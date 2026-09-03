Energetyka

Zielińska: Jesteśmy w kontakcie ze stroną czeską ws. projektów budowy SMR

Polskie służby środowiskowe są w stałym kontakcie ze stroną czeską ws. projektów budowy w Czechach małych reaktorów modułowych SMR - przekazała wiceminister klimatu Urszula Zielińska. Nie ma dotąd oficjalnych informacji ws. lokalizacji SMR w przygranicznych Dziećmorowicach (Śląskie) - dodała.

Pap

3 września 2026, 19:00
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: ARC

W Czechach powstaną małe reaktory modułowe SMR

fot: ARC

Polskie służby środowiskowe są w stałym kontakcie ze stroną czeską ws. projektów budowy w Czechach małych reaktorów modułowych SMR - przekazała wiceminister klimatu Urszula Zielińska. Nie ma dotąd oficjalnych informacji ws. lokalizacji SMR w przygranicznych Dziećmorowicach (Śląskie) - dodała.

Jedną z potencjalnych lokalizacji projektów SMR w Czechach jest dotąd węglowa Elektrownia Dziećmorowice (cz. Elektrárna Dětmarovice), położona w Dziećmorowicach w czeskim kraju morawsko-śląskim. Znajduje się ona kilkaset metrów od przebiegającej wzdłuż rzeki Olzy granicy z Polską, za którą znajdują się gminy powiatu wodzisławskiego, m.in. Godów.

O transgraniczne oddziaływanie inwestycji w SMR-y w Republice Czeskiej zapytała podczas czwartkowej sesji pytań bieżących w Sejmie posłanka KO Gabriela Lenartowicz. Jak zaznaczyła, lokalizacja w Dziećmorowicach budzi uzasadnione zainteresowanie i obawy mieszkańców oraz samorządów woj. śląskiego, jednak nie ma dotąd na ten temat żadnej bezpośredniej informacji z polskich źródeł.

Temat monitorowany na bieżąco

Odpowiadając, wiceminister klimatu i środowiska Urszula Zielińska wskazała, że kwestie związane z możliwymi lokalizacjami SMR w Republice Czeskiej na bieżąco monitoruje Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, a temat jest systematycznie podnoszony podczas spotkań polsko-czeskiej grupy roboczej ds. ocen oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.

Ostatnie takie spotkanie, na którym podjęto temat SMR-ów, odbyło się w maju 2025 r., a kolejne jest zaplanowane na 15-16 października br. Wiceminister zastrzegła, że właśnie te spotkania są forum wymiany podstawowych informacji pomiędzy organami obu państw w sytuacji, gdy nie zostały jeszcze wszczęte oficjalne postępowania ws. transgranicznego oddziaływania na środowisko.

- 15-16 października na kolejnym spotkaniu grupy roboczej przedstawiciele GDOŚ będą ponownie zwracać się do Ministerstwa Środowiska Republiki Czeskiej o aktualne informacje dotyczące statusu wszystkich lokalizacji, które są w dyskusji, i ewentualnych planów inwestycyjnych - zapowiedziała Zielińska.

Lokalizacja w Dziećmorowicach

Dodała, że zgodnie z informacjami, które stronie polskiej przekazały czeskie ministerstwo środowiska oraz organy odpowiedzialne za rozwój sektora energetycznego, lokalizacja w Dziećmorowicach nie jest obecnie preferowaną dla wdrożenia technologii SMR, lecz jedną z analizowanych. 

- To oficjalne stanowisko czeskiego ministerstwa środowiska na nasze zapytanie - uściśliła wiceszefowa MKiŚ.

Przyznała, że ponieważ informacje medialne wskazują, iż lokalizacja ta może być jednak preferowana, organy ochrony środowiska pozostają w stałym kontakcie z Czechami i konsekwentnie sygnalizują konieczność szczegółowego przeanalizowania wszelkich potencjalnych oddziaływań transgranicznych na terytorium Polski.

- W przypadku podjęcia przez stronę czeską starań w zakresie uzyskania decyzji dla tej konkretnej lokalizacji zastosowane będą instrumenty prawa międzynarodowego i unijnego, które gwarantują nam i społeczeństwu, w szczególności przygranicznym gminom, pełen udział w procedurze oceny oddziaływania na środowisko na zasadzie strony - stwierdziła Zielińska.

Przypomniała, że podstawą prawną są tu tzw. Konwencja z Espoo, czyli konwencja o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, jak i dyrektywa 2011/92 Unii Europejskiej, tzw. dyrektywa EAA (European Accessibility Act) zapewniająca Polsce jako państwu potencjalnie narażonemu na oddziaływanie prawo do udziału w postępowaniu na zasadzie strony.

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