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Górnictwo

Zatrudnienie w górnictwie poniżej 68 tys. etatów. Od początku roku zmalało już o 4 tys. miejsc pracy

Według danych Agencji Rozwoju Przemysłu w branży górnictwa węgla kamiennego w Polsce w dniu 31 maja br. zatrudnionych było 67 427 osób.

Tomasz Czoik

Tomasz Czoik

22 lipca 2026, 14:23

fot: Jarosław Galusek/ARC

W branży górnictwa węgla kamiennego pracuje obecnie poniżej 68 tys. osób

fot: Jarosław Galusek/ARC

Według danych Agencji Rozwoju Przemysłu w branży górnictwa węgla kamiennego w Polsce w dniu 31 maja br. zatrudnionych było 67 427 osób.

Duży wpływ na tempo spadku zatrudnienia w branży ma fakt, że spółki węglowe - za sprawą znowelizowanej ustaw górniczej - oferują chętnym na odejście z pracy osłony socjalne (np. jednorazowe odprawy pieniężne czy urlopy górnicze). Tylko w PGG w ciągu tego roku redukcja zatrudnienia ma wynieść około 5 tys. osób (do osób, które skorzystają z osłon socjalnych dojdą jeszcze w tym przypadku emeryci górniczy).

- Zatrudnienie w górnictwie wciąż szybuje w dół. W maju ubyło 1772 etatów - to największy miesięczny spadek od 2008 roku! Rok do roku zatrudnienie spadło natomiast o 5226 osób - to z kolei największy taki spadek od 2017 roku - komentują przedstawiciele Fundacji Instrat, która co miesiąc przygotowuje Przegląd Węglowy, czyli zestaw statystyk dotyczący aktualnej kondycji branży górniczej.

W bazach Agencji Rozwoju Przemysłu można znaleźć statystyki dotyczące zatrudnienia w górnictwie od stycznia 2007 roku - wówczas w branży pracowało 119 008 osób.

 

 

 

 

 

 

Zatrudnienie w górnictwie wciąż szybuje w dół. W maju ubyło 1772 etatów - to największy miesięczny spadek od 2008 roku! Rok do roku zatrudnienie spadło natomiast o 5226 osób - to z kolei największy taki spadek od 2017 roku.

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