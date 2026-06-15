Zdrowie, bezpieczeństwo i dobrostan są ważne w środowisku pracy

Zdrowie, bezpieczeństwo i dobrostan to jednej z ważniejszych elementów środowiska pracy - wskazało na nie 47 proc. firm w Europie i 39 proc. w Polsce - wynika z badania ISS. Polskie przedsiębiorstwa częściej stawiały jednak na optymalizację kosztów i efektywność - dodano.

Zdrowie, bezpieczeństwo i dobrostan to jednej z ważniejszych elementów środowiska pracy - wskazało na nie 47 proc. firm w Europie i 39 proc. w Polsce - wynika z badania ISS. Polskie przedsiębiorstwa częściej stawiały jednak na optymalizację kosztów i efektywność - dodano.

Z raportu ISS "Środowisko pracy w punkcie napięcia. Jak zamknąć lukę między kosztami a efektywnością organizacji" wynika, że 69 proc. polskich firm wymieniało optymalizację kosztów i efektywności wśród głównych priorytetów w obszarze środowiska pracy na najbliższe 12 miesięcy. Średnia dla Europy to 61 proc.

Polscy przedsiębiorcy rzadziej uważali, że środowisko pracy jest istotne w przyciąganiu i utrzymywaniu pracowników; w Polsce czynnik ten wymieniało 29 proc. respondentów, podczas gdy średnia europejska wyniosła 41 proc.

Jednym z ważnych elementów nowoczesnego środowiska pracy były: zdrowie, bezpieczeństwo i dobrostan; w Europie wskazywało na nie 47 proc. liderów, a w Polsce 39 proc. "To pokazuje, że w Polsce kwestie dobrostanu są częściej rozpatrywane razem z efektywnością, kosztami i wykorzystaniem przestrzeni" - stwierdzili autorzy badania.

Dodali, że polskie firmy patrzyły na środowisko pracy bardziej pragmatycznie - przez pryzmat efektywności kosztowej, wykorzystania przestrzeni, modelu hybrydowego i kontroli operacyjnej. "Jednocześnie właśnie tutaj pojawia się przestrzeń do dalszego rozwoju: coraz więcej firm zaczyna dostrzegać, że dobrze zaprojektowane i zarządzane środowisko pracy może wspierać nie tylko efektywność biznesu, ale również atrakcyjność organizacji na rynku pracy, współpracę zespołów i długofalowe zaangażowanie pracowników" - podali.

Odsetek polskich firm, których zdaniem środowisko pracy ma istotny wpływ na wyniki organizacji, był wyższy od średniej dla świata - 88 wobec 83 proc. - podano. Autorzy badania zwrócili też uwagę, że jedną z najwyraźniejszych różnic między Polską a Europą dotyczyła znaczenia pracy hybrydowej i wykorzystaniu przestrzeni. "W Polsce te obszary są wskazywane znacznie częściej jako czynniki wpływające na zmiany w środowisku pracy niż przeciętnie w Europie - 33 proc. wobec 20 proc." - poinformowali autorzy.

Raport ISS został opracowany na podstawie opinii 3 tys. liderów biznesu z 28 krajów i 24 branż.

Firma ISS podaje, że zatrudnia blisko 320 tys. pracowników, którzy administrują nieruchomościami.