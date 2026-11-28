Po zbudowaniu połowy wiaduktu kolejowego linii Katowice – Sosnowiec nad ul. Lwowską w Katowicach PKP Polskie Linie Kolejowe otworzą w sobotę 28 listopada br. możliwość przejazdu poniżej. To kolejny etap prac przy modernizacji katowickiego węzła kolejowego. Ul. Lwowska jest główną trasą dojazdową z centrum miasta do katowickiej dzielnicy Szopienice. Przecina ją m.in. wiadukt modernizowanej od 2024 r. linii kolejowej nr 1 (E 65).

Po zbudowaniu połowy wiaduktu kolejowego linii Katowice – Sosnowiec nad ul. Lwowską w Katowicach PKP Polskie Linie Kolejowe otworzą w sobotę 28 listopada br. możliwość przejazdu poniżej. To kolejny etap prac przy modernizacji katowickiego węzła kolejowego. Ul. Lwowska jest główną trasą dojazdową z centrum miasta do katowickiej dzielnicy Szopienice. Przecina ją m.in. wiadukt modernizowanej od 2024 r. linii kolejowej nr 1 (E 65).

Zamknięcie ulicy i trasy objazdowe

Do połowy lipca br. zarządca nie ingerował w ten obiekt, prowadząc prace w pobliżu – budując m.in. nowe wiadukty dwujezdniowej ul. Bagiennej (droga krajowa nr 79). Zamknięcie ul. Lwowskiej nastąpiło 18 lipca br., a objazdy poprowadzono stamtąd w kierunku Placu Powstańców Śląskich w Szopienicach: ul. Bagienną, otwartą wówczas w pełni po zbudowaniu nowych wiaduktów nad tą samą linią kolejową i dalej ulicami Obrońców Westerplatte, Hallera i Bednorza.

Nowa część wiaduktu dla pociągów

W rejonie ul. Lwowskiej, aby zachować ruch kolejowy, w pierwszym, zakończonym właśnie etapie powstała część docelowego wiaduktu, na której ułożono tory. Pociągi zostaną skierowane na nową część wiaduktu 13 grudnia. Następnie, już wiosną przyszłego roku, prace przeniosą się na sąsiednią część obiektu.

Czasowy przejazd i dalszy harmonogram

Samochody wrócą więc w sobotę na ul. Lwowską czasowo, po wykonaniu pierwszego etapu budowy, do maja 2027 r. Potem przejazd znów zostanie zamknięty do zakończenia wszystkich prac, co jest planowane na II kwartał 2028 r.

Szerszy wiadukt z chodnikami i drogami rowerowymi

Nowy wiadukt kolejowy nad ul. Lwowską będzie szerszy i dostosowany do nowego układu 6-torowego. Powstanie konstrukcja z większym, niż dotąd, prześwitem między drogą a obiektem. Ulica pod wiaduktem zyska chodniki i drogi rowerowe po obu stronach jezdni. PKP PLK wskazały, że ruch pieszych w czasie wszystkich prac nad ul. Lwowską jest utrzymywany, a pociągi kursują zgodnie z rozkładem.

Zmiany w komunikacji miejskiej

W związku z sobotnim powrotem ruchu pod wiadukt nad ul. Lwowską zmiany obejmą siedem linii autobusowych: 44, 72, 74, 108, 109, 695 i 920 wrócą z tras objazdowych i ponownie będą zatrzymywały się na stałych przystankach. Zawieszona zostanie zastępcza linia Z-2, kursująca na trasie Szopienice Bednorza – Nikiszowiec Lodowisko. Jedyną zmianą, która została wprowadzona w lipcu br., a zostanie utrzymana, dotyczy trasy linii 70. Autobusy nadal będą pomijać przystanki Szopienice PKP, Wilhelmina Skrzyżowanie, Wilhelmina Zespół Szkół i Wilhelmina Krakowska, a będą jeździły obsługując przystanki Szopienice Muzeum Walcownia i Szopienice Hala Sportowa.

Największe zamówienie w ramach modernizacji E 65

Prace PLK w katowickim węźle kolejowym są największym zamówieniem w ramach przebudowy połączenia kolejowego E 65 od Będzina przez Sosnowiec, Katowice, Tychy do granicy w Zebrzydowicach. Na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii linie kolejowe są rozbudowywane pod kątem oddzielenia ruchu aglomeracyjnego i tworzenia Kolei Metropolitalnej.

Kontrakt z konsorcjum Torpol-Intop

Podpisany w kwietniu 2024 r. kontrakt PLK z konsorcjum Torpol-Intop na 4,184 mld zł brutto (ok. 3,4 mld zł netto) obejmuje rozbudowę połączenia Katowice Szopienice Południowe – Katowice – Katowice Piotrowice, przebudowę głównej stacji Katowice, remonty kilku istniejących przystanków z budową trzech nowych, a także odbudowę całej infrastruktury inżynieryjnej, w tym wiaduktów kolejowych.

Perspektywa zakończenia prac w 2028 r.

Od września 2024 r. zamykane są na czas rozbiórki i odbudowy kolejne wiadukty w Katowicach; łącznie ma to dotyczyć 14 obiektów. Perspektywa realizacji wszystkich prac na katowickim węźle to 2028 r. Do tego czasu ruch kolejowy przez Katowice jest w różny sposób ograniczany; utrudniania dotyczą też ruchu drogowego i komunikacji miejskiej.