Gospodarka

Zatrzymano 50-latka z Mysłowic, który miał 610 tys. sztuk nielegalnych papierosów

Funkcjonariusze Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach i mysłowiccy policjanci wykryli i zabezpieczyli nielegalne wyroby tytoniowe o wartości niemal 700 tys. zł. W związku ze sprawą służby zatrzymały 50-letniego mieszkańca Mysłowic.

Monika Krezel

Monika Krężel

7 sierpnia 2026, 08:53
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: KAS

Funkcjonariuszom towarzyszył pies służbowy śląskiej KAS, przeszkolony do wykrywania tytoniu

fot: KAS

Funkcjonariusze Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach i mysłowiccy policjanci wykryli i zabezpieczyli nielegalne wyroby tytoniowe o wartości niemal 700 tys. zł. W związku ze sprawą służby zatrzymały 50-letniego mieszkańca Mysłowic.

Funkcjonariusze Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach (ŚUCS), działając z policjantami Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach, wykryli i zabezpieczyli ponad 610 tys. papierosów oraz 49 kg tytoniu bez polskich znaków akcyzy. W związku ze sprawą zatrzymano mężczyznę, który usłyszał zarzut paserstwa akcyzowego.

Na podstawie wcześniej zgromadzonych informacji, funkcjonariusze wytypowali do kontroli samochód marki Opel, którym mogły być przewożone wyroby akcyzowe bez polskich znaków akcyzy. Założenia te okazały się słuszne. W trakcie kontroli drogowej mundurowi znaleźli w pojeździe 20 920 szt. papierosów bez wymaganych oznaczeń.

Dalsze czynności doprowadziły funkcjonariuszy do miejsca parkowania innego pojazdu użytkowanego przez 50-letniego mieszkańca Mysłowic. Podczas przeszukania Służba Celno-Skarbowa zabezpieczyła kolejne 584 640 szt. papierosów bez polskich znaków akcyzy.

To nie koniec. W lokalach użytkowanych przez zatrzymanego ŚUCS wykrył ponad 49 kg tytoniu i 5 240 szt. papierosów. W jednym z mieszkań służby również znalazły broń czarnoprochową oraz magazynek.

Podczas przeszukania samochodów i nieruchomości funkcjonariuszom towarzyszył pies służbowy śląskiej KAS, przeszkolony do wykrywania tytoniu.

Prawie 1 mln zł niezapłaconego podatku

Łącznie podczas akcji mundurowi zabezpieczyli 610 800 szt. papierosów oraz 49 kg tytoniu bez polskich znaków akcyzy. Gdyby nielegalny towar trafił do sprzedaży, straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconego podatku akcyzowego wyniosłyby co najmniej 923 798 zł. Szacunkowa wartość rynkowa zabezpieczonych wyrobów to 680 558 zł.

Zatrzymany mężczyzna usłyszał zarzut paserstwa akcyzowego z art. 65 Kodeksu karnego skarbowego. Sprawa pozostaje w toku.

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