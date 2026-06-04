Zatrudnienie w górnictwie spada, kurczą się też kopalniane zwały

Agencja Rozwoju Przemysłu przedstawiła kolejny raport na temat wydobycia i sprzedaży węgla kamiennego, a także zatrudnienia w górnictwie. Dane dotyczą kwietnia 2026 r. ARP podaje informacje na początku drugiego miesiąca przypadającego po podsumowywanym.

Agencja Rozwoju Przemysłu przedstawiła kolejny raport na temat wydobycia i sprzedaży węgla kamiennego, a także zatrudnienia w górnictwie. Dane dotyczą kwietnia 2026 r. ARP podaje informacje na początku drugiego miesiąca przypadającego po podsumowywanym.

Katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu stale monitoruje rynek węgla. Z danych opublikowanych na początku czerwca wynika, że w kwietniu 2026 r. wydobycie węgla kamiennego przez polskie kopalnie wyniosło 3,446 mln ton. W marcu tego roku kopalnie wydobyły 3,778 mln ton, a w lutym 3,491 mln ton. Co ciekawe, w listopadzie 2025 roku wydobycie wyniosło 4,130 mln ton.

Jeśli chodzi o sprzedaż węgla, z danych ARP wynika, że w kwietniu 2026 r. wyniosła ona 3,908 mln ton. Miesiąc wcześniej była wyższa – 3,966 mln ton. W grudniu 2025 r. wyniosła 4,112 mln ton.

Ze statystyk wynika, że cały czas spada zatrudnienie w górnictwie. W kwietniu 2026 r. wyniosło ono 69 tys. 199 osób. W styczniu tego roku - 71 tys. 245 osób. Dokładnie rok temu, w kwietniu 2025 r. zatrudnienie w sektorze wyniosło 72 tys. 813 osób.

Warto zwrócić jeszcze uwagę na stan zapasów węgla kamiennego. Ze statystyk Agencji wynika, że te się mocno kurczą. W kwietniu 2026 r. na zwałach było 3,200 mln ton węgla. W marcu ta liczba wyniosła 3,670 mln ton, w lutym 3,882 mln ton. Przykładowo – w listopadzie 2025 r. na zwałach było aż 5,385 mln ton.