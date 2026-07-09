Według danych WUG łączna liczba ratowników w zakładach górniczych na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosiła 4 313 osób

W 2025 r. jednostki ratownictwa górniczego brały udział w 26 akcjach ratowniczych w zakładach górniczych. Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego i podległe jej okręgowe stacje ratownictwa górniczego uczestniczyły w 13 akcjach ratowniczych, w tym w siedmiu przeciwpożarowych, dwóch zawałowych i dwóch związanych z penetracją wyrobisk, i po jednej, które związane były z wyrzutem gazów (metanu) i skał oraz z katastrofą budowlaną.

Jednostka Ratownictwa Górniczo-Hutniczego KGHM Polska Miedź w Lubinie uczestniczyła w 11 akcjach ratowniczych, w tym w piciu przeciwpożarowych i sześciu zawałowych.

Oddział Ratownicza Stacja Górnictwa Otworowego Upstream Polska w Krakowie uczestniczył w dwóch planowanych akcjach ratowniczych związanych z wymianą głowic.

W 2025 r. nie odnotowano wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń podczas prowadzenia akcji ratowniczych.

W Polsce działają 33 kopalniane stacje ratownictwa górniczego i trzy kopalniane punkty ratownictwa górniczego. W zakładach górniczych wydobywających ropę naftową i gaz ziemny oraz siarkę metodą podziemnego wytopu utrzymywanych było pięć zakładowych stacji (drużyn) ratownictwa górniczego.

Łączna liczba ratowników w zakładach górniczych na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosiła 4 313 osób, w tym: 3 499 ratowników pracowało w kopalniach węgla kamiennego (w tym 20,9 proc. osób dozoru); 504 w zakładach górniczych wydobywających rudy miedzi (w tym 56,5 proc. osób dozoru) i 310 ratowników w pozostałych zakładach (w tym 51,9 proc. osób dozoru).

Centralnej Stacja Ratownictwa Górniczego w Bytomiu do końca 2025 r. podlegały trzy okręgowe stacje ratownictwa górniczego. Warto wiedzieć, że CSRG utworzona została jako podmiot prawa handlowego i pełni służbę na rzecz zakładów górnictwa węgla kamiennego i innych surowców mineralnych.

Oddział/Jednostka Ratownictwa Górniczo-Hutniczego KGHM Polska Miedź w Lubinie to służba ratownictwa przedsiębiorcy KGHM Polska Miedź. Zabezpiecza kopalnie rud miedzi oraz kopalnię gipsu i anhydrytu Nowy Ląd.

Z kolei ORLEN Oddział Ratownicza Stacja Górnictwa Otworowego Upstream Polska w Krakowie, zorganizowana została jako służba ratownictwa przedsiębiorcy. Pełni służbę na rzecz zakładów górnictwa otworowego, w szczególności poszukujących i wydobywających węglowodory.