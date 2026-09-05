Zawody ratowników górniczych. Pokazali świetną formę

Jubileuszowe, XXV Zawody Górniczych Zastępów Ratowniczych „Sobin 2026” zgromadziły ratowników i strażaków, którzy na co dzień dbają o bezpieczeństwo pracowników KGHM. Tegoroczna edycja była okazją do sprawdzenia przygotowania zespołów w formule łączącej rywalizację, współpracę i wymianę doświadczeń.

Ratownicy KGHM od lat należą do grona najlepszych w kraju

Jubileuszowe, XXV Zawody Górniczych Zastępów Ratowniczych „Sobin 2026” zgromadziły ratowników i strażaków, którzy na co dzień dbają o bezpieczeństwo pracowników KGHM. Tegoroczna edycja była okazją do sprawdzenia przygotowania zespołów w formule łączącej rywalizację, współpracę i wymianę doświadczeń.

– Jubileuszowa edycja zawodów pokazała, jak wysoki poziom przygotowania prezentują nasze zastępy ratownicze. W takich sprawdzianach liczy się nie tylko indywidualna wiedza czy sprawność, ale przede wszystkim zgranie zespołu, opanowanie i umiejętność podejmowania decyzji pod presją. To elementy, które w realnych działaniach ratowniczych bezpośrednio przekładają się na bezpieczeństwo pracowników KGHM – mówi Marcin Górski, dyrektor naczelny Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego KGHM.

Pięć konkurencji, jeden cel

Uczestnicy rywalizowali w pięciu konkurencjach odzwierciedlających różne obszary pracy ratowników. Zawody objęły test wiedzy teoretycznej, zadania z obsługi i mechaniki sprzętu ratowniczego, konkurencję z zakresu pierwszej pomocy, działania wysokościowe oraz tor przeszkód dla ratowników.

Każda z konkurencji pozwoliła sprawdzić inny obszar przygotowania ratowników – od decyzji podejmowanych pod presją czasu, przez umiejętność wykorzystania specjalistycznego sprzętu, po współpracę w sytuacjach wymagających dużej sprawności fizycznej i technicznej. Wspólnym mianownikiem pozostawało bezpieczeństwo: ratowników oraz pracowników, którym w razie potrzeby niosą pomoc.

Rywalizacja, która wzmacnia bezpieczeństwo

Zawody są dla ratowników praktycznym sprawdzianem procedur, sprzętu i współpracy w warunkach możliwie zbliżonych do realnych działań. Pozwalają także porównać doświadczenia między zastępami i wzmacniać standardy, które na co dzień decydują o skuteczności reagowania w sytuacjach zagrożenia.