rzecz ograniczania emisji związanych ze zużyciem energii oraz spełnianie oczekiwań kontrahentów w zakresie ESG. Gwarancje pochodzenia pozwalają dodatkowo udokumentować pochodzenie energii z OZE.

2. Czy zielona energia dla firm wymaga własnej instalacji OZE?

Nie. Firma może korzystać z energii z OZE bez konieczności budowy własnej instalacji, np. w ramach umowy PPA zawartej z wytwórcą energii odnawialnej lub za pośrednictwem sprzedawcy energii

3. Jak zielona energia w firmie może wspierać relacje z kontrahentami?

Korzystanie z energii z OZE może wspierać realizację celów środowiskowych firmy i stanowić odpowiedź na wymagania ESG kontrahentów. Gwarancje pochodzenia pozwalają dodatkowo udokumentować pochodzenie określonej ilości energii z odnawialnych źródeł.