Górnictwo

Zawsze idą po żywego – ta maksyma przyświeca ratownikom górniczym. Ilu jest ich w kraju?

W Polsce działają 33 kopalniane stacje ratownictwa górniczego i trzy kopalniane punkty ratownictwa górniczego.

Kajetan Berezowski

Kajetan Berezowski

9 lipca 2026, 14:00
źródło: portal gospodarka i ludzie

Według danych WUG łączna liczba ratowników w zakładach górniczych na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosiła 4 313 osób

W Polsce działają 33 kopalniane stacje ratownictwa górniczego i trzy kopalniane punkty ratownictwa górniczego.

W 2025 r. jednostki ratownictwa górniczego brały udział w 26 akcjach ratowniczych w zakładach górniczych. Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego i podległe jej okręgowe stacje ratownictwa górniczego uczestniczyły w 13 akcjach ratowniczych, w tym w siedmiu przeciwpożarowych, dwóch zawałowych i dwóch związanych z penetracją wyrobisk, i po jednej, które związane były z wyrzutem gazów (metanu) i skał oraz z katastrofą budowlaną.

Jednostka Ratownictwa Górniczo-Hutniczego KGHM Polska Miedź w Lubinie uczestniczyła w 11 akcjach ratowniczych, w tym w piciu przeciwpożarowych i sześciu zawałowych.

Oddział Ratownicza Stacja Górnictwa Otworowego Upstream Polska w Krakowie uczestniczył w dwóch planowanych akcjach ratowniczych związanych z wymianą głowic.

W 2025 r. nie odnotowano wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń podczas prowadzenia akcji ratowniczych.

W Polsce działają 33 kopalniane stacje ratownictwa górniczego i trzy kopalniane punkty ratownictwa górniczego. W zakładach górniczych wydobywających ropę naftową i gaz ziemny oraz siarkę metodą podziemnego wytopu utrzymywanych było pięć zakładowych stacji (drużyn) ratownictwa górniczego.

Łączna liczba ratowników w zakładach górniczych na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosiła 4 313 osób, w tym: 3 499 ratowników pracowało w kopalniach węgla kamiennego (w tym 20,9 proc. osób dozoru);  504 w zakładach górniczych wydobywających rudy miedzi (w tym 56,5 proc. osób dozoru) i 310 ratowników w pozostałych zakładach (w tym 51,9 proc. osób dozoru).

Centralnej Stacja Ratownictwa Górniczego w Bytomiu do końca 2025 r. podlegały trzy okręgowe stacje ratownictwa górniczego. Warto wiedzieć, że CSRG utworzona została jako podmiot prawa handlowego i pełni służbę na rzecz zakładów górnictwa węgla kamiennego i innych surowców mineralnych.

Oddział/Jednostka Ratownictwa Górniczo-Hutniczego KGHM Polska Miedź w Lubinie to służba ratownictwa przedsiębiorcy KGHM Polska Miedź. Zabezpiecza kopalnie rud miedzi oraz kopalnię gipsu i anhydrytu Nowy Ląd. 

Z kolei ORLEN Oddział Ratownicza Stacja Górnictwa Otworowego Upstream Polska w Krakowie, zorganizowana została jako służba ratownictwa przedsiębiorcy. Pełni służbę na rzecz zakładów górnictwa otworowego, w szczególności poszukujących i wydobywających węglowodory.

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