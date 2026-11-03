Kraj i Świat

Zaświadczenie z ZUS po kilku kliknięciach

Gdy bank lub urząd potrzebuje potwierdzenia danych, dotyczących np. rozliczeń z tytułu składek na ubezpieczenia, zatrudnienia czy pobieranych świadczeń, nie trzeba składać do ZUS tradycyjnego wniosku o wydanie zaświadczenia. Odpowiedni dokument można przygotować samodzielnie na portalu eZUS, w aplikacji mZUS lub mZUS dla Płatnika. Z takiej możliwości skorzystało już wiele osób i firm – łącznie klienci ZUS samodzielnie utworzyli ponad pół miliona zaświadczeń. 

Aldona Cichy

Opracowała: Aldona Minorczyk-Cichy

3 listopada 2026, 19:00
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: ARC/Andrzej Bęben

ZUS uprościł kolejne procedury

fot: ARC/Andrzej Bęben

Gdy bank lub urząd potrzebuje potwierdzenia danych, dotyczących np. rozliczeń z tytułu składek na ubezpieczenia, zatrudnienia czy pobieranych świadczeń, nie trzeba składać do ZUS tradycyjnego wniosku o wydanie zaświadczenia. Odpowiedni dokument można przygotować samodzielnie na portalu eZUS, w aplikacji mZUS lub mZUS dla Płatnika. Z takiej możliwości skorzystało już wiele osób i firm – łącznie klienci ZUS samodzielnie utworzyli ponad pół miliona zaświadczeń. 

Wiele instytucji – np. banki czy urzędy lub instytucje przyznające różnego typu dotacje bądź świadczenia socjalne – wymaga od firm i obywateli potwierdzania stanu faktycznego, np. w zakresie ich finansów (zarobków, rozliczeń zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia) lub zatrudnienia czy pobieranych świadczeń. 

- Ponieważ ZUS dysponuje dużym zakresem takich informacji, osoby prywatne i przedsiębiorcy często zwracają się z wnioskiem o wystawienie zaświadczenia z takim informacjami, aby przedstawić je w innej instytucji. Klienci ZUS mogą wystąpić o zaświadczenie na wiele różnych sposobów (podczas wizyty w placówce ZUS, elektronicznie – za pośrednictwem portalu eZUS lub przesyłając wniosek pocztą tradycyjną), ale jest też możliwość samodzielnego załatwienia takiej sprawy – szybko i wygodnie – informuje Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim. 

Na portalu eZUS, w aplikacji mZUS (dla klientów indywidualnych) i aplikacji mZUS dla Płatnika można samodzielnie – bez składania wniosku – tworzyć elektroniczne dokumenty z wybranymi danymi z konta w ZUS. 

- Różne grupy klientów (ubezpieczeni, świadczeniobiorcy, płatnicy składek) mają różne możliwości – w zależności od tego, jakie dane na ich temat gromadzi ZUS. W taki sposób można utworzyć zaświadczenie z informacją o saldzie na koncie płatnika składek, o stanie rozliczeń za ostatnie 12 miesięcy, o liczbie ubezpieczonych, o wysokości podstawy wymiaru składek czy o wysokości pobieranego z ZUS świadczenia. Dokument jest gotowy w ciągu kilku minut. Samodzielnie utworzone zaświadczenia mają moc zrównaną z zaświadczeniami tradycyjnie wystawianymi przez ZUS – tłumaczy rzeczniczka.

Wykorzystanie tej usługi stale rośnie. Najczęściej korzystają z niej ubezpieczeni, którzy utworzyli już ponad 350 tys. zaświadczeń. Płatnicy składek skorzystali z możliwości samodzielnego utworzenia zaświadczenia z danymi z ZUS prawie 163 tys. razy, a świadczeniobiorcy wystawili sobie prawie 24 tys. tych elektronicznych dokumentów. 

Jak samodzielnie utworzyć zaświadczenie z danymi z ZUS

Aby samodzielnie utworzyć zaświadczenie z danymi z ZUS, trzeba:

  • mieć konto w portalu eZUS lub być do niego upoważnionym,
  • opcjonalnie pobrać ze sklepu Google Play lub App Store aplikację mobilną mZUS lub mZUS dla Płatnika i połączyć ją z kontem eZUS,
  • zalogować się do swojego konta w portalu eZUS i przejść do odpowiedniej części serwisu (ubezpieczeni znajdą tę funkcję w zakładce „Ubezpieczony”, w menu „Zaświadczenia – ubezpieczenia”, świadczeniobiorcy powinni wybrać zakładkę „Świadczeniobiorca”, a następnie „Moje dane – zaświadczenia” a płatnicy składek skorzystają z „Katalogu usług”) lub skorzystać z odpowiedniej funkcji w aplikacji mobilnej.

Następnie trzeba wskazać dane, które mają znaleźć się w zaświadczeniu. Na podstawie tego wyboru – w trybie online - tworzy się dokument, który można zapisać jako plik PDF, XML lub wysłać mailem na dowolnie wskazany adres (załącznik z zaświadczeniem jest zaszyfrowany hasłem). Można go też wydrukować. 

Elektroniczny dokument z pieczęcią ZUS

Samodzielnie utworzone zaświadczenie z danymi z ZUS są opatrzone kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną ZUS. Jest to dowód, że dokument został utworzony w systemie informatycznym ZUS. Ważność pieczęci można sprawdzić, klikając w jej ikonę. Podczas sprawdzania pieczęci pojawia się też informacja, czy dokument nią opatrzony nie został zmieniony. 

Dodatkowo pracownik banku czy urzędu, do którego przekazane zostanie zaświadczenie, może sprawdzić jego autentyczność w wyszukiwarce udostępnionej na stronie zus.pl. Każdy dokument zawiera dane, które pozwalają na jego jednoznaczną identyfikację: unikalny numer (znak) i datę utworzenia. Aby potwierdzić autentyczność dokumentu, trzeba podać te dane. Po wyszukaniu dokumentu można wyświetlić jego zawartość.

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